Par Takunda Mandura

Patricia Marima, une Zimbabwéenne mère de quatre enfants qui vit depuis 2008 dans la ville sud-africaine de Benoni, près de Johannesburg, soupire de soulagement à l'idée qu'elle a jusqu'au mois de décembre pour remplir les formalités administratives nécessaires à la régularisation de son séjour dans le pays.

Comme de nombreux ressortissants de son pays d'origine installés en Afrique du Sud, Marima a senti la charge de la preuve s'alléger sur ses épaules lorsque le ministre de l'intérieur, le Dr Pakishe Aaron Motsoaledi, a publié une directive sur l'immigration la semaine dernière.

Cette directive accorde un délai de grâce de six mois aux quelque 178 000 Zimbabwéens qui risquent d'être expulsés à la fin du mois de juin s'ils n'ont pas demandé de permis pour régulariser leur séjour.

Cette extension est quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas ; elle m'a prise au dépourvu, la raison étant qu'elle a été étendue deux fois auparavant, et maintenant pour la troisième fois", déclare Patricia Marima à TRT Afrika.

J'ai bon espoir que notre dossier soit prêt en décembre. Je veux rester ici pour mes quatre enfants, car leur vie est ici", dit-elle.

Le système de permis qui permet aux Zimbabwéens de vivre, de travailler et d'étudier en Afrique du Sud devait expirer le 30 juin, laissant à ses détenteurs la possibilité de demander d'autres visas ou de retourner au Zimbabwe.

Environ 773 000 Zimbabwéens sont installés en Afrique du Sud et cherchent un emploi, selon les données du recensement de 2022 de l'Agence nationale des statistiques du Zimbabwe. Les titulaires d'un permis d'exemption zimbabwéen (ZEP) sont environ 178 000.

Le programme ZEP a débuté lorsque le gouvernement sud-africain a accordé une "dispense spéciale" aux Zimbabwéens qui se trouvaient illégalement dans le pays, beaucoup d'entre eux ayant fui l'instabilité économique et politique dans leur pays d'origine.

Le gouvernement sud-africain a remplacé les dispenses spéciales pour les Zimbabwéens par des permis spéciaux zimbabwéens (ZSP) en 2014, puis en 2017 avec l'introduction du ZEP.

"Nous recevons entre 1 000 et 1 500 demandes par jour", a déclaré le ministre Motsoaledi, cité par la South African Broadcasting Corporation.

Des erreurs récurrentes

Le chef de la communauté zimbabwéenne en Afrique du Sud, Ngqabutho Nicholas Mabhena, est optimiste quant à la possibilité pour les détenteurs de ZEP de régulariser leur séjour en Afrique du Sud, grâce à la prolongation du délai.

"Cette extension est une bouée de sauvetage pour des milliers de détenteurs de permis qui luttaient pour remplir leurs papiers conformément à la directive du 25 novembre 2021 du cabinet sud-africain", déclare-t-il à TRT Afrika.

La société de services de traitement des visas VFS a été engagée pour ouvrir le centre de Midrand ou tout autre centre dédié au ZEP afin d'alléger la pression liée à la réservation de créneaux horaires.

"Nous leur avons demandé de valoriser les frais payés par les demandeurs. Nous leur avons également demandé d'augmenter la capacité de leur site web et de se préoccuper des erreurs constantes, y compris le délai d'attente très court lors de la saisie des détails, parmi d'autres problèmes techniques. Nous espérons que ces engagements porteront leurs fruits et permettront d'accélérer le traitement des demandes", a déclaré M. Mabhena.

Le président du Forum des exilés du Zimbabwe, l'avocat Gabriel Shumba, garde l'espoir d'une solution par le biais des tribunaux, bien qu'une décision ait déjà été prise par le ministère et le cabinet au niveau politique.

"Nous exhortons les détenteurs de ZEP à migrer vers des visas ordinaires malgré les contraintes", déclare-t-il.

Avant la prolongation, le gouvernement zimbabwéen s'était engagé à aider tous ceux qui souhaitaient rentrer chez eux à l'expiration de leur permis. Au moins 8 000 migrants zimbabwéens s'étaient déjà inscrits pour faire partie du premier groupe de rapatriés.

Contributions économiques

Les Zimbabwéens qui choisissent de rentrer au pays ont bénéficié d'une facilité spéciale de la part de l'administration fiscale zimbabwéenne (Zimbabwe Revenue Authority) pour expédier en franchise de droits tous les biens dont ils sont propriétaires avant la date d'arrivée dans le pays.

Le dollar zimbabwéen est en train d'imploser, obligeant les détaillants à chercher des réponses en doublant les prix par rapport aux semaines précédentes, et causant un nouveau casse-tête à l'administration du président Emmerson Mnangagwa avant les élections prévues pour la fin de l'année.

Ce qui était connu comme le grenier à blé de l'Afrique a connu un sort inattendu au début des années 2000.

Selon l'ancien président du Mozambique, Joachim Chissano, la crise dans le pays a eu des conséquences terribles pour l'ensemble de la région, car le Zimbabwe se trouve au cœur de l'Afrique australe.

Il a exprimé ce point de vue lors de la réunion de la plateforme de dialogue structuré sur les arriérés et la résolution de la dette. La croissance économique a été généralement volatile au cours de la dernière décennie, caractérisée par une forte inflation, des taux de change multiples et des niveaux d'endettement insoutenables.

Tous ces facteurs combinés ont augmenté les coûts de production, réduit les incitations à l'investissement en faveur de la productivité et encouragé l'informalité.

Les expatriés zimbabwéens ont joué un rôle essentiel dans le soutien apporté à leur famille et à leurs amis restés au pays, grâce aux envois de fonds de la diaspora. La diaspora en Afrique du Sud et au Royaume-Uni a représenté la majeure partie des envois de fonds l'année dernière, atteignant 1,66 milliard de dollars contre 1,43 milliard de dollars en 2021, selon les données officielles.

Sur les 1,66 milliard de dollars envoyés au Zimbabwe l'année dernière, 40 % (583 millions de dollars) provenaient d'Afrique du Sud et 25 % (362 millions de dollars) du Royaume-Uni.

Tensions à venir "Nous assistons à des problèmes déclenchés par des mouvements xénophobes dans une économie qui sort de la pandémie de Covid-19 - une économie qui fait face à des défis tels que l'électricité pour faire tourner les moteurs de l'économie", déclare Gibson Nyikadzino, un analyste politique basé à Harare, au Zimbabwe.

Gorden Dzikiti, Zimbabwéen en Afrique du Sud, estime que le délai accordé aux ressortissants de son pays pour régulariser leur séjour est trop court.

"Ce délai n'est pas vraiment suffisant pour satisfaire tout le monde, et il n'est pas non plus suffisant pour permettre aux gens d'obtenir des dérogations. Quoi qu'il en soit, une fois la dispense obtenue, il faut demander un permis de travail général. Si je peux présenter un permis au ministère de l'intérieur, il faudra plus ou moins huit mois pour que le ministère l'approuve", explique-t-il.

Global South Against Xenophobia et Lawyers for Human Rights affirment que l'annulation du ZEP a causé un stress énorme et qu'elle est injuste.

L'avocat Simba Chitando, qui représente l'association des détenteurs de permis du Zimbabwe dans la bataille juridique qui l'oppose au ministère de l'intérieur devant la Haute Cour de Pretoria, estime que la prolongation n'apporte qu'un soulagement temporaire aux détenteurs de permis.

"La seule véritable option est la résidence permanente", déclare-t-il. Les banques ont déjà commencé à envoyer des messages indiquant que les comptes des détenteurs de ZEP expireront le 31 décembre 2023, ce qui suscite de nouvelles craintes quant à la possibilité de rester dans l'incertitude.