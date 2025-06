L'international français, N'Golo Kanté (32 ans) s'apprête à poser ses valises à Al-Ittihad en Arabie saoudite où il jouera aux côtés de son compatriote, Karim Benzema.

Le champion du monde 2018 quitte Chelsea pour un contrat de trois saisons chez les champions d'Arabie saoudite.

Selon des médias français, citant une source interne bien informée du club saoudien, le milieu de terrain français touchera un salaire annuel estimé à 100 millions d'euros.

Dans le cadre de sa politique de "Soft power", l'Arabie saoudite souhaite renforcer son attractivité sur la scène internationale et, pour cela, semble miser sur le sport et en particulier sur le football en faisant venir des stars du ballon rond, à l'instar de Cristiano Ronaldo, et Karim Benzema ou en offrant un pont d'or à Lionel Messi.

Riyad a réussi à cocher une nouvelle case avec Kanté, tandis que son offre colossale évaluée à plus d'un milliard d'euros sur deux saisons, pour Messi a été rejetée.

L'Argentin a fait son choix. Après deux saisons compliquées au PSG, et alors que son nom circulait du côté du FC Barcelone et en Arabie saoudite avec Al Hilal, c’est bien avec l’Inter Miami qu'il évoluera dans les prochaines semaines.