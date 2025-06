Par Dayo Yussuf

Nous avons tous besoin d'amour. Nous avons tous besoin d'affection. Et à la façon dont tu me regardes, je peux sentir la connexion....''

Il suffit de prononcer ces mots n'importe où dans les rues d'Afrique de l'Est, voire n'importe où en Afrique, pour que quelqu'un fredonne un air, voire éclate en chanson.

Chanson très populaire du boys band Sauti Sol intitulée "Unconditionally Bae", qui a recueilli plus de 15 millions de vues sur You Tube.

La chanson est diffusée en arrière-plan dans le studio de William Tuva, qui dirige une émission de radio populaire dans la capitale kenyane, Nairobi, consacrée à la musique africaine.

"Je vous dis que Sauti Sol est à son propre niveau, la façon dont leurs sons se mélangent", déclare Tuva à TRT Afrika.

"Je les ai vus passer de jeunes garçons et d'un jeune groupe à l'un des plus grands noms de la musique africaine" ajoute-t-il.

Le groupe kenyan d'afropop Sauti Sol a été formé à Nairobi en 2005 par les chanteurs Bien-Aimé Baraza, Willis Chimano et Savara Mudigi, attirant des millions de fans à travers le continent.

Cependant, le groupe de quatre membres a annoncé le mois dernier qu'il prendrait une "pause indéfinie", déclarant que les membres du groupe "sont désireux d'explorer de nouvelles avenues créatives et de se lancer dans des projets personnels".

Des fans friands de groupes

La chute des groupes de musique en Afrique fait généralement suite à des ruptures amères ou controversées, ou parfois on ne sait pas grand-chose sur les raisons réelles des séparations.

Sauti Sol a déclaré que même si ses membres poursuivaient des intérêts individuels, leur séparation musicale ne signifiait pas la fin de leur relation interpersonnelle.

La chute d'un groupe entraîne souvent la montée d'un autre dans l'industrie du divertissement.

Anyiko Owoko, publiciste spécialisée dans la musique et le divertissement, pense qu'il y aura toujours de la place pour les groupes musicaux, car, dit-elle, le continent en est avide.

À part quelques groupes bien connus ici et là, il n'y a pas assez de groupes à mettre en avant, ajoute-t-elle.

L'industrie est prête et gagnerait à ce qu'il y ait plus de groupes. Je n'ai jamais vu un groupe sortir qui n'avait pas de légion", dit Owoko.

Au fil des ans, plusieurs groupes ont vu le jour sur le continent, mais se sont éteints trop tôt, laissant leurs fans sur leur faim.

Il est plus excitant de suivre un groupe qu'un artiste individuel. Ils ont tellement à offrir. Ils vous donnent plus de vibrations.

Une variété de talents en un seul,'' explique Owoko. Saidi Fella est connu pour avoir créé et géré un célèbre boys band tanzanien connu sous le nom de Yamoto.

Depuis, le groupe s'est séparé et certains de ses membres sont devenus les plus grands artistes d'Afrique de l'Est.

Saidi explique qu'il est difficile de maintenir ensemble un groupe d'individus créatifs et libres d'esprit pendant trop longtemps. Vous verrez qu'un membre veut éclipser les autres", explique-t-il.

Certains ne veulent pas entendre l'opinion des autres. Ils veulent prendre toutes les décisions et diriger seuls le groupe. Cela ne fonctionne pas avec de tels groupes.

Le groupe est un mariage

Mais Owoko, manager de talents, affirme que les différences sont parfois ce qui fait un bon groupe, et qu'il suffit de savoir tirer parti de ses points forts.

L'une des personnes peut être meilleure compositrice, meilleure styliste ou plus douée pour les affaires et l'administration.

L'une des personnes peut être meilleure compositrice, meilleure styliste ou plus douée pour les affaires et l'administration. Vous devrez faire ressortir et utiliser les talents de chacun pour qu'ils se sentent tous appréciés de la même manière.

Ali Suleiman, membre fondateur du groupe afro-pop Lafrik au Kenya, affirme qu'il est facile de travailler en groupe, mais qu'il faut faire l'effort de rester ensemble.

C'est comme un mariage. Certains fonctionnent, d'autres non. Il faut apprendre à être ensemble, à se comprendre, il faut y travailler", explique-t-il à TRT Afrika.

Le groupe Lafrik a été créé il y a neuf ans et fonctionne toujours. Suleiman dit qu'il a constaté une popularité croissante des groupes parmi les jeunes. Ils nous acceptent vraiment maintenant.

J'ai travaillé avec des groupes plus anciens comme Les Wanyika. J'ai vu différents groupes d'âge remplir nos concerts. Aujourd'hui, les jeunes viennent encore plus nombreux pour nous voir jouer", déclare-t-il, ajoutant que "tous nos concerts se jouent à guichets fermés".

Pour la majorité de ces groupes, le succès se mesure à la manière dont ils sont reconnus en dehors de leur pays d'origine.

Nous venons de nous produire en Tanzanie en avril. J'ai été heureux de voir à quel point ils nous ont bien accueillis", déclare Suleiman.

Malgré les défis auxquels les groupes sont confrontés, l'industrie musicale se développe rapidement en Afrique.

La musique au-delà de l'Afrique

La diversité des cultures, des sons, des langues et des modes de vie est un gisement de créativité. Les experts en musique estiment que l'industrie devrait se développer et contribuer davantage à l'économie, à la création et au divertissement.

Selon Owoko, publiciste spécialisé dans la musique et le divertissement, de nombreux groupes échouent en raison d'une mauvaise administration due à l'incompétence des managers ou à des effectifs pléthoriques.

Les groupes doivent avoir l'équipe de gestion la plus légère possible. Il n'est pas pratique d'avoir de nombreux managers. Chacun doit être payé individuellement et l'équipe de gestion finit par gagner plus d'argent que les artistes du groupe", explique-t-elle.

Les tendances récentes sur les médias sociaux ont prouvé que la musique africaine, lorsqu'elle est bien faite, peut attirer des marchés au-delà du continent.

Des chansons comme "Jerusalema" de l'Afrique du Sud ont pris le monde d'assaut.

L'amapiano est actuellement le genre musical qui connaît le plus grand succès dans le monde et qui a formé des fans "cultes".

Le publiciste Owoko estime que c'est un signe que les gens regardent ce que l'Afrique va produire ensuite.

Lorsque l'Amapiano a vu le jour, personne ne s'attendait à ce qu'il finisse par unir tout le continent comme il l'a fait. Et cela a dépassé les frontières de l'Afrique et le monde entier se met à taper sur le rythme", dit-elle.

Elle semble optimiste. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais quelque chose de grand se prépare", dit-elle.

Le guitariste et chanteur Suleiman sourit lorsqu'il pense à ce qui l'attend. Son groupe, Lafrik, prépare son prochain concert en dehors du Kenya, où il est basé.

Les gars veulent aussi échantillonner les pays voisins. Cela signifie qu'il y a de la place pour grandir et jouer plus loin de son pays d'origine", suggère-t-il.

Certains groupes passent plus de temps à tourner à l'extérieur qu'à l'intérieur de leur pays", ajoute Suleiman.

Plus d'opportunités

En attendant, la séparation des artistes du groupe Sauti Sol prendra effet après leur tournée musicale en cours aux États-Unis, au Canada et en Europe.

Certains commentateurs ne croient toujours pas à la dissolution du groupe, citant les liens de longue date qui unissent ses membres et l'absence de frictions connues au sein du groupe.

Mais le DJ Tuva affirme que la séparation du célèbre groupe afro-pop kenyan, si elle se concrétise, pourrait briser le cœur de leurs millions de fans à travers l'Afrique. Toutefois, il estime que cette décision devrait offrir davantage d'opportunités aux groupes et artistes à venir, qui "étonneront" les gens. Il a suggéré que plusieurs groupes ont brillé et se sont dissous dans le passé, mais que d'autres ont surgi par la suite.

J'ai travaillé avec de nombreux groupes. Je n'oublierai jamais le Yamoto Band de Tanzanie, qui nous a donné certains des plus grands noms qui ont transformé la musique bongo. Il ajoute : "Je respecte H_art. Je respecte H_art the Band du Kenya, je me demande comment ils ont réussi à rester ensemble toutes ces années. Mais je sais que beaucoup d'autres sont à venir", conclut-il.