Par Brian Okoth

La question qui divise presque totalement l'opinion est de savoir si l'IA entraînera une réduction significative du nombre d'emplois disponibles.

L'unité de prospective scientifique de l'Europe définit l'IA comme des systèmes qui affichent un comportement intelligent en analysant leur environnement et en prenant des mesures - avec un certain degré d'autonomie - pour atteindre des objectifs spécifiques.

Mutembei Kariuki, cofondateur de la société de services d'IA Fastagger Inc, basée à Nairobi, au Kenya, explique que les objectifs spécifiques de l'IA sont l'efficacité, l'augmentation de la productivité, l'analyse plus rapide des données, la prédiction du comportement futur du marché et la réduction des coûts d'exploitation.

"La technologie de l'IA a été mal comprise par de nombreuses personnes. Si vous demandez au hasard à quelqu'un ce qu'est l'IA, il y a de fortes chances qu'il vous dise qu'il s'agit de l'utilisation de robots et de machines pour faire le travail que les êtres humains font actuellement", explique M. Kariuki à TRT Afrika.

"Non, ce n'est pas ce que fait l'IA", ajoute-t-il, précisant que cette technologie est utilisée par les entreprises et les cabinets d'études pour faciliter la prise de décision.

"En termes simples, l'IA est la technologie qui permet aux employés de faire leur travail plus rapidement et plus efficacement en analysant rapidement les données, en prédisant la réaction du marché, en aidant à identifier les sources de financement possibles et en réduisant le coût de l'activité."

Des millions d'emplois

Au cours de la dernière décennie, l'utilisation de l'IA dans la prise de décision s'est considérablement développée, et plusieurs secteurs tels que la finance, la sécurité nationale, les soins de santé, la justice pénale et les transports l'ont adoptée.

Selon différentes études, l'avènement de l'IA pourrait rendre superflues les fonctions de millions d'employés d'ici à 2030, mais créer en même temps un nombre considérablement élevé de nouveaux emplois nécessitant des compétences techniques.

Une étude du Forum économique mondial publiée le 30 avril 2023 estime que quelque 14 millions d'emplois seront perdus dans le monde d'ici à 2027.

L'étude indique qu'alors que 83 millions de postes seront déclarés superflus en raison de l'IA, quelque 69 millions de nouvelles opportunités d'emploi se présenteront, créant une perte nette de 14 millions d'emplois d'ici 2027.

En 2019, la Banque africaine de développement (BAD) a prévu que quelque 100 millions de jeunes sur le continent ne seraient pas en mesure de trouver un nouvel emploi d'ici 2030, les facteurs technologiques étant cités comme l'une des causes de cette pénurie. Expertise

Selon M. Kariuki, les jeunes à la recherche d'un emploi à l'époque moderne devraient s'efforcer de " développer leurs compétences " et d'adopter la technologie pour améliorer leur productivité, au lieu de considérer la technologie comme une menace pour leur sécurité d'emploi.

"Lorsque l'ordinateur personnel a été inventé [en 1971], certains postes ont été touchés. Il s'agissait, entre autres, de dactylographes, de coursiers et d'employés chargés de la saisie des données. Cependant, des milliers de nouveaux emplois sont apparus à la suite de l'avènement de l'ordinateur personnel. Il s'agit notamment des concepteurs graphiques, des informaticiens, des programmeurs, des ingénieurs en informatique, et bien d'autres encore".

Un rapport intitulé The Future of Work in South Africa (L'avenir du travail en Afrique du Sud), rédigé par le cabinet de conseil en gestion McKinsey & Company, indique que les déplacements sur le marché du travail résultant des avancées technologiques sont "imparables".

"Même si leur impact sera perturbateur, ces technologies représentent une énorme opportunité de relancer la productivité, les revenus et la croissance économique en Afrique du Sud", indique le rapport, ajoutant que l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle et la robotique avancée ont le potentiel de créer "des millions d'emplois de haute qualité".

Kuseni Dlamini, présidente de Massmart Holdings, une chaîne de magasins de gros et de détail en Afrique du Sud, a exhorté les employeurs à doter leurs employés de compétences technologiques de pointe afin de faciliter leur réinvention sur le nouveau marché de l'emploi.

"Nous devons reconnaître que certains emplois vont être perturbés. Les employeurs doivent donc gérer la transition de leurs compétences ou rôles actuels vers les emplois du futur. De nouvelles interventions en matière de formation et de développement de carrière seront nécessaires pour permettre aux gens de se repositionner par rapport aux exigences de l'avenir", indique M. Dlamini.

Automatisation

Le rapport de McKinsey & Company estime que l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle et la robotique avancée pourraient entraîner la perte de 3,3 millions d'emplois existants en Afrique du Sud d'ici 2030. Il prévoit toutefois que quelque 4,5 millions d'emplois seraient créés, entraînant un gain net de 1,2 million de nouvelles opportunités d'emploi.

L'enquête précise que la nature de ces 1,2 million de nouveaux emplois n'est pas encore connue, mais qu'ils devraient se situer dans le secteur technologique.

Plus de 570 000 nouveaux emplois seront créés dans les secteurs des soins de santé et de l'assistance sociale et plus de 260 000 dans le secteur de la construction, selon l'étude.

"Notre analyse des activités professionnelles a montré que peu de types d'emplois sont automatisables à 100 %. Par exemple, dans les fonctions liées au traitement des données, telles que les agents de paie et les agents de traitement des transactions, 72 % des activités sont potentiellement automatisables.

"Les emplois dans ces fonctions ne seront donc pas complètement remplacés, mais leur nombre pourrait diminuer, car moins de personnes sont nécessaires pour remplir les mêmes fonctions. L'analyse du McKinsey Global Institute a révélé que 60 % des emplois comportent au moins 30 % d'activités susceptibles d'être automatisées.

Les plus touchés

L'étude sud-africaine a révélé que d'ici 2030, le secteur de la vente au détail perdrait probablement le plus grand nombre d'emplois au profit de l'intelligence artificielle et d'autres avancées technologiques, soit quelque 334 000 emplois.

Viennent ensuite les secteurs de l'administration, du soutien et du gouvernement (309 000 emplois), de la fabrication (231 000), du transport et de l'entreposage (186 000), de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche (87 000) et de l'immobilier (20 000). Le secteur de l'information en Afrique du Sud devrait perdre au maximum 7 000 emplois d'ici 2030.

Les secteurs susceptibles de connaître une augmentation significative du nombre d'emplois grâce aux progrès technologiques en Afrique du Sud sont les soins de santé (570 000 nouveaux emplois), la construction (261 000), les autres services émergents (152 000), les services scientifiques et techniques (112 000), les services éducatifs (110 000), les arts et spectacles (48 000), l'hébergement et les services de restauration (28 000), et le commerce de gros (23 000).

Le professeur Tawana Kupe, vice-chancelier de l'université de Pretoria, déclare qu'il "ne croit pas que les robots vont simplement manger les emplois des gens".

"La technologie peut libérer les gens du travail routinier et répétitif et leur permettre d'accomplir des tâches de plus haut niveau, de prendre des décisions et d'exercer leur esprit critique", a-t-il déclaré, cité dans le rapport de McKinsey & Company.

Selon Mutembei Kariuki, l'intelligence artificielle peut s'avérer utile dans presque tous les secteurs et améliorer la qualité du travail fourni, faire gagner du temps et améliorer la compréhension des clients.

"Prenons l'exemple d'un institut de recherche agricole, où l'IA peut être incorporée pour aider à découvrir de meilleures méthodes d'irrigation, des semences plus résistantes à la sécheresse, entre autres. Cela permettrait d'accroître la productivité et même le nombre d'emplois à long terme", explique-t-il à TRT Afrika.

"Dans le secteur du divertissement, un musicien comme Davido, du Nigeria, peut utiliser l'IA pour promouvoir son contenu sur les médias sociaux. L'IA peut analyser les habitudes d'écoute d'un public et recommander les chansons de Davido aux personnes qui aiment sa musique. En fin de compte, son travail créatif atteindra un plus grand nombre de personnes qu'il ne l'aurait fait sans l'aide de l'IA.

M. Kariuki ajoute que le secteur de l'éducation offrirait davantage de possibilités d'emploi, car il faudrait des professeurs d'IA et de son fonctionnement. "Les personnes qui créent des plateformes d'IA et celles qui utilisent des plateformes d'IA bénéficieraient d'opportunités intéressantes", ajoute-t-il.

Changement climatique

Joost Muller, responsable du développement commercial chez Hello Tractor, une entreprise qui utilise l'IA pour aider les agriculteurs africains à améliorer leur production agricole, estime que l'IA permettrait de relever les défis posés par le changement climatique.

"En Afrique, jusqu'à 80 % de la population dépend fortement de l'agriculture pluviale. Dans la plupart des cas, les agriculteurs se fient à leur intuition et à leur expérience pour faire pousser leurs cultures et nourrir leur bétail. À mesure que le changement climatique se poursuit, il devient difficile de se fier uniquement aux précipitations, à l'intuition et à l'expérience. Un système d'alerte par IA pourrait surveiller les activités agricoles, soutenir l'agriculture de précision en utilisant l'imagerie satellitaire à haute résolution et la technologie de télédétection", explique M. Muller à TRT Afrika.

Certains craignent toutefois que le fossé entre l'Afrique et les pays développés ne se creuse encore davantage à l'ère de l'intelligence artificielle.

La technologie de l'IA étant coûteuse à mettre en place et à entretenir, les observateurs estiment que les pays qui disposent de peu de moyens financiers, comme ceux de certaines régions d'Afrique et d'autres régions du tiers-monde, pourraient être désavantagés lorsqu'il s'agit d'intégrer l'IA dans leurs activités quotidiennes.

Une belle opportunité

"Si vous me demandez mon avis, je dirais que l'IA donnera à l'Afrique l'occasion de rattraper le reste du monde. Toutefois, si l'Afrique ne saisit pas cette chance, il est vrai que l'écart de développement se creusera encore davantage. Contrairement aux révolutions précédentes, telles que l'ère agraire et l'ère industrielle, la révolution de l'IA se déroule sous les yeux des Africains. Ils devraient s'en saisir et en profiter", déclare M. Kariuki.

À l'instar d'autres formes de technologie, on craint que l'IA n'entraîne des violations du droit du travail, telles que la violation des droits de propriété intellectuelle et l'intrusion. Aux États-Unis, des entreprises spécialisées dans l'IA font déjà l'objet de recours collectifs pour diverses violations présumées des droits des personnes.

Carlos Lopes, ancien secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, explique à TRT Afrika que les gouvernements devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour s'assurer que, même lorsque l'IA est déployée à grande échelle, les données des personnes sont protégées.

"Aujourd'hui, les plus grandes entreprises du monde travaillent à l'exploitation et au traitement des données. L'Afrique doit être beaucoup plus attentive aux négociations internationales pour protéger les données que ses pays devraient posséder et dont ils devraient être souverains", déclare-t-il.

L'IA va-t-elle faire disparaître la plupart des emplois existants en Afrique et dans d'autres parties du monde ? La réponse courte est non.

Comme le dit Oren Etzioni, directeur général de l'Allen Institute for Artificial Intelligence : "Dire que l'IA commencera à faire ce qu'elle veut pour ses propres besoins, c'est comme dire qu'une calculatrice commencera à faire ses propres calculs".