Par Ibrahim Karatas

L'Anadolu a un rayon d'action de 9 000 milles nautiques et peut naviguer à une vitesse maximale de 21 nœuds pour transporter 41 UCAV ou 29 hélicoptères (11 UCAV ou 10 hélicoptères dans le pont d'envol de 5 440 mètres carrés et 30 UCAV ou 19 hélicoptères dans le hangar) ainsi que 1 223 membres du personnel militaire.

Il peut également transporter 27 véhicules amphibies armés et 30 chars de combat. Le navire peut également servir d'hôpital en temps de crise.

Le TCG-Anadolu a été construit à l'origine comme une plate-forme de débarquement (LHD) sur laquelle la marine turque prévoyait de déployer des hélicoptères et des avions de chasse.

Le plan a été modifié et les ingénieurs turcs l'ont transformé en porte-avions UCAV, une première dans l'histoire de la marine.

Anadolu pourra mener des opérations avec les drones Bayraktar TB-3, Akinci et Kizilelma, ainsi qu'avec les avions de combat légers Hurjet. Le premier décollage du TB-3 aura lieu au début de l'année 2024.

Le TCG-Anadolu est unique à bien des égards et sera un multiplicateur de force pour l'armée turque.

Techniquement, bien qu'il ait la même conception que le navire espagnol Juan Carlos I, la catapulte, qui permettra de lancer des drones et des avions de combat légers, élève le navire à un niveau supérieur.

Confiance et courage

Alors que les LHD similaires sont conçus pour l'atterrissage d'hélicoptères, l'Anadolu peut accueillir non seulement des avions à décollage vertical, mais aussi ceux qui ont besoin de pistes d'atterrissage courtes.

Cette spécification a rapidement inspiré d'autres marines : les États-Unis, la Chine et le Japon auraient l'intention d'acquérir des navires similaires.

Si elle suit les traces de l'armée turque, la Turquie va introduire un concept peut-être inédit dans le monde naval.

Le navire de guerre donne confiance et courage aux chantiers navals turcs et au gouvernement pour construire des navires aussi gigantesques.

Le président Erdogan a déjà déclaré que la production d'un porte-avions plus grand allait commencer.

Si l'entreprise espagnole Navantia a assuré le transfert de technologie, la conception et certains équipements essentiels pour le TCG-Anadolu, les prochains navires de grande taille seront produits localement.

Par conséquent, l'un des gains les plus importants pour la Turquie est la technologie nécessaire à la construction de ces navires.

Le(s) producteur(s) turc(s) construira(ont) très probablement pour des clients étrangers et transformera(ont) leur expérience en revenus.

Ouvrir la voie

En outre, l'armée turque sera en mesure d'utiliser efficacement certains de ses aéronefs figurant dans l'inventaire des forces aériennes sur une plateforme navale.

Cela signifie qu'au lieu d'attaquer des cibles ennemies avec des navires de guerre, des drones décolleront d'Anadolu et bombarderont des installations situées jusqu'à 1 000 km du navire.

De plus, en plus d'attaquer l'ennemi au mouillage, le navire étend la portée des drones en servant de base aérienne en mer. L'Anadolu permettra également de mener des opérations vers des destinations lointaines.

Par exemple, s'il avait été dans l'inventaire lors de l'opération militaire de l'armée turque en Libye, le résultat aurait pu être plus décisif, rapide et efficace.

La Turquie étant entourée de trois mers, les plus grandes menaces pour sa sécurité viendront probablement de la mer.

Plus la marine est puissante, plus elle est dissuasive. Le TCG-Anadolu permettra de transférer des troupes, des munitions, des avions, des missiles, etc., d'une mer à l'autre en grandes quantités et à moindre coût.

Compte tenu des contributions susmentionnées à l'armée turque, le navire flambant neuf ouvrira également la voie à des gains politiques.

La plus grande arme de tous les temps

Tout d'abord, comme il est désormais possible de transférer des troupes et des armes en grand nombre, la Turquie renforce sa position régionale.

Le TCG-Anadolu est comme une base mobile qui peut être ancrée dans n'importe quelle mer. On peut la voir près des côtes libyennes, de la mer Rouge ou de la mer Baltique.

Une telle démonstration de puissance donnera naturellement confiance aux amis et aux alliés (par exemple ceux de l'OTAN) de la Turquie, tout en suscitant l'inquiétude dans les capitales des adversaires.

Elle pourrait même forcer ceux qui sont en conflit avec la Turquie à résoudre leurs problèmes pacifiquement. En d'autres termes, Anadolu, un instrument de pouvoir dur, peut fournir un nouvel environnement pour mettre fin aux conflits.

Dans l'ensemble, TCG-Anadolu est la plus grande arme que la Turquie ait jamais produite, et elle aura des répercussions politiques, économiques et régionales.

Il prouve que les grands projets construits au bon moment pour les besoins appropriés renforcent le prestige d'un dirigeant et d'un pays, sans parler des autres contributions.

Le TCG-Anadolu n'est pas seulement un projet militaire, c'est aussi un monument géant qui témoigne de l'ambition, de la passion et des projets d'avenir de la Turquie.

L'auteur, Ibrahim Karatas, est un analyste politique et un journaliste spécialisé dans la politique étrangère turque, le Moyen-Orient et la sécurité.

Clause de non-responsabilité : Les points de vue exprimés par les auteurs ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.