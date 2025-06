L'ambassadeur du Tchad à Yaoundé, rappelé en avril dernier en raison de "la persistance des différends entre le Tchad et le Cameroun", regagne son poste à partir de ce mercredi 07 juin, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale.

"Le gouvernement du Tchad a décidé que son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Son Excellence Monsieur Djidda Moussa Outhman, regagne Yaoundé à partir du 7 juin 2023 pour reprendre ses activités", lit-on dans le communiqué de presse signé par Ibrahim Ndam Mahamat, porte-parole du ministère tchadien des Affaires étrangères.

Le 20 avril dernier, le Tchad avait fait savoir, à travers un communiqué, qu’en raison des différends persistants avec son voisin le Cameroun, il a décidé de rappeler pour consultation son ambassadeur à Yaoundé.

Selon le communiqué, cette décision est motivée par "la persistance des différends entre le Tchad et le Cameroun, notamment autour de la question de la prétendue acquisition des actifs de l’ex-ESSO (ex-filiale du géant américain des hydrocarbures ExxonMobil) par la nébuleuse Savannah Energy" , un groupe énergétique mondial malaisien.

"Par tous les canaux de communication existant entre le Tchad et le Cameroun, la question a été soumise à l’attention du Cameroun, tout en l’informant également des agissements inamicaux et contraires aux intérêts du Tchad posés par ses représentants dans les conseils d’administration de Cameroun Oil Transportation Company S.A (COTCO) et Tchad Oil Transportation Co. (TOTCO). Plusieurs lettres de suite ont été adressées aux autorités camerounaises, lettres qui sont restées sans réponses", avait déploré le Tchad.

Les gouvernements du Cameroun et du Tchad avaient maintenu les échanges pour "aplanir les interprétations divergentes des faits".

Le 26 avril, le Président Biya avait dépêché à N'Djamena le ministre d'Etat et Secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ngoh Ngoh.

L'envoyé spécial du président camerounais avait été reçu par le général Mahamat Idriss Déby Itno, président de la transition.

La mission camerounaise avait été suivie d'un déplacement à Yaoundé du ministre de État et secrétaire général de la présidence du Tchad.

Selon le communiqué publié ce mercredi par le gouvernement tchadien, les tractations ont "permis de désamorcer la tension et continuer à raffermir davantage cette excellente relation de coopération, fraternelle et séculaire entre les deux pays".