Le Vatican a indiqué que le Pape François, 86 ans, serait placé sous anesthésie générale et hospitalisé à l'hôpital Gemelli de Rome pendant plusieurs jours.

Le pape subit une laparotomie et une chirurgie plastique de la paroi abdominale avec prothèse pour traiter une constriction de l'intestin récurrente, douloureuse et qui s'aggrave.

Une laparotomie est une chirurgie abdominale ouverte. Elle peut aider le chirurgien à diagnostiquer et à traiter des problèmes.

"Le séjour dans l'établissement de santé durera plusieurs jours afin de permettre une évolution post-opératoire normale et une récupération fonctionnelle complète", précise le communiqué.

En juillet 2021, le Pape François a passé 10 jours à Gemelli pour se faire retirer 33 centimètres de son gros intestin.

Il a souffert de ce que le Vatican a qualifié de grave inflammation et de rétrécissement du côlon. Lors d'un entretien avec l'Associated Press en janvier, François a déclaré que la diverticulose, ou les renflements de sa paroi intestinale, qui avait conduit à l'intervention chirurgicale de 2021, était réapparue.

François s'est rendu au Gemelli mardi pour ce que le Vatican a déclaré être des tests médicaux. Il n'a pas révélé de détails à ce moment-là.

François, 86 ans, est apparu en bonne forme mercredi matin lors de l'audience au Saint-Pierre.

Il s'est rendu sur la place Saint-Pierre, où il a fait le tour de la place à bord de sa papamobile pour saluer les fidèles. Il a également eu deux réunions mercredi matin avant le voyage, a indiqué le Vatican.

Le pape argentin a subi l'ablation d'une partie d'un poumon dans sa jeunesse. Il souffre également d'une sciatique et utilise un fauteuil roulant et un déambulateur depuis plus d'un an en raison d'une élongation des ligaments du genou.

Ces derniers temps, François a eu un emploi du temps chargé, avec plusieurs audiences par jour. Le Vatican a récemment confirmé un mois d'août riche en voyages, alors que le Saint-Siège et l'Italie sont habituellement en vacances, avec une visite de quatre jours au Portugal la première semaine d'août et un voyage d'une durée similaire en Mongolie à partir du 31 août.

Le Vatican a publié mardi l'itinéraire de la visite de François au Portugal pour les Journées Mondiales de la Jeunesse, du 2 au 6 août. L'itinéraire confirme un programme typiquement chargé qui comprend toutes les réunions protocolaires d'une visite d'État officielle, ainsi que de nombreux événements avec des jeunes et une excursion d'une journée au sanctuaire marial de Fatima.