Par Ferdinand Mbonihankuye

1.Trop de monnaies dans le circuit informel

Les billets de 5 000FBu et de 10 000FBu datant du 4 Juillet 2018 sont retirés de la circulation par la Banque de la République du Burundi depuis le 8 Juin 2023 et sont remplacés par de nouveaux billets de cette même valeur datés du 7 novembre 2022.

La raison : la banque centrale du pays dit avoir noté une forte augmentation de la circulation de monnaie fiduciaire dans le circuit informel, entrainant ainsi l’instabilité dans le secteur bancaire.

La BRB (Banque de la République du Burundi) observe, pendant ce temps, une pénurie de billets de 5 000 FBu et de 10 000FBu dans les caisses des banques commerciales et des institutions des microfinances. Ce qui, selon elle, entraine une déstabilisation des activités de paiement et de transferts de fonds.

Autant de préoccupations qui ont poussé la BRB à trouver une solution. Elle décide donc le retrait de la circulation des billets datant du 04 Juillet 2018 et leur remplacement par d’autres nouveaux billets datés en 7 novembre 2022. Ces nouveaux billets sont mis en circulation à partir du 8 juin 2023.

2. Comment reconnaître les nouveaux billets ?

D’après la banque centrale, ces nouveaux billets auront cinq principaux signes.

La coupure de 10 000 FBu a une couleur dominante rose, deux bandes horizontales de couleurs vertes sur les parties inférieure et supérieure au recto et verso, un filigrane représentant le portrait du Prince Louis Rwagasore présent dans un cadre ovale visible, datée du 7 Novembre 2022 et signée par le gouverneur et le vice-gouverneur de la BRB.

Quant au billet de 5 000 FBu, la couleur dominante est le gris. Il présente aussi deux bandes horizontales de couleur rose sur les parties supérieure et inférieure, un filigrane représentant le portrait du président Melchior Ndadaye situé dans un cadre ovale en transparence, un fil de sécurité vert à fenêtres transparentes incorporé dans le papier par une jeunesse et les lettres BRB et ayant des mouvements rapides lorsque le billet est incliné. Il est daté du 7 Novembre 2022 et signé par le gouverneur et le vice-gouverneur de la BRB.

3. Ultimatum de la Banque de la République du Burundi

Dans son communiqué, la Banque de la République du Burundi a fixé un délai limite de dix jours, soit jusqu'au 17 Juin 2023, pour échanger les anciens billets contre les nouveaux dans les banques commerciales à compter du 8 Juin 2023.

L’institution a instruit les banques commerciales et les institutions de microfinance à ne pas ouvrir de nouveaux comptes clients pendant la période du 8 au 17 juin.

Les citoyens burundais ne disposant pas de comptes bancaires doivent se rendre dans les banques commerciales pour échanger leurs anciens billets de 5 000 et ceux de 10 000 manuellement au plus tard le 17 juin. Passé ce délai, la BRB réitère que ces billets n’auront plus cours légal.

4. Dépôt réglementé dans les banques

La Banque de la République du Burundi annonce le rappel prochain d’autres billets de 5 000 et de 10 000 FBu émis avant la date du 4 Juillet 2018 ; elle les remplacera également par de nouvelles coupures avec les mêmes valeurs.

La BRB signale également que les dépôts sont règlementés de la manière suivante.

Toute personne physique peut déposer dans son compte jusqu’à 10 000 000 FBu.

Le dépôt pour toute personne morale (entreprises, institutions...) est limité à 30 000 000 FBu par jour et par compte. La BRB précise que cette mesure ne concerne pas les établissements de crédits et les institutions de microfinances collectant les dépôts publics et la Régie National des Postes.

La Banque centrale menace de sanctions tous les contrevenants conformément au cadre légal et règlementaire régissant les activités bancaires dans le pays.

Les banques et les institutions de microfinance sont invitées par la banque centrale à faciliter aux citoyens l’échange des billets de 5000 BIF et 10000 BIF en cours de retrait.

5. Préoccupations de la population

Des Burundais interrogés par TRT Afrika ne cachent pas leurs préoccupations quant au délai qu’ils jugent trop court pour échanger les anciens billets contre les nouvelles coupures de 5 000 et 10 000 FBu.

Des résidents de localités reculées du Burundi, où les banques et les institutions de microfinance sont à peu près inexistantes, redoutent de ne pas pouvoir échanger leurs anciens billets avant cet ultimatum (le 17 juin) de la BRB.

Certains sont contraints de parcourir de longues distances pour espérer échanger leurs anciens billets. Dans certains établissements de microfinance comme COOPEC, les nouvelles coupures n'étaient pas encore disponibles à la date du 8 juin 2023.

Ceux qui ont fait le déplacement pour échanger leurs billets n’ont reçu que des billets de 2 000 FBu et ceux de 1 000 FBu.

"La mesure est certes bonne, mais le délai est trop court. Nous voulons qu’il soit rallongé pour faciliter l’échange", plaide Alfred Igiraneza. Cet habitant de la commune Giharo, dans la province Rutana, a parcouru environ 80 km pour gagner Sosumo pour trouver une banque.

"Il y a des populations qui risquent de perdre leur épargne", dit-il, inquiet.

Ailleurs dans la province Kayanza, à la COOPEC et la Régie Nationale des postes, seuls ceux qui étaient venus pour créditer leurs comptes ont été admis le vendredi le 9 Juin 2023.

Tous ceux qui étaient là pour obtenir les nouveaux billets de 5 000 et 10 000 FBu ont été priés de revenir les jours suivants ou d’attendre un appel de l’établissement.