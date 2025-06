La Somalie a "neutralisé" tous les terroristes d'Al Shabab impliqués dans l'attaque d'un hôtel en bord de mer à Mogadiscio, la capitale, ont rapporté les médias d'État.

"Les forces de sécurité ont réussi à neutraliser les militants responsables de l'attaque terroriste contre l'hôtel Pearl Beach à Lido Beach", a rapporté l'Agence nationale de presse somalienne tôt samedi.

"Un grand nombre de civils ont été sauvés au cours de l'opération.

Selon la police, six civils ont été tués et dix autres blessés lors du siège de l'hôtel qui a débuté vendredi.

L'hôtel Pearl Beach se trouve en bas de la rue de l'ambassade de Turquie et est très fréquenté par les représentants du gouvernement.

Un témoin, Hassan Abdirahman, a déclaré à l'Associated Press qu'il se trouvait dans le restaurant à ce moment-là.

"J'ai entendu le bruit de coups de feu qui venaient de la direction de la plage et qui ont été suivis par le bruit énorme d'une explosion.

Il a déclaré s'être échappé et avoir vu des véhicules endommagés le long de la rue.

Un autre témoin, Mulki Osman, a déclaré que lui et ses amis ont "instantanément fui pour se mettre à l'abri" dans le restaurant lorsqu'ils ont entendu des explosions et des coups de feu peu avant 20 heures [heure locale].

"Certains de mes amis sont toujours bloqués à l'intérieur de l'hôtel, mais les agents de sécurité ont réussi à me sauver. J'espère qu'ils sont en sécurité", a-t-il déclaré.

La plage du Lido est l'un des quartiers les plus populaires de Mogadiscio et est très fréquentée le vendredi soir, les Somaliens profitant du week-end pour se rendre dans les cafés et les glaciers locaux.

Al Shabab, filiale d'Al-Qaïda en Afrique de l'Est, a revendiqué l'attentat.

Ce groupe terroriste basé en Somalie est connu pour ses attaques contre des hôtels et d'autres lieux prestigieux de Mogadiscio, qui commencent généralement par un attentat-suicide.