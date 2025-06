Par Abdulwasiu Hassan

Taham Adamu Abubakar, père de quatre enfants, raconte avec force détails ce que ressent un parent qui voit son enfant se tortiller et crier pendant qu'un guérisseur traditionnel s'apprête à exciser le petit morceau de chair molle appelé luette qui pend au sommet de l'intérieur de la bouche, juste au-dessus de la gorge.

"Lorsqu'ils tiennent l'enfant dans leurs bras, ils semblent le traiter comme s'ils ne l'aimaient pas. L'enfant se met à pleurer et vous avez peur qu'ils lui fassent du mal", explique à TRT Afrika Taham, originaire de Giade, dans le nord du Nigeria.

"Ils sont sur le point de couper la luette de votre enfant. Vous savez que c'est nécessaire, mais ce n'est pas facile d'assister à cette opération sans s'inquiéter", dit-il avec toute l'expérience d'un père dont les quatre enfants ont subi une uvulectomie traditionnelle précoce.

Dans le nord du Nigeria, l'uvulectomie sur les nouveau-nés est une pratique courante. L'intervention est généralement pratiquée par un chirurgien traditionnel, appelé wanzami ou wanzam dans la langue locale hausa.

Dans la société traditionnelle haoussa, un wanzami pratique des opérations telles que la circoncision, la pose de ventouses et l'ablation de la luette.

"De toutes les choses que notre profession nous demande de faire, l'ablation de la luette est la plus difficile", explique Baffa Aliyu Zindiri, alias Baffa Wanzam, à TRT Afrika. "C'est parce que la partie à enlever est très proche de l'œsophage", ajoute-t-il.

Baffa Wanzam estime que la précision et la concentration sont cruciales dans le processus complexe de l'uvulectomie.

Retenir sa respiration

Le chirurgien traditionnel utilise un bâton appelé mataki pour presser la langue de l'enfant et un fer à repasser à bout recourbé pour retirer la luette.

Il faut veiller à ne pas secouer l'un ou l'autre de ces outils pour éviter que des mouvements erratiques n'endommagent les organes situés près de la gorge.

"Lorsque l'enfant ouvre la bouche pour pleurer, vous utiliserez le mataki pour presser la langue avant qu'il ne puisse la fermer", explique Baffa Wanzam. "Si vous appuyez sur la bouche avant qu'elle ne se ferme, vous verrez la luette sur le bâton.

Une fois la luette posée sur le bâtonnet, le chirurgien doit retenir sa respiration avant de faire travailler le fer courbé.

"Si vous respirez, votre main bougera. Si votre main tremble, le fer peut tourner et toucher la gorge ou la base de la langue", prévient Baffa Wanzam. "De plus, si la luette n'est pas complètement retirée, elle peut repousser.

Selon lui, la maîtrise de l'uvulectomie est l'apogée de la profession de wanzami traditionnel. Une fois qu'un apprenti a appris à pratiquer l'opération, il peut prétendre au titre de wanzami.

Un risque élevé

La pratique de l'ablation de la luette découle de la croyance selon laquelle, si on la laisse continuer à croître, même un bébé allaité aura tendance à vomir.

Taham, qui a subi l'intervention dans son enfance tout comme ses propres enfants, est convaincu que l'uvulectomie permet aux enfants d'éviter les problèmes liés à la croissance de la luette jusqu'à l'âge adulte.

Mais les praticiens de la médecine moderne affirment que l'uvulectomie ne devrait pas être pratiquée pour une raison autre qu'un problème médical rare nécessitant une telle intervention.

"L'uvulectomie, en tant que pratique traditionnelle, est généralement considérée comme inutile et potentiellement dangereuse par les professionnels de la santé", explique le Dr Fatima Damagum, médecin de famille à l'hôpital universitaire Aminu Kano, dans la ville de Kano, au nord du Nigéria.

"Dans certains villages de l'État de Kano, au nord du Nigeria, des personnes croient que l'uvulectomie peut guérir ou prévenir diverses affections telles que la salivation excessive, les troubles de l'élocution, les maux de gorge, l'amygdalite et certaines maladies respiratoires", ajoute-t-elle.

En réalité, la principale fonction de la luette est d'empêcher l'eau et les aliments de remonter dans le nez lorsque l'on avale.

Les experts médicaux affirment que l'uvulectomie par des moyens traditionnels comporte de nombreux risques.

"Les risques associés à l'uvulectomie comprennent les saignements, les infections, les dommages aux structures environnantes et les troubles de l'élocution, de la déglutition et de la respiration. Dans les cas les plus graves, elle peut entraîner la mort", explique le Dr Damagum.

"L'une des complications les plus courantes de cette pratique est l'hémorragie. Parfois, l'hémorragie est interne et l'enfant continue d'avaler le sang au fur et à mesure, sans que les parents s'en aperçoivent, jusqu'à ce que l'hémorragie soit suffisamment importante pour provoquer une anémie et, par la suite, la mort".

L'infection prospère toujours

Une autre complication fréquente est l'infection introduite dans le corps par les lames utilisées pour couper la luette.

Des infections telles que le VIH, l'hépatite B et C, ainsi que d'autres infections bactériennes sont à surveiller, explique le Dr Damagum.

Ceux qui pratiquent l'uvulectomie traditionnelle contestent les mises en garde médicales. Pour eux, l'intervention est sans danger lorsqu'elle est pratiquée dans les règles de l'art.

"Cette année, cela fait 35 ans que je pratique l'uvulectomie. Aucune des personnes à qui j'ai enlevé la luette n'a jamais eu de complication", affirme Baffa Wanzam.

M. Taham confirme les dires du chirurgien traditionnel. "Ni moi ni mes enfants n'avons eu de complications après l'opération", affirme-t-il.

Baffa Wanzam ne compte plus le nombre de personnes qu'il a opérées depuis ses débuts. "J'ai pratiqué une uvulectomie sur un père et, des décennies plus tard, sur son fils. J'ai opéré une mère, puis sa fille. Un jour donné, on peut visiter cinq ou six maisons et parfois passer trois ou quatre jours sans intervention chirurgicale", explique-t-il à TRT Afrika.

Bien qu'il ait commencé à autoriser ses stagiaires à pratiquer l'uvulectomie, Baffa Wanzam affirme avoir pratiqué lui-même "50 à 60" interventions de ce type rien que cette année.

Des soins supplémentaires sont nécessaires

Les experts médicaux recommandent aux personnes qui ont subi la procédure traditionnelle de se rendre à l'hôpital pour se faire examiner par un professionnel qualifié.

"L'objectif est de déterminer le type d'uvulectomie pratiquée (totale ou partielle) et l'étendue de la blessure. Les signes vitaux seront contrôlés et des échantillons de sang seront prélevés pour des analyses", explique le Dr Damagum.

"Une échographie peut être réalisée pour confirmer l'existence d'une hémorragie interne. Une dose empirique d'antibiotique à large spectre doit être administrée pour prévenir les infections."

Si l'on soupçonne une hémorragie, on peut transfuser du sang à l'enfant ou lui administrer des expanseurs de volume. "Il est primordial d'administrer un vaccin antitétanique", recommande le Dr Damagum.

Le médecin conseille également aux personnes ayant subi une uvulectomie de garder la bouche propre en se brossant les dents et en se faisant des bains de bouche, de boire beaucoup, de sucer des bonbons bouillis ou de mâcher du chewing-gum, de rester à l'écart des personnes qui toussent et qui sont enrhumées, et de manger des aliments mous tant qu'il est difficile d'avaler.