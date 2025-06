Par Dayo Yussuf

Frasha n'est pas un nouveau nom dans l'industrie musicale kenyane. C'est un rappeur acclamé, dont le style et les paroles sont sans doute parmi les meilleurs de la communauté "Genge", la version kenyane de la musique hip-hop.

Il a été à la fois enthousiaste et choqué lorsqu'il a appris que les Africains auraient désormais leur propre catégorie aux Grammy Awards.

Je n'aurais jamais cru voir ce jour de ma vie", dit-il. J'en ai rêvé toute ma vie. Nous nous sommes battus pour cela", déclare-t-il à TRT Afrika.

Frasha, 36 ans, né Francis Amisi, a connu une carrière musicale fructueuse au Kenya, avec des succès et des collaborations avec d'autres stars d'Afrique de l'Est.

Il décrit l'introduction de la catégorie africaine comme "un grand jour" et un signe que la musique africaine attire de plus en plus l'attention au niveau international.

Lorsque nous avons commencé, nous cherchions une identité dans le monde. L'afrobeats est partout, tout le monde le connaît ou en parle. Ils gagnent des Grammies", déclare-t-il

"Nous voulons que les gens nous reconnaissent, comme ils le font pour la musique sud-africaine et l'Afrique de l'Ouest. C'est ce que nous voulions."

Quelques artistes africains ont réussi à se faire connaître sur la scène internationale en se produisant avec de grands noms. La plupart d'entre eux considèrent cette nouvelle étape comme un tremplin vers la reconnaissance internationale, et les récompenses telles que les Grammies sont la référence pour "réussir" dans l'industrie de la musique.

Mais il n'est pas aussi facile pour les Africains de se faire une place sur cette plateforme.

La bonne marche

Ces mêmes Grammies ont été accusés de partialité et de discrimination dans la manière dont ils décernent ces trophées.

La plupart des meilleurs hits du Billboard sont produits par des non-Blancs, notamment des Afro-Américains et des Latino-Américains, et pourtant, seul un petit nombre de récompenses ont été attribuées à des artistes de couleur.

Seule une poignée d'artistes africains ont mis la main sur le prix tant convoité, dont Miriam Makeba, première femme africaine à l'obtenir en 1966 pour son album "An evening with Belafonte".

L'académie mondiale de musique a tenté de sauver la face, surtout ces dernières années, après avoir essuyé de sérieux revers de la part de la fraternité musicale.

Il est évident que l'introduction récente de la catégorie "Meilleure performance musicale africaine", qui n'attirera que des concurrents du continent africain, fait partie des mesures qu'elle a prises pour faire le ménage.

Dans cette catégorie, les artistes s'affronteront dans des genres tels que "Afrobeat, Afro-fusion, Afro Pop, Afrobeats, Alte, Amapiano, Bongo Flava, Genge, Kizomba, Chimurenga, High Life, Fuji, Kwassa, Ndombolo, Mapouka, Ghanaian Drill, Afro-House, South African Hip-Hop, et Ethio Jazz".

Conserver l'identité africaine

De nombreux artistes africains pensent que lorsque les géants de la musique appellent leur nom, celui-ci résonne dans tout le continent.

Bien que la musique originale africaine soit reconnue comme l'un des sons et mouvements les plus puissants, la plupart des artistes ont encore besoin de l'appui de grands noms de la scène pour se faire entendre.

Frasha estime qu'il est important de rester fidèle à l'identité africaine, même si les artistes cherchent à se faire remarquer.

"Mon conseil est de rester fidèle à notre identité. Ne copions pas ce que font les autres parce qu'ils sont à la mode. Restez fidèles à votre identité et ne suivez pas les tendances", déclare-t-il.

"Bientôt, vous verrez les grandes entreprises rechercher ce que vous avez. Frasha pense que la porte est en train de s'ouvrir pour les jeunes artistes et qu'ils ne doivent pas perdre leur élan. Je veux voir les jeunes aller plus loin, dans des endroits où même moi je n'ai pas pu aller. Je rêve de voir des artistes comme Trio Mio collaborer avec Rick Ross, ou Wiz Khalifa faire quelque chose avec Boutross", dit-il.

Parmi les artistes africains ayant remporté des Grammies, citons Miriam Makeba, Ladysmith Balck Mambazo, Wiz Kid et Tems. Avec l'introduction de la catégorie africaine, il est certain que davantage d'Africains obtiendront les prix convoités.