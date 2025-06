Par Emmanuel Onyango

De nombreuses personnes au Kenya et au-delà sont encore sous le choc et incrédules alors que de nouveaux corps sont exhumés à la suite de la mort de dizaines de fidèles, tous membres d'une secte dans le comté de Kilifi, dans le sud-est du pays.

L'horreur, qui a été révélée pour la première fois en avril, est encore plus angoissante pour les proches des victimes, dont des femmes et des enfants, à qui le chef de la secte aurait demandé de jeûner à mort pour voir "Jésus".

"Nous n'avons jamais vu une religion où les femmes qui allaitent et les nourrissons sont forcés de jeûner", explique à TRT Afrika Zipporah Kwamboka, qui a vu ses frères pour la dernière fois en 2021.

Une troisième série d'exhumations de corps de fidèles de la secte kenyane a débuté cette semaine près de la forêt de Shakahola.

Le bilan s'élève à plus de 250 morts après que près d'une douzaine de corps ont été déterrés mardi, et les autorités craignent que des centaines d'autres ne soient encore dispersés dans la vaste forêt située près de la ville côtière de Malindi.

Les décès semblent avoir été causés par la famine, mais certaines victimes, dont des enfants, présentaient des signes de strangulation ou de suffocation, selon les pathologistes désignés par le gouvernement.

Une attente angoissée

La police pense que les corps appartiennent à des adeptes de Paul Nthenge Mackenzie, un chauffeur de taxi devenu leader évangélique de l'église Good News International Church, dont les enseignements auraient encouragé des comportements ascétiques extrêmes comme voie d'accès au paradis.

Les larmes aux yeux, Kwamboka raconte que ses frères ont vendu tous les biens de leur famille avant de rejoindre la secte.

Ils ont vendu nos terres familiales et ont dit qu'ils allaient acheter des terres en Tanzanie (voisine). Mais cette année, en avril, nous avons appris qu'ils étaient membres de la Good News International Church", dit-elle.

Kwamboka fait partie des dizaines de parents de victimes qui campent devant un bureau gouvernemental de la région et qui attendent anxieusement des informations sur le lieu où se trouvent leurs proches disparus.

Des mouvements spirituels aux enseignements apocalyptiques ont déjà provoqué plusieurs morts et d'autres souffrances chez leurs membres dans certaines régions d'Afrique.

Mais le dernier cas en date au Kenya est considéré comme l'une des pires tragédies liées à une secte dans l'histoire récente du continent, compte tenu du nombre croissant de morts et du mystère qui l'entoure.

Une cellule mise en place par la présidence est à pied d’œuvre pour déterminer comment les failles de la législation, de la réglementation et de l'orientation sociétale ont permis à M. Mackenzie de diffuser ses enseignements, qui auraient conduit à ces décès massifs.

Le prédicateur a déjà admis avoir prêché sur l'apocalypse. Bien qu'il ait comparu devant le tribunal, les charges retenues contre lui n'ont pas encore été rendues publiques.

Les autorités avaient déclaré que Mackenzie serait inculpé d'infractions liées au terrorisme pour avoir abusé des sensibilités religieuses afin de radicaliser des milliers de personnes.

Les médias locaux du Kenya ont rapporté qu'il nie avoir commis des actes répréhensibles liés à la mort de ses disciples.

L'obsession des miracles

Mackenzie a été placé en détention et les autorités affirment que l'enquête se poursuit.

Le pasteur utilisait sa chaîne de télévision, également diffusée sur l'internet, pour attirer des adeptes de l'arrière-pays kenyan et d'au-delà des frontières du pays, mais les autorités affirment que certains de ses enseignements étaient radicaux.

Il exerçait une emprise omnisciente sur ses adeptes, qui étaient incités à penser que leur travail sur terre était terminé et qu'ils devaient mourir pour obtenir le salut, selon les personnes qui ont quitté l'église.

L'ampleur perverse de l'horreur a laissé de nombreux Kényans perplexes quant au type de personnes qui adhèrent aux activités de la secte et quant à la manière dont les réglementations en vigueur ont permis aux événements de la forêt de Shakahola de passer inaperçus pendant si longtemps.

"La plupart des personnes qui se retrouvent dans ces groupes sont confrontées à une difficulté ou à une autre", explique James Mbugua, psychologue à l'Africa Nazarene University, une université chrétienne du Kenya.

"Et lorsqu'ils entendent parler de miracles instantanés, ils sont bien sûr attirés par ces groupes. Leurs enseignements portent sur un lieu meilleur que celui d'où vient cette personne", explique-t-il.

Le groupe de travail présidentiel devra notamment se pencher sur la question de la liberté religieuse, qui est inscrite dans la législation kenyane, mais dont beaucoup considèrent aujourd'hui qu'elle fait l'objet d'abus.

Le Kenya est un pays de fervents croyants : 85 % sont chrétiens et 11 % sont musulmans, selon les estimations officielles.

Des failles exploitées

Le président kenyan William Ruto a condamné les circonstances qui ont conduit à ces dizaines de morts et a promis que son gouvernement prendrait des mesures, tout en reconnaissant les lacunes institutionnelles dans la surveillance des activités de ces organisations sectaires.

Des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent aujourd'hui pour réclamer une législation visant à mieux réglementer les activités des organisations confessionnelles et de leurs dirigeants.

Certains citent les succès enregistrés au Rwanda avec une loi similaire en vertu de laquelle les religieux doivent avoir un certain niveau de qualification académique et passer un test de crédibilité, tandis que les subventions et autres aides financières accordées à leurs organisations doivent être acheminées par l'intermédiaire de banques, afin de garantir un contrôle adéquat.

Mais la réglementation des activités liées à la foi risque également de se heurter à des obstacles, compte tenu de la nature profondément religieuse de la société.

Les analystes estiment qu'il s'agira d'un test majeur pour le groupe de travail gouvernemental qui s'efforce de trouver un consensus sur un ensemble de réformes visant à protéger contre les enseignements et les pratiques religieuses préjudiciables.

Pour les partisans de la réglementation, il n'y a pas de meilleure option. "Lorsque nous parlons de réglementation, nous ne parlons pas de restreindre le culte. Les chefs religieux doivent travailler dans des limites bien définies", précise M. Mbugua.

"Cet incident (l'incident de Shakahola) s'est produit il y a longtemps et il est probable qu'il y aura bien pire à l'avenir, compte tenu de la structure actuelle des organisations religieuses. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes", ajoute-t-il.

Pour Zipporah Kwamboka et d'autres parents de victimes des massacres de la secte, la priorité immédiate est d'obtenir justice ainsi qu'une réponse plus claire sur le comment et le pourquoi de la perte de leurs proches dans des circonstances aussi tragiques.