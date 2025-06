Selon les informations compilées par l'Agence Anadolu à partir des données de l'Assemblée des exportateurs turcs (TIM), les exportations de la Turquie en mai ont augmenté de 14,4% par rapport à la même période en 2022, s'élevant à 21,7 milliards de dollars.

Au cours de cette période, les exportations de la Turquie vers les pays du Golfe ont augmenté de 29 % pour atteindre 1 milliard 691 millions de dollars.

Le mois dernier, 817,9 millions de dollars ont été exportés vers l'Irak, 360 millions de dollars vers les EAU, 166,5 millions de dollars vers l'Arabie saoudite, 206,9 millions de dollars vers l'Iran, 55,3 millions de dollars vers le Qatar, 46 millions de dollars vers le Koweït, 24,6 millions de dollars vers Oman et 13,6 millions de dollars vers Bahreïn.

Alors que l'Arabie Saoudite est le pays qui a connu la plus forte augmentation proportionnelle des exportations, Istanbul est devenu la province qui exporte le plus vers les pays du Golfe.

Les secteurs les plus exportateurs

Le secteur qui a exporté le plus de Turquie vers les EAU en mai est celui de la bijouterie, avec 108,3 millions de dollars.

Les exportations les plus importantes vers l'Arabie saoudite étaient les tapis, celles envers l’Iran, le Bahreïn et Oman concernaient les produits chimiques et l’exportation vers le Qatar comprenait les meubles, le papier et les produits forestiers. Vers le Koweït, c’est le prêt-à-porter et l'habillement qui viennent en tête.

L'exportation la plus importante vers l'Irak a été réalisée dans le secteur des céréales, des légumineuses et des graines oléagineuses.