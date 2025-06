Par Mamadou Dian Barry

Ce matin, la presse anglaise annonçait que Naby Keita allait rejoindre le Werder Brême en Bundesliga.

Le milieu de 28 ans, qui n’a pas été prolongé par Liverpool, arrive gratuitement en Allemagne.

Le club allemand vient d’officialiser la nouvelle. "Le SV Werder Bremen a décroché un coup de transfert : Naby Keïta, capitaine de l’équipe nationale de Guinée, passe du Liverpool FC au Weser en transfert gratuit depuis la Premier League. Les responsables se sont mis d’accord là-dessus avec le milieu de terrain de 28 ans», peut-on lire dans le communiqué du club.

Pour l'heure, le club allemand n'a pas donné plus d'informations sur les modalités et la durée du contrat de l'international guinéen.

Keita justifie son choix

Arrivé libre en provenance de Liverpool (D1 Angleterre), Naby Keita n’a pas tardé à s’exprimer. L’international guinéen a expliqué ce qui a motivé son choix de rejoindre le championnat allemand.

"J'ai été convaincu par les discussions avec les responsables, l'environnement et l'idée du jeu du Werder. L'entraîneur m'a aidé à me sentir vraiment bien. Il m'a fait savoir que je pouvais aider l'équipe. Le Werder est un club et je connais le Weserstadion depuis mon séjour à Leipzig. Le club et la philosophie me conviennent, c'est la bonne décision pour moi. J'ai vraiment hâte de jouer avec mon nouveau club", a déclaré le joueur de 28 ans, dans des propos rapportés par le site officiel du club.

Au niveau du Werder Brême, l’arrivée du Guinéen est accueillie avec beaucoup d’enthousiasme. Le coach du club allemand s’est félicité de ce renfort de taille, tout en affichant son impatience à travailler avec le capitaine de la sélection guinéenne.

"Naby est un milieu de terrain fort qui joue bien. Il dégage une certaine assurance au milieu de terrain. Il est pour notre groupe une pierre angulaire de notre milieu. Il apporte à l'équipe une grande expérience internationale, dont nous profiterons en tant qu'équipe. J’ai vraiment hâte de travailler avec lui", a indiqué Ole Werner, coach du Werder Brême, sur le site officiel du club.

Arrivé en 2018 en provenance du RB Leipzig pour 60 millions d’euros du côté de Liverpool, Keita n’a jamais su confirmer tout son potentiel, la faute à plusieurs blessures.