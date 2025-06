Par Maryam Bugaje

Amina (nom fictif), une étudiante nigériane de 26 ans, sait ce que c'est que de ne pas être à l'aise dans sa peau - ou, pire encore, d'être forcée à adopter une telle pratique.

"On se moquait constamment de moi parce que j'avais la peau la plus foncée parmi mes sœurs et mes cousins, qui avaient tous la peau plus claire", raconte Amina à TRT Afrika.

Tout ce négativisme autour de sa couleur de peau, même au sein du cercle familial, a conduit Amina à développer une faible estime de soi, qui s'est progressivement aggravée après son entrée à l'université.

Il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle soit victime de ce que le Dr Basirat Akanbi, dermatologue associé à Lagos, appelle "une pandémie" : le blanchiment de la peau.

"La plupart de mes amis avaient une peau naturellement claire ou utilisaient des produits éclaircissants. Il semblait que ceux qui avaient la peau plus claire recevaient plus d'attention et d'admiration. J'ai donc commencé à utiliser ces produits", raconte Amina à propos de sa descente dans l'abîme cosmétique.

Les produits de blanchiment qu'elle a utilisés ont d'abord donné les résultats escomptés sur son visage, mais avec des effets secondaires indésirables.

"Ils ont provoqué des décolorations, en particulier autour de mes articulations. Lorsque j'ai essayé d'arrêter, j'ai eu des éruptions cutanées.

Cela m'a poussée à utiliser à nouveau ces produits jusqu'à ce que j'arrête définitivement il y a un an", explique Amina.

De nombreuses personnes, en particulier les hommes, considèrent souvent qu'une peau claire est plus attrayante. Cette perception pousse certaines personnes, qui recherchent les avantages perçus d'une peau claire, à utiliser des crèmes et des savons qui décolorent, blanchissent ou éclaircissent leur peau.

Une menace pour la vie

Le terme "colorisme", inventé en 1982 dans un essai de la romancière américaine Alice Walker, désigne les préjugés ou la discrimination à l'encontre des personnes à la peau foncée, généralement au sein d'un même groupe ethnique ou racial.

"Lors de notre dernière mission à Makoko, un bidonville de Lagos, près de 90 % des personnes que nous avons rencontrées utilisaient des crèmes éclaircissantes. Plus inquiétant encore, des parents, en particulier des mères, appliquaient ces crèmes sur leurs enfants, y compris des nourrissons", explique le Dr Akanbi.

La pratique courante consiste à mélanger un produit à base de stéroïdes, souvent appelé crème triple action, avec du beurre de karité avant de l'appliquer sur la peau des enfants.

"Les parents prétendaient simplement hydrater la peau avec du beurre de karité, mais après enquête, ils ont admis y avoir mélangé une crème à base de stéroïdes", explique le Dr Akanbi.

Les produits de blanchiment de la peau contiennent souvent des ingrédients nocifs qui peuvent avoir des effets indésirables, voire mettre la vie en danger en cas d'utilisation prolongée sans surveillance médicale.

Trois ingrédients spécifiques couramment trouvés dans ces produits de blanchiment de la peau nocifs sont largement répandus dans le monde et font l'objet de réglementations strictes dans la plupart des pays.

L'amincissement de la peau

Cependant, malgré ces réglementations, ces produits restent facilement accessibles, y compris dans de nombreux pays africains, et leur utilisation abusive ou prolongée peut être préjudiciable à la santé. Les stéroïdes, qui sont à la base de ces produits, constituent le principal danger.

"L'utilisation à long terme de stéroïdes peut entraîner un amincissement de la peau, qui se manifeste par des veines bleues/vertes visibles, un vieillissement prématuré, des vergetures, un teint inégal et une diminution de l'immunité de la peau", prévient le Dr Akanbi.

L'hydroquinone, un autre ingrédient, a été classé par l'autorité de régulation américaine FDA comme potentiellement cancérigène.

Selon le Dr Akanbi, elle peut également provoquer un teint inégal, une décoloration orange ou brune des ongles et un état connu sous le nom d'ochronose exogène, qui est souvent confondu avec un coup de soleil sur le visage et un assombrissement des articulations.

En outre, l'utilisation à long terme de l'hydroquinone peut potentiellement contribuer au développement de maladies rénales et/ou hépatiques selon les experts.

Le mercure, troisième ingrédient clé de ces produits, est connu pour inhiber la production de mélanine, ce qui permet d'obtenir un teint plus clair.

Toutefois, sa présence dans les produits de blanchiment de la peau peut être nocive et doit être abordée avec prudence.

Les bébés à naître aussi

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le mercure inorganique présent dans de nombreuses crèmes et savons éclaircissants peut avoir de nombreux effets néfastes sur la santé, notamment des lésions rénales, des éruptions cutanées, une décoloration de la peau, des cicatrices, une résistance réduite aux infections bactériennes et fongiques, l'anxiété, la dépression, la psychose et la neuropathie périphérique.

Les produits d'éclaircissement de la peau ne présentent pas seulement un risque pour l'utilisateur : les enfants peuvent y être exposés par le biais du lait maternel, et les chaînes alimentaires peuvent être contaminées lorsque les produits cosmétiques sont rejetés dans les eaux usées", indique l'OMS.

Lorsque ces produits sont éliminés, le mercure est rejeté dans les eaux usées, où il pénètre dans l'environnement et subit un processus appelé méthylation.

Ce mercure transformé peut ensuite entrer dans la chaîne alimentaire, en particulier dans le poisson, où il existe sous une forme hautement toxique connue sous le nom de méthylmercure.

Les femmes enceintes qui consomment du poisson contenant du méthylmercure peuvent le transmettre à leurs enfants à naître, ce qui entraîne des troubles du développement.

Pour remédier à ce problème, un traité international connu sous le nom de Convention de Minamata a fixé une limite de 1mg/1kg (1ppm) pour le mercure dans les produits d'éclaircissement de la peau.

Des sanctions plus sévères Mais une étude menée par le Zero Mercury Working Group et le Biodiversity Research Institute en 2018 a testé plus de 300 produits provenant de 22 pays et a constaté qu'environ 10 % des crèmes éclaircissantes pour la peau dépassaient cette limite

Certains de ces produits contenaient même jusqu'à 100 fois la quantité autorisée. Pour remédier à l'utilisation généralisée de ces produits nocifs, le Dr Akanbi estime qu'il faut davantage de programmes de sensibilisation et de réglementations, notamment pour obliger les entreprises produisant des substances éclaircissantes à rendre compte de leurs actes.

"Des lois devraient être promulguées pour rendre illégal l'éclaircissement de la peau des bébés et des enfants. Les producteurs de cosmétiques éclaircissants devraient être contraints de payer de lourdes taxes, qui pourraient être utilisées pour améliorer l'accès aux soins de santé. Les crèmes à triple action devraient être contrôlées et ne devraient plus être disponibles comme médicaments en vente libre", suggère-t-elle.

Pour l'étudiante nigériane Amina, sa prise de conscience des dangers d'essayer de ressembler à quelqu'un qu'elle n'est pas lui a peut-être épargné une épreuve pire que les moqueries, mais beaucoup d'autres comme elle pourraient manquer de la seule chose dont ils auront jamais besoin : une peau épaisse.