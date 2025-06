Les mélomanes d'Istanbul ont vibré samedi avec Hollywood Vampires, un groupe de stars composé de l'acteur Johnny Depp, du chanteur Alice Cooper et du musicien Joe Perry.

Le groupe s'est produit au Life Park d'Istanbul dans le cadre de sa tournée mondiale. Le groupe solo Ogun Sanlisoy, l'un des pionniers de la musique heavy metal turque, a ouvert le bal.

L'événement était organisé par Neo Events et Stellar. Pendant le concert, Depp a chanté, joué de la basse et de la guitare rythmique, en plus des claviers.

Hollywood Vampires tire son nom d'un club de rock légendaire fondé dans les années 1970 par Cooper, le batteur emblématique du groupe The Who.

Outre leur premier album à titre éponyme, Hollywood Vampire a sorti Rise en 2019 et leur premier album live en 2023, Live in Rio.

"Afin de réduire un peu l'impact des tremblements de terre dévastateurs qui ont coûté la vie à de nombreuses personnes innocentes et de contribuer à la collecte de l'aide nécessaire, nous ferons don de toutes les recettes du concert le soir du 10 juin à Istanbul au DEC (Comité d'urgence pour les catastrophes)" a fait savoir le groupe.

"Nous le donnons au fonds d'aide aux victimes du tremblement de terre", a posté le groupe le 3 juin sur Twitter.

Plus de 50 000 personnes ont été tuées lors de deux puissants tremblements de terre qui ont frappé le sud de la Turquie le 6 février.

Les séismes de magnitude 7,7 et 7,6, centrés sur la province de Kahramanmaras, ont touché plus de 13 millions de personnes dans 11 provinces.

La prochaine étape du groupe sera le 12 juin à Sofia, en Bulgarie.