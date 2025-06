Le président russe, Vladimir Poutine, et le président de la Transition au Mali, Assimi Goïta, ont discuté, mercredi, des relations bilatérales, en l'occurrence "des relations commerciales et économiques", a fait savoir l'ambassade russe à Bamako dans un communiqué.

La même source a indiqué qu'"un entretien téléphonique a eu lieu entre le Président V. Poutine et le Président de Transition de la République du Mali, A. Goïta."

"Ils ont discuté des questions d’actualité de la coopération bilatérale dans les domaines d’intérêt mutuel. Une attention particulière a été accordée aux relations commerciales et économiques, notamment aux livraisons de blé, d’engrais et de carburant russes au Mali", peut-on lire dans le communiqué.

"Assimi Goïta a remercié Vladimir Poutine pour l’aide humanitaire qu’il a apportée, ainsi que pour l’aide apportée à la sécurité, à la neutralisation de la menace terroriste et à la stabilisation de la situation au Mali", a ajouté l'ambassade russe.

Pour sa part, le colonel Goïta s'est dit "satisfait" de son entretien téléphonique avec le chef du Kremlin.

"Nous avons eu des échanges directs et sincères sur des sujets d’intérêt commun et sur notre volonté de renforcer nos relations diplomatiques, économiques et sécuritaires", a écrit le président de la transition malienne sur son compte Twitter.

Les deux pays ont vu leur relations se renforcer au cours des deux dernières années, notamment suite au coup d'Etat du 24 mai 2021 et du retrait des forces françaises de l'opération Barkhane courant 2022.