Par Lulu Sanga

Le premier accouchement de Mary, en 2021, l'a confrontée à la dépression post-partum.

Jusqu'alors, cette Tanzanienne était pétillante, attentionnée et très affable. Puis, un jour, après l'accouchement, Mary s'est renfermée sur elle-même, ne parlant qu'à elle-même la plupart du temps.

"Je me sentais seule. Je n'avais plus envie de m'épancher auprès de qui que ce soit", raconte-t-elle à TRT Afrika. Son comportement, qualifié d'étrange par ses proches, lui a valu de nombreuses critiques.

"Ma tante m'a dit que j'étais impolie parce que je l'ignorais, elle et les autres membres de ma famille. Elle m'a même demandé avec sarcasme si j'étais la première femme à avoir accouché dans le monde".

Mary raconte que personne ne semblait la comprendre. "Je me sentais seule et je passais de nombreuses heures sur mon téléphone. J'avais du mal à dormir".

La jeune femme de 29 ans a ensuite trouvé de l'aide auprès d'une amie qui avait également souffert de dépression post-partum, une forme de dépression dont souffre une mère après l'accouchement en raison de changements hormonaux et psychologiques.

"Mon amie m'a demandé de consulter un médecin. Elle m'a même orientée vers le médecin qui l'avait aidée à surmonter sa maladie", raconte Mary.

Isaac Lema, psychologue au département de la santé et des maladies mentales de l'hôpital national Muhimbili en Tanzanie, explique que Mary traversait un épisode de maladie mentale dont elle "n'était peut-être pas consciente".

Repérer le problème

Les gouvernements, les organisations non gouvernementales, les chefs religieux et les célébrités d'Afrique et d'autres régions du monde ont plaidé en faveur d'une sensibilisation à la santé mentale afin de lutter contre ce problème.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que près d'un milliard de personnes dans le monde souffrent d'une forme ou d'une autre de maladie mentale et qu'environ 116 millions de personnes en Afrique vivaient avec des problèmes de santé mentale avant la pandémie du virus Covid-19.

L'isolement social, la peur de la maladie et de la mort, et les conditions socio-économiques difficiles associées à la pandémie de COVID-19 ont contribué à une augmentation mondiale de la dépression et de l'anxiété estimée à 25 %", a déclaré l'OMS l'année dernière.

Selon l'organisation mondiale de la santé, "un jeune sur sept souffre déjà d'une forme ou d'une autre de problème mental".

En 2019, le suicide a représenté plus d'un décès sur 100 et 58 % des suicides ont eu lieu avant l'âge de 50 ans, les problèmes de santé mentale étant l'un des éléments déclencheurs, a déclaré l'OMS dans un rapport.

L'organisme mondial affirme que la stigmatisation et la discrimination continuent d'entraver la lutte contre les problèmes de santé mentale.

"La stigmatisation, la discrimination et les violations des droits de l'homme sont largement répandues dans les communautés et les systèmes de soins partout dans le monde, et 20 pays criminalisent encore les tentatives de suicide", indique l'OMS.

"Il est conseillé de consulter un psychologue chaque fois que l'on se sent replié sur soi-même et que l'on a un comportement inhabituel", explique Lema à TRT Afrika.

"Un esprit sain est un esprit capable de coordonner et de gérer efficacement le stress, les émotions, le travail et d'autres activités humaines", ajoute-t-il.

Antécédents familiaux

Selon le psychologue, les signes révélateurs d'une personne souffrant d'une maladie mentale sont, la plupart du temps, ignorés ou minimisés sous prétexte d'impolitesse, d'arrogance ou d'hostilité.

"Lorsqu'une personne très ambitieuse abandonne soudainement, ou lorsqu'une personne très sociable se retire brusquement, il faut vérifier son état", déclare Lema.

Il conseille également d'être attentif aux déclarations des personnes qui semblent souffrir de stress, de dépression ou de problèmes de gestion de la colère.

"Écoutez attentivement ce qu'elles disent. Laisse-t-elle entendre qu'elle pourrait se faire du mal ? A-t-elle l'intention de faire du mal à d'autres personnes ? A-t-elle des accès de colère étranges ? Sont-elles angoissées de manière inhabituelle ? A-t-elle du mal à trouver le sommeil ? Si la personne a perdu un être cher, sa période de deuil dure-t-elle anormalement longtemps ? Si la réponse à l'une de ces questions est "oui", il y a tout lieu d'inscrire cette personne dans une clinique de santé mentale", déclare Lema.

Selon le psychologue, la santé mentale "n'est pas une faiblesse". Au contraire, il s'agit d'un état qui peut toucher n'importe qui, et les gens devraient être prêts à chercher de l'aide.

Lema précise que les personnes nées dans des familles ayant des antécédents de maladie mentale sont plus susceptibles d'hériter de cette maladie à un moment donné de leur vie.

Exprimez vos problèmes

"Des facteurs environnementaux tels que la hausse des prix des denrées alimentaires, les dettes, les problèmes relationnels, l'inflation et d'autres crises économiques contribuent à l'augmentation du niveau de stress, ce qui déclenche des maladies mentales", explique Lema.

Les médecins conseillent de faire de l'exercice physique lorsque l'on est confronté à une situation stressante, ce qui aide beaucoup à soulager le corps du stress.

Se reposer suffisamment du travail ou des activités fatigantes, avoir une alimentation équilibrée, demander l'intervention d'un système de soutien et résoudre les problèmes en cours de route sont les autres mesures que l'on peut prendre pour gérer les problèmes de santé mentale.

"Il ne faut pas laisser les problèmes s'accumuler et chercher de l'aide lorsqu'il est déjà trop tard", affirme Lema.

Renforcer l'engagement en faveur de la santé mentale, remodeler les environnements qui influencent la santé mentale et renforcer les programmes de soins de santé mentale, telles sont quelques-unes des recommandations de l'OMS aux gouvernements pour les aider à lutter contre les troubles mentaux.