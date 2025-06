Des miliciens ont attaqué un camp de personnes déplacées dans le nord-est de la République démocratique du Congo, tuant au moins 41 personnes, a déclaré lundi un responsable local.

Les miliciens de la Codeco ont attaqué le camp dans la province d'Ituri lundi à l'aube, a déclaré à l'AFP Richard Dheda, un responsable de l'administration locale de Bahema Badjere, dans le territoire de Djugu.

La Codeco, ou Coopérative pour le développement du Congo, prétend protéger la communauté lendu d'une autre ethnie, les Hema, ainsi que de l'armée congolaise.

"Ils ont commencé à tirer des coups de feu, de nombreuses personnes ont été brûlées dans leurs maisons, d'autres ont été tuées à la machette", a déclaré Desire Malodra, un représentant de la société civile.

Zones de tension

Le camp de personnes déplacées de Lala se trouve à cinq kilomètres de Bule, où se trouve une base de maintien de la paix de l'ONU.

La province d'Ituri est l'un des foyers de tension de l'est de la République démocratique du Congo, où les attaques faisant des dizaines de victimes sont monnaie courante.

Les miliciens du CODECO ont attaqué une position de l'armée dans la région de Djukoth, dans le territoire de Mahagi de la province d'Ituri, samedi en fin de journée, tuant sept civils.

Après une décennie de calme, le conflit entre les communautés Hema et Lendu s'est ravivé en 2017, faisant des milliers de morts et forçant plus de 1,5 million de personnes à quitter leur foyer.

Une grande partie de l'est de la République démocratique du Congo est en proie à des dizaines de groupes armés, héritage des guerres régionales qui ont éclaté dans les années 1990 et 2000.