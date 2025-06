Par Charles Mgbolu

Très tard dans la nuit, dans un studio du quartier de Kinondoni à Dar es Salaam, un groupe d'artistes et de créatifs tanzaniens crée des animations qui enseignent aux jeunes des sujets complexes, y compris la science, en s'appuyant sur des esquisses au crayon et des coloriages.

L'initiative utilise l'art pour susciter un changement de comportement et une prise de conscience sur des sujets habituellement ignorés, tels que la santé mentale, ainsi que pour stimuler les résultats scolaires des élèves.

"En tant qu'équipe de projet, nous avions l'habitude de visiter les écoles et de faire des présentations pour inciter les jeunes à rester à l'école, à apprendre et à améliorer leurs résultats scolaires", a déclaré Ian Tarimo, 35 ans, à TRT Afrika.

M. Tarimo a commencé à organiser des séminaires dans les écoles il y a dix ans avec ses amis Gwamaka Mwabuka et Alphonce Haule, mais il a officiellement créé son groupe d'animation il y a sept ans.

Son équipe d'animation Tai Tanzania utilise des animations en 3D, des pièces radiophoniques et des bandes dessinées pour transmettre des connaissances et combler le fossé créé par le nombre élevé d'enfants non scolarisés en Tanzanie.

C'est une bonne chose, car le nombre d'enfants tanzaniens non scolarisés est très inquiétant. Selon un rapport de la Banque mondiale datant de 2020, plus de 1,8 million d'enfants âgés de 7 à 13 ans ne sont pas scolarisés.

Près de 70 % des enfants âgés de 14 à 17 ans ne sont pas inscrits dans l'enseignement secondaire, tandis que seulement 3,2 % sont inscrits pour les deux dernières années de scolarité.

L'UNICEF indique qu'en général, les enfants en âge d'aller à l'école primaire issus des familles les plus pauvres ont trois fois moins de chances d'aller à l'école que ceux issus des ménages les plus riches.

"Je voulais apporter ma contribution à la réduction des chiffres. C'est devenu un projet personnel pour aider les gens à vivre une vie qui ne soit pas séparée de l'éducation et à ne pas être rabaissés parce qu'ils n'ont pas reçu d'éducation", a-t-il déclaré.

Un effet puissant

Les premiers séminaires de Tarimo ont été confrontés à un défi de taille : il s'est rapidement rendu compte qu'il avait du mal à retenir l'attention de son public.

"Je me suis rendu compte que peu de temps après le début des séances, les enfants commençaient à décrocher et qu'à la fin de la séance, il ne restait plus que 20 % du nombre d'enfants qui avaient commencé la séance dans une classe complète.

C'est à ce stade qu'il s'est rendu compte qu'il devait faire preuve de créativité.

"Mon équipe et moi-même avons opté pour l'animation, car nous nous sommes rendu compte que c'était le meilleur moyen de faire passer le message. En effet, l'animation a un effet puissant qui capte et captive l'attention du jeune public", a-t-il déclaré.

La création d'un film d'animation pilote a pris plus de temps que prévu - un film de trois minutes a nécessité six mois de travail. En octobre 2017, son film d'animation pilote a finalement été publié.

Nous n'avions qu'un animateur et un réalisateur. Nous avons décidé de faire appel à des volontaires du bureau pour faire les voix off. En fait, je me suis également porté volontaire pour jouer le rôle du père du personnage principal.

Le plus grand défi était de rendre des sujets aussi complexes digestes pour un jeune public.

"Lorsque nous avons produit l'animation sur le paludisme, nous avons décidé de donner un visage et une voix à la maladie et de raconter l'histoire puissante d'un corps humain envahi après une planification méticuleuse par une armée de moustiques", a-t-il déclaré.

Cours complet

Les animations utilisaient des personnages africains et les voix étaient prononcées en swahili, la langue du pays. Le résultat a connu un succès immédiat auprès du public.

Tarimo et son équipe abordent aussi parfois des questions de santé dont on parle rarement ouvertement dans sa communauté.

Selon lui, cela permet à son public de mieux comprendre les maladies et les mesures de prévention, ainsi que les moyens d'améliorer leur état de santé.

Ma mère était infirmière et mon père enseignant. Enseigner des sujets liés à la santé est donc peut-être ce à quoi je suis destiné", explique Tarimo.

"Si nous pouvons parler ouvertement de la fièvre, qui est un phénomène biologique, pourquoi y aurait-il de la honte ou des jugements dans les conversations sur la santé reproductive ou mentale ? Il ne devrait pas y avoir de tabou", dit-elle.

"Nous avons eu plus d'une classe complète à chaque session. Tout le monde, quel que soit l'âge, a été immédiatement captivé.

Une reconnaissance mondiale

"Dans la narration, je voulais que ce soit fièrement notre continent, fièrement notre propre identité", a-t-il déclaré.

L'animation a été récompensée, notamment par le prix du meilleur film d'animation au festival du film tanzanien de 2021 et par le prix du meilleur film d'animation d'Afrique de l'Est au festival international du film de Kwetu en 2022.

L'équipe a également collaboré avec plusieurs organisations des Nations unies, dont l'UNICEF, l'UNESCO et le Fonds des Nations unies pour la population.

Les animations de Tai Tanzania touchent plus de 12 millions de personnes sur les plateformes de médias sociaux et sont visionnées plus de quatre millions de fois dans le cadre d'émissions d'animation télévisées.

Leur public est réparti entre plusieurs pays, à l'intérieur et à l'extérieur du continent. "C'est une grande leçon d'humilité de voir que le travail que l'on fait par piété de cœur est si profondément apprécié, et cela me donne envie d'en faire encore plus.

C'est une expérience tellement enrichissante, car tout le monde mérite de vivre une vie respectueuse", déclare-t-il.