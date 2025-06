Par Emmanuel Onyango

L'ambassadeur de Roumanie au Kenya, Dragos Viorel Tigau, est accusé d'avoir tenu des propos racistes lors d'une réunion d'un groupe d'Europe de l'Est, en qualifiant ses collègues africains de "singes".

Le secrétaire principal du ministère kenyan des affaires étrangères, Macharia Kamau, a déclaré que ces remarques étaient "intolérables et inacceptables à n'importe quelle époque, et encore moins au XXIe siècle à Nairobi".

Dans un tweet, M. Kamau a condamné ce qu'il a qualifié de tentatives d'étouffer l'incident.

"Consterné et dégoûté d'apprendre que l'ambassadeur roumain à Nairobi a qualifié les membres du groupe africain de singes lors d'une réunion du groupe de l'Europe de l'Est. Les tentatives d'étouffer cette honte sont une honte absolue", a-t-il déclaré.

L'ambassadeur et l'ambassade de Roumanie n'ont pas commenté ces accusations. On ignore où et quand l'incident s'est produit.

Cet incident s'ajoute à une longue liste de querelles diplomatiques déclenchées par des commentaires de diplomates occidentaux considérés comme racistes à l'égard des Africains.

En janvier, le ministère allemand des affaires étrangères s'est excusé après avoir utilisé un emoji léopard pour évoquer la visite du ministre russe des affaires étrangères en Afrique.

Il a tweeté que la visite de Sergey Lavrov n'avait pas pour but de chercher des léopards, mais d'utiliser le voyage pour tenter de justifier la guerre de la Russie contre l'Ukraine.

Un fonctionnaire de l'Union africaine et des utilisateurs de réseaux sociaux sur le continent ont été irrités par le stéréotype selon lequel le continent n'est propice qu'aux visites d'animaux sauvages.