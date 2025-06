Par Brian Okoth

Yvonne Manzi Makolo, directrice générale de RwandAir, a été nommée présidente du Conseil des gouverneurs de l'IATA pour une période d'un an, à compter du 5 juin 2023.

La nomination de Mme Makolo a été annoncée lors de la 79e assemblée générale annuelle (AGA) de l'Association du transport aérien international (IATA), qui s'est tenue à Istanbul, en Turquie.

La Rwandaise devient le 81e président du Conseil des gouverneurs de l'IATA et la première femme à assumer cette fonction.

Makolo, qui siège au Conseil des gouverneurs de l'IATA depuis novembre 2020, succède à Mehmet Tevfik Nane, président de Pegasus Airlines, dont le siège se trouve en Turquie.

Nane continuera à siéger au conseil des gouverneurs de l'IATA.

Dans son discours prononcé lundi, Mme Makolo s'est déclarée "honorée et heureuse" d'assumer cette fonction.

"L'IATA joue un rôle essentiel pour toutes les compagnies aériennes, qu'elles soient grandes ou petites, qu'elles aient des modèles commerciaux différents et qu'elles soient présentes aux quatre coins du monde. Le fait de diriger une compagnie aérienne de taille moyenne en Afrique me donne une perspective unique sur les questions que les compagnies aériennes ont en commun", a-t-elle déclaré.

"La décarbonatation, l'amélioration de la sécurité, la transformation vers une vente au détail moderne des compagnies aériennes et la garantie d'une infrastructure rentable figurent en tête de l'ordre du jour. Je suis particulièrement heureuse d'assumer ce rôle au moment où l'IATA lance Focus Africa dans le but d'unifier les parties prenantes du continent afin qu'ensemble nous puissions renforcer la contribution de l'aviation au développement social et économique de l'Afrique", a ajouté Mme Makolo.

Le directeur général de l'IATA, Willie Walsh, a déclaré qu'il se réjouissait de "travailler avec Yvonne" alors que l'association " affronte les défis importants de la durabilité et de la reconstitution de la main-d'œuvre dans le secteur de l'aviation ".

"Je tiens à remercier [le président sortant] Mehmet pour le soutien et le leadership dont il a fait preuve au cours de l'année passée, alors que le secteur sortait de la pandémie de Covid-19, et en particulier pour ses encouragements à œuvrer en faveur d'une plus grande diversité entre les femmes et les hommes", a déclaré M. Walsh.

Makolo a commencé sa carrière dans l'aviation en 2017, lorsqu'elle a été nommée directrice générale adjointe de RwandAir, chargée des affaires générales. Elle a ensuite été nommée directrice générale en avril 2018.

L'IATA a déclaré que Makolo apporte 11 ans d'expertise commerciale à son rôle actuel, après avoir rejoint la société de télécommunications MTN Rwanda en 2006, se hissant aux postes de chef du marketing et de PDG par intérim.

"Sous sa direction, RwandAir est devenue l'une des compagnies aériennes africaines à la croissance la plus rapide, avec une flotte de 13 avions modernes. Elle a mené un changement culturel au sein de la compagnie aérienne en mettant l'accent sur l'inclusion et la diversité et en augmentant le nombre de femmes dans des rôles sous-représentés", a déclaré l'IATA dans un communiqué.

RwandAir, via sa page Twitter officielle, a félicité Makolo pour sa nouvelle nomination. TRT Afrika a joint la responsable de la communication de la compagnie aérienne, Fiona Mbabazi, pour une déclaration plus détaillée.

Makolo est détenteur d'une licence en géographie et en sciences de l'environnement de l'université McGill au Canada, ainsi que d'un diplôme d'études supérieures en technologies de l'information appliquées de l'Institut des technologies de l'information en Égypte.

RwandAir dessert plusieurs destinations, notamment l'Afrique, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie.

Pieter Elbers, PDG de la compagnie aérienne indienne IndiGo, sera président du Conseil des gouverneurs de l'IATA à partir de juin 2024, à l'expiration du mandat de M. Makolo.