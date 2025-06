Par Charles Mgbolu

Le gouvernement nigérian a déclaré qu'il ne reviendrait pas sur sa décision de mettre fin à la subvention des carburants, qui a permis aux prix du pétrole dans le pays d'être parmi les plus bas du monde.

Cette décision douloureuse a déjà eu des répercussions sur la vie des Nigérians ordinaires, faisant grimper en flèche les prix des biens et des services dans tout le pays.

Dans son discours d'investiture du 29 mai, le nouveau président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, a déclaré sans équivoque que le coût croissant des subventions aux carburants - plus de 800 millions de dollars par mois sur le compte de la Nigerian National Petroleum Corporation et 10 milliards de dollars pour la seule année 2022 - était insoutenable.

Il a ajouté que l'augmentation des dépenses liées aux subventions ne pouvait pas non plus être justifiée par la diminution des ressources.

"Nous allons plutôt réorienter les fonds vers de meilleurs investissements dans les infrastructures publiques, l'éducation, les soins de santé et l'emploi, ce qui améliorera matériellement la vie de millions de personnes", a expliqué M. Tinubu.

La subvention des carburants a été, pour de bonnes raisons, une politique extrêmement populaire, générant des avantages qui ont eu un impact direct et positif sur le niveau de vie dans le pays.

Les prix des carburants étant restés bas dans un contexte mondial d'inflation, les prix des biens et des services au Nigeria sont restés à la portée de l'homme de la rue.

L'annonce par le gouvernement de l'arrêt des subventions a donc ouvert la boîte de Pandore.

Les Nigérians, effrayés, se sont précipités vers les stations-service pour faire des réserves de carburant en prévision de la hausse imminente, provoquant immédiatement de longues files d'attente dans les stations-service du pays.

Cette ruée s'est avérée inutile, bien sûr, puisque les stations-service ont augmenté leurs prix immédiatement après le discours.

Le coût du carburant a bondi de plus de 200 %, passant de 0,40 $ à 1,18 $. Certaines stations-service ont carrément cessé de vendre de l'essence.

Une question épineuse

Le Nigeria est un pays riche en pétrole, mais il exporte du brut et importe ensuite des produits raffinés, principalement d'Europe, car il ne dispose pas de raffineries fonctionnelles.

Ce processus contribue énormément au coût élevé des carburants et aux pénuries. La subvention est supportée par le gouvernement afin de réduire le prix payé par les consommateurs d'énergie.

La compagnie pétrolière publique, la Nigerian National Petroleum Corporation Limited, déclare que les nouveaux prix des carburants à la pompe ont été ajustés pour refléter la dynamique actuelle du marché.

C'est en 1977 que le gouvernement nigérian a introduit la subvention au carburant pour atténuer l'effet de la hausse des prix mondiaux du pétrole.

Cette décennie-là, sous le régime militaire d'Olusegun Obasanjo, le gouvernement a promulgué la loi sur le contrôle des prix pour réglementer le coût de divers articles, y compris le carburant.

En 2012, l'ancien président Goodluck Jonathan a annoncé son intention de supprimer cette loi, invoquant la nécessité d'attirer davantage d'investisseurs dans le secteur.

Cette décision a déclenché des protestations dans tout le pays et les activités économiques ont été paralysées pendant deux semaines.

Bien que beaucoup de gens sachent et acceptent aujourd'hui que le paiement des subventions saigne la nation, sa suppression affecte les finances de chaque Nigérian.

Un sentiment d'épuisement

"Ce n'est pas facile pour nous", a déclaré à TRT Afrika Kenneth Umerie, un habitant de Lagos âgé de 29 ans.

"Imaginez que vous payiez le double de votre tarif quotidien pour les transports, comme je dois le faire sans aucune augmentation de mon revenu. Comment puis-je survivre ?"

Une autre résidente, Omolara Akerele, a déclaré que l'impact de la suppression de la subvention sur le carburant avait altéré les fonctions de base de la vie familiale quotidienne.

"Mon mari ne peut plus rentrer à la maison après le travail à cause du doublement du prix des transports", déplore-t-elle. "S'il le fait, nous n'aurons plus rien à la fin du mois.

Maintenant, il doit dormir chez un ami, qui se trouve à proximité de son travail, et ne revient qu'une fois par semaine. C'est déchirant pour les enfants, qui le voient à peine", ajoute Akerele.

Jide Pratt, économiste spécialiste de l'énergie à Lagos, estime qu'il n'y a pas de moment idéal pour supprimer les subventions.

"Il y aura toujours un impact sur nos finances car, en tant que Nigérians, nous n'avons pas vécu dans la réalité. Nous n'avons pas payé la valeur marchande du produit".

Il estime que les gens souffrent "parce qu'il n'y a pas eu de communication claire indiquant ce qui serait fait avec les économies réalisées grâce au non-paiement des subventions".

Des répercussions dans les pays voisins

Le Nigeria n'est pas le seul à avoir pris conscience de sa situation et à avoir douloureusement découvert que le carburant brûle dans les deux sens.

Son voisin ouest-africain, le Ghana, a également annoncé en avril que les subventions avaient été supprimées afin de stabiliser son secteur en aval.

Mais alors que les Nigérians gémissent sous le poids financier soudain qu'ils ont dû supporter, les syndicats ont fait monter la pression sur le gouvernement pour qu'il revienne sur sa décision.

La grève nationale prévue par le Nigeria Labour Congress n'a été suspendue qu'au dernier moment, les négociateurs du gouvernement s'efforçant de trouver un terrain d'entente avec les différents groupes de protestataires.

Alors que certains pensent qu'une pression soutenue pourrait faire basculer la décision, l'économiste Pratt est convaincu que le président Tinubu ne fera pas marche arrière.

"Je pense que M. Tinubu souhaite corriger les récits le concernant avant qu'il ne devienne président ; il ne dirait donc pas ce qu'il ne pense pas ou des choses qu'il ne peut pas mettre en œuvre", déclare-t-il.

Le président a peut-être un point à prouver aux détracteurs qui doutent de sa fermeté à diriger le pays. La concrétisation de cette décision et la démonstration de ses avantages constitueraient une réalisation gravée à son nom.

Mais il est nécessaire d'avoir un indice - si l'on dit que le carburant augmente d'un certain montant, alors ce montant doit être affecté aux salaires. Nous devons mettre en place quelque chose de ce genre", suggère M. Pratt.

Le 22 mai, des décideurs politiques et des chefs d'entreprise du monde entier se sont réunis à Lagos pour la mise en service de la plus grande raffinerie de pétrole à train unique du monde, d'une capacité de traitement de 650 000 barils par jour, construite par le groupe Dangote.

Cela a fait naître l'espoir d'un raffinage local suffisant du pétrole, mais l'installation n'a pas encore commencé à fonctionner pleinement.

"Le carburant est un élément déclencheur pour le distillat. Plus nous aurons de capacités de raffinage au Nigeria, plus nous deviendrons un exportateur net et non un importateur. Cela signifie plus de revenus, plus de devises, et si le gouvernement s'efforce de réduire le gaspillage, je pense que nous assisterons à de joyeux rebondissements économiques", déclare M. Pratt.