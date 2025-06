Les garde-côtes tunisiens ont récupéré les corps de neuf migrants africains et en ont secouru 29 après le naufrage de leur embarcation au large de Monastir, alors qu'ils tentaient de rejoindre les côtes italiennes.

Une mission de sauvetage est en cours pour récupérer les personnes potentiellement noyées dans cette nouvelle catastrophe au large des côtes tunisiennes, a déclaré le porte-parole Farid Ben Jaha.

En début de semaine, les garde-côtes ont annoncé que 29 migrants originaires de pays d'Afrique subsaharienne avaient été récupérés après le chavirement de trois embarcations.

Elle a également "secouru 11 migrants illégaux de diverses nationalités africaines après le naufrage de leur embarcation" au large de la côte centre-est, a-t-elle déclaré dans un communiqué, citant trois incidents distincts de naufrage d'embarcation.

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) affirme que des dizaines de personnes meurent tous les dix jours lors des traversées dangereuses au large des côtes d'Afrique du Nord.

Les personnes fuyant la pauvreté et la violence dans la région du Darfour au Soudan, en Afrique de l'Ouest et dans d'autres parties du continent utilisent depuis des années la Tunisie comme tremplin pour des tentatives souvent périlleuses d'atteindre la sécurité et une vie meilleure en Europe.

Selon le Missing Migrants Project, plus de 12 000 migrants sont morts ou portés disparus depuis 2014.