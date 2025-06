Le Ghana a officiellement modifié la loi sur les infractions pénales de 1960, qui faisait de la tentative de suicide une infraction pénale dans le pays.

Le nouvel amendement stipule que la tentative de suicide sera désormais considérée comme un problème de santé mentale nécessitant une assistance de la loi et non plus comme un crime.

Avant la modification, toute personne reconnue coupable de tentative de suicide pouvait être condamnée à une peine allant de trois mois à deux ans.

Lors de l'inauguration du bâtiment de psychiatrie de l'hôpital universitaire de Korle-Bu à Accra, le président Nana Akufo-Addo a indiqué qu'il s'agissait d'un effort visant à améliorer les prestations de soins de santé mentale dans le pays.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 700 000 suicides ont lieu chaque année dans le monde. Pour chaque suicide accompli, il y a au moins 20 tentatives ratées.

L'Inde, le Koweït, le Nigeria, le Pakistan, le Rwanda et Singapour sont des pays notables qui appliquent ce code pénal.

Selon l'Institut national de la santé du Ghana, environ 1 500 cas de suicide sont signalés chaque année dans le pays.