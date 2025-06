Le nouveau président du Nigeria, Bola Tinubu, a déclaré lundi que sa décision de supprimer une subvention populaire sur l'essence imposerait une charge supplémentaire aux citoyens, mais que cela permettrait de dégager des fonds pour l'éducation, l'approvisionnement régulier en électricité, les infrastructures de transport et les soins de santé.

La subvention a permis de maintenir les prix de l'essence à un niveau peu élevé pendant des décennies dans la plus grande économie d'Afrique, mais elle est devenue de plus en plus coûteuse pour le pays - le gouvernement a dépensé 10 milliards de dollars l'année dernière -, ce qui a entraîné un creusement des déficits budgétaires et une augmentation de la dette de l'État.

Les prix de l'essence ont presque triplé au Nigeria, provoquant la colère des syndicats et une hausse des coûts de transport. Les petites entreprises et les millions de ménages qui dépendent des générateurs à essence pour s'alimenter en électricité en raison de l'intermittence du réseau ont également été touchés.

Dans ses premiers commentaires publics depuis l'annonce de la suppression des subventions à l'essence après sa prestation de serment le 29 mai, M. Tinubu a déclaré que les Nigérians devraient supporter cette décision afin de "sauver notre pays de la faillite".

Un fardeau supplémentaire

"Je reconnais que cette décision imposera un fardeau supplémentaire aux masses de notre peuple. Je ressens votre douleur", a déclaré M. Tinubu lors d'une émission diffusée à l'occasion de la Journée de la démocratie.

"Le gouvernement que je dirige vous rendra la pareille en investissant massivement dans les infrastructures de transport, l'éducation, l'approvisionnement régulier en électricité, les soins de santé et d'autres services publics qui amélioreront la qualité de vie.

Il n'a pas précisé quand cela se produirait.

La suppression de la subvention au carburant figurait parmi les principales réformes promises par M. Tinubu lors de la campagne électorale.

Les agences de notation Fitch et Moody's ont déclaré que la volonté de M. Tinubu de s'attaquer à la subvention des carburants et ses projets d'unifier les multiples taux de change du pays étaient positifs pour l'économie.