Cette annonce a été faite à l'occasion de la visite officielle de 72 heures (12-14 juin) du président Denis Sassou Nguesso à Abidjan.

Le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara, lors d’un point presse conjoint avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, a dévoilé les treize accords de coopération conclus entre leurs deux pays.

Ils portent, entre autres, sur les domaines agricoles, la lutte contre la criminalité, la modernisation de la fonction publique, la coopération, le transport et l'industrie maritime, la promotion immobilière, le développement et la promotion des PME, l'artisanat, l'élevage et la production animale, les loisirs, le pétrole, ainsi qu'un accord relatif à l'exemption des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques.

Au niveau des échanges entre Abidjan et Brazzaville, le président Ouattara a regretté qu’ils ne reflètent pas "le potentiel économique et la volonté de les promouvoir", raison pour laquelle, il a demandé aux secteurs privés ivoirien et congolais d’œuvrer à leur accroissement, en s’impliquant "davantage dans la recherche d'opportunités et de secteurs d’investissement".

Ouattara s’est, par ailleurs, réjoui d'apprendre que son hôte envisageait de se rendre, dans quelques jours, en Ukraine et en Russie, pour apporter sa contribution, dans la recherche de solutions de paix entre ces deux pays.

Quant au Président Denis Sassou Nguesso, il a souhaité fortement que son pays bénéficie de l'expérience réussie de la Côte d'Ivoire en matière de développement agricole.

Il a félicité son homologue ivoirien pour avoir "réussi à bâtir une économie qui marche mieux".

"La Côte d'Ivoire a réussi grâce à votre clairvoyance à mettre en place un système économique qui marche, qui donne des résultats, qui est notre fierté en Afrique", s'est-il félicité.

Denis Sassou Nguesso a promis que son pays travaillerait avec Abidjan pour l'intérêt de l'Afrique.