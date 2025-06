La Première ministre italienne Giorgia Meloni a annoncé que son pays accordera 700 millions d'euros (763 millions de dollars) pour soutenir les secteurs vitaux en Tunisie.

C'est ce qui ressort d'un discours prononcé par Meloni à l'issue de la rencontre qu'elle a eue, mardi, avec le président tunisien Kaïs Saïed, au palais présidentiel de Carthage.

Meloni a déclaré que les fonds annoncés étaient destinés à des secteurs de base, tels que la santé et les services, "dans le plein respect de la souveraineté de l'État tunisien".

La Première ministre italienne a déclaré que son pays fait pression pour que la Tunisie et le Fonds monétaire international parviennent à un accord qui tienne compte de la réalité économique et sociale tunisienne.

Dans une déclaration séparée de la présidence tunisienne, le président Kaïs Saïed a renouvelé son rejet de tout diktat du FMI, notant que "ceux qui proposent des solutions toutes faites sont semblables à un médecin qui rédige une ordonnance avant d'avoir diagnostiqué la maladie".

Se référant aux exigences du Fonds monétaire international, il a déclaré : "La situation va complètement exploser... Elle n'affectera pas seulement la paix civile en Tunisie, mais ses répercussions se feront sentir dans toute la région, sans exception."

Les négociations entre la Tunisie et le FMI en vue d'obtenir un prêt de 1,9 milliard de dollars sur 4 ans sont au point mort depuis octobre 2022.

La raison de ce blocage est due à l’exigence de la mise en place d'un programme de réformes économiques, qui comprendrais la réduction des subventions sur l'énergie et les denrées alimentaires, ainsi que la réduction de la masse salariale dans la fonction publique et la restructuration des entreprises publiques.

"Il est nécessaire d'adopter une approche réaliste qui permette à la Tunisie d'obtenir des opportunités de financement de la part de l'Union européenne", a déclaré la Première ministre italienne.

Et de poursuivre : "Plus de 900 institutions italiennes sont actives en Tunisie... Il y a une nouvelle coopération dans le domaine de l'énergie à travers le projet "Elmed" (l'interconnexion électrique entre la Tunisie et l'Italie), qui relie les deux rives de la Méditerranée".

Meloni effectue, mardi, une visite "d'amitié et de travail" en Tunisie, à l'invitation du président Kaïs Saïed, selon un communiqué de la présidence tunisienne.

La Tunisie souffre d'une grave crise économique, exacerbée par les répercussions de la pandémie de Coronavirus, puis par la guerre russo-ukrainienne toujours en cours depuis le 24 février 2022.