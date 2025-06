Par Coletta Wanjohi

Par une matinée exceptionnellement chaude à Nairobi, où le mercure oscille autour de 26° Celsius, Esther Gaceke, plongée dans ses pensées, ne fait pas attention à la chaleur et à la poussière.

Elle marche d'un bon pas dans l'étroite ruelle qui sépare les petites maisons du village de Kibagare, un quartier informel situé à la périphérie de la capitale kenyane.

Esther enroule sa veste autour d'elle, essayant de cacher le gonflement croissant de son ventre - les premiers signes visibles de sa grossesse.

Cette jeune fille de 15 ans fait partie des milliers d'adolescentes kenyanes qui cherchent à dépasser leurs grossesses précoces et à prendre leur vie en main.

Selon les données du Fonds des Nations unies pour la population, environ 330 000 adolescentes tombent enceintes chaque année au Kenya.

La plupart de ces cas sont signalés dans des milieux à faibles revenus, tels que les quartiers informels, où les filles deviennent vulnérables en partie à cause de l'extrême pauvreté, de l'impossibilité d'obtenir suffisamment de services et d'équipements essentiels et du manque d'accès à des écoles de qualité.

La violence sexuelle et sexiste joue également un rôle dans ce cercle vicieux.

Un parcours d'espoir

L'année dernière, le gouvernement kenyan a lancé une campagne nationale visant à "mettre fin à la triple menace" des grossesses précoces, de l'infection par le VIH et des violences sexuelles et sexistes chez les adolescents âgés de 10 à 19 ans.

Des particuliers et des organisations aident également les mères adolescentes à reprendre leur vie en main.

Dans l'ouest du Kenya, par exemple, l'épouse du gouverneur du comté de Kakamega a lancé une initiative visant à ramener les mères adolescentes à l'école. Jusqu'à présent, 60 d'entre elles en ont bénéficié.

Esther, quant à elle, sait exactement ce qu'elle veut faire. Passionnée de pâtisserie depuis son plus jeune âge, elle souhaite étudier la restauration et ouvrir une pâtisserie à Nairobi à l'avenir.

"Je sais que je t'ai déçue, mais dans six mois, j'accoucherai d'un bébé en bonne santé, je retournerai à l'école et je te rendrai fière... S'il te plaît, sois patiente avec moi", dit-elle à sa mère, qui est assise stoïquement dans leur modeste logement de deux chambres, fait de tôles.

Esther raconte qu'elle a été déçue de devoir abandonner l'école à cause de sa grossesse. Son père malade étant incapable de travailler, c'est à sa mère qu'il incombe de subvenir aux besoins de la famille.

"Dormir le ventre vide n'est pas nouveau pour mes deux frères et moi. Il est très difficile pour ma mère de nous nourrir tous les trois.

Elle dépend de petits boulots qui ne sont pas disponibles tous les jours. Et maintenant, j'apporte une autre vie à ce monde", explique Esther à TRT Afrika.

"Mais je vis un jour à la fois avec l'espoir d'un bon lendemain.

" Être fort "

"Hodiii hapa, nani yuko (Bonjour, qui est à la maison ?)", lance une voix en kiswahili depuis l'extérieur. Quelques secondes plus tard, une grande adolescente entre, le sourire aux lèvres.

Grace Wambui, 16 ans, s'assoit à côté d'Esther et essuie les larmes de son amie. Même si personne ne le lui a dit, elle connaît la raison de la douleur d'Esther.

Elle-même mère adolescente, elle connaît le fardeau des grossesses non désirées. Mais un an et demi après avoir accouché, Grace est prête pour la prochaine grande étape de sa vie.

"Maman Esther, je suis venue faire mes adieux à Esther. Je retourne à l'école", dit-elle à la mère d'Esther, puis elle se tourne vers son amie.

"Ne t'inquiète pas, Esther. Je sais que c'est difficile... mais n'aie pas peur, sois forte et reste concentrée comme nous l'avons toujours dit, d'accord ?

Nouveaux départs

Grace marche avec fierté, la tête haute.

Elle n'est plus gênée par les railleries et les moqueries de certains habitants du village. Elle salue les gens qu'elle connaît le long du chemin, certains lui souhaitant bonne chance pour son retour à l'école.

Pour ceux qui ne semblent pas le savoir, elle prend soin de leur dire qu'elle retourne à l'école.

Dans les rues du village de Kibagare, l'euphorie de la rentrée scolaire est à son comble. Les enfants des différentes écoles secondaires se déplacent, certains se rendant à l'école tandis que d'autres se dépêchent de faire des courses familiales de dernière minute.

Grace rencontre quelques-uns de ses camarades de classe, et ils plaisantent et rient bruyamment, se rappelant les uns aux autres qu'ils doivent se présenter à l'école à 15 heures.

De retour à la maison, elle constate que sa mère l'a déjà aidée à préparer son sac. "Lorsque ma fille est tombée enceinte, j'ai été très déçue", confie-t-elle à TRT Afrika.

"Je m'y habitue peu à peu, mais c'est très dur pour moi. La mère de Grace est devenue veuve il y a six ans et est désormais le seul soutien de famille pour ses six frères et sœurs. L'enfant en bas âge est la nouvelle recrue de la famille.

"J'ai décidé de retourner à l'école et je suis heureuse d'avoir pris cette décision. Je veux montrer à ma mère que je peux encore reprendre le bon chemin qu'elle m'a montré", explique Grace.

Un rêve audacieux

Elle passe ses examens de huitième année alors qu'elle est enceinte et les réussit avec de bonnes notes. Un an plus tard, elle a été admise dans un internat du secondaire près de chez elle.

"La mère et son fils sont tous deux des bébés", explique la mère de Grace. "Elle a d'excellentes notes, elle est très douée en biologie. Je lui répète sans cesse qu'elle doit exceller pour elle-même et pour son fils.

Lorsqu'elle est prête, Grace prend son fils dans ses bras et lui dit qu'elle lui apportera la réussite.

"Mon rêve est de devenir professeur à l'université Kenyatta, ici au Kenya. Je sais que je suis une réussite", dit-elle en remettant le bébé à sa mère.

Alors qu'elle prend son sac, sa mère lui rappelle que l'éducation est le seul moyen de sortir des bidonvilles et qu'elle doit continuer à regarder devant elle et à travailler dur.

Alors que Grace fait ses premiers pas confiants pour retourner à l'école, la boucle semble bouclée : c'est l'histoire d'une jeune femme qui ose à nouveau rêver.

Son histoire est aussi celle de nombreuses autres jeunes mères qui sont désormais maîtresses de leur destin.