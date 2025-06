Par Mamadou Thiam

Que ça soit en Espagne, en Angleterre, en Italie, en France ou en Allemagne, il y a au moins un ambassadeur du continent sacré champion avec son club.

L'heure est au bilan, après une saison haletante dans les différents championnats européens. Dans les league les plus disputées, la concurrence a été âpre. Et à l'arrivée, certains footballeurs africains se frottent les mains, avec notamment le titre national.

Riyad Mahrez, roi

Le championnat anglais s'est terminé par le sacre de Manchester City. Longtemps distancée par Arsenal, l'équipe dirigée par Pep Guardiola a réussi à refaire son retard au bon moment.

Auteur de dix (10) buts et de dix (10) passés décisives (toutes compétitions confondues), l'international algérien a participé au sacré des siens. Arrivé au club en2018, Riyad Mahrez remporte ainsi son quatrième titre de champion avec City, son 5éme en Angleterre (il avait remporté le championnat en 2016 avec Leicester).

Victor Osimhen (Naples) survole l’Italie

Naples a décroché son troisième titre de champion d'Italie, plus de 30 ans après les deux premiers remportés à l'époque d'un certain Diego Armando Maradona (1987 et 1990). Un retour au premier plan du club italien, sous l'impulsion de grands talents dont Victor Osimhen.

L'international nigérian à tout écraser sur son passage. Très adroit, l'attaquant a porté son équipe, marquant ainsi31 buts, dont 26 en championnat (ce qui fait de lui le meilleur buteur de la Série A devant Lautaro Martinez, 21 buts).

Le natif de Lagos a profité de cette saison faste pour devenir le meilleur buteur africain de l’histoire de la Serie A (50 buts), devant un certain George Weah (46 buts) et Samuel Eto'o.

Frank Kessié, (Barcelone), le roc de la Catalogne

Éliminé de la Ligue des Champions, le FC Barcelone s'est consolé avec la Liga. Porté par son buteur polonais Robert Lewandowski (34 buts en 50 matchs), la formation catalane a remporté son premier titre de champion d'Espagne sous les ordres de Xavi Hernandez.

Arrivé au club en provenance de l'AC Milan, Franck Kessié a valablement contribué au triomphe de son équipe. Le milieu international ivoirien a disputé au total 50 matchs (toutes compétitions confondues), pour trois (3) buts marqués et trois (3) passes décisives délivrées.

Mané et l'improbable sacre du Bayern

C'est sans doute le titre le plus improbable pour le Bayern Munich en Bundesliga. Dans une situation inconfortable avant cette dernière journée, le club de la Bavière devant l'emporter à Cologne, tout en espérant un faux pas de Dortmund, son concurrent direct. Devant son public du Signal Iduna Park, Dortmund devait l'emporter pour mettre fin au suspense.

Mais Mayence complique la tâche aux locaux, les obligeant au partage des points (2-2). A Cologne, le Bayern a fait le job dans les ultimes moments de la partie (1-2) pour s'adjuger du titre.

Incroyable dénouement ! Pour sa première saison en Allemagne, Sadio Mané remporte le titre, au bout d'une saison agitée (accrochage avec Leroy Sané, suspension, amende).

Longtemps épargné des pelouses par une blessure qui l'avait privé de coupe du monde, l'ancien joueur de Génération Foot (Sénégal) a marqué 13 buts en 39 matchs (toutes compétitions confondues) et délivré sept (7) passes décisives.

...Choup-Moting et Mazraoui aussi couronnés

C'est également le premier titre de Bundesliga pour Noussair Mazraoui. Arrivé d'Ajax, le Marocain qui disputait sa toute première saison sous les couleurs bavaroises a joué 28 matchs pour un (1) buts marqué et quatre(4) passes décisives. Même s'il n'a pas beaucoup joué cette saison, le Sénégalais Bouna Sarr (1 seul match joué) figure bien sur la liste des champions, tout comme le Camerounais Éric Maxime Choupo-Moting.

Le « Lion Indomptable »a participé au sacre des siens avec 17 buts et délivré quatre (4) passes décisives en trente (30) rencontres disputées (toutes compétitions confondues).

Achraf Hakimi, deuxième titre avec le PSG

Le PSG a bouclé la saison 2022-2023 par une défaite à domicile face à Clermont (2-3). Mais l’essentiel était ailleurs pour Achraf Hakimi, sacré champion de France avec le club de la capitale. C’est le deuxième titre de champion pour le Marocain, arrivé au club en 2021.

Auteur d’une bonne coupe du monde avec le Maroc, le latéral droit a disputé un total de 45 matchs pour cinq(5) buts et six (6) passes décisives.

Sacha Boey, sacré avec Galatasaray

Le Franco-camerounais Sacha Boey a remporté le championnat turc. Le défenseur de 22 ans a disputé 38matchs pour un (1) but et quatre (4) passes décisives.