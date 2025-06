Par Mazhun Idris

En mars 2023, un amendement parlementaire historique à la loi ghanéenne de 1960 sur les infractions pénales et autres vise à décriminaliser le suicide, relançant le débat sur la façon dont l'héritage de la pensée coloniale a retardé la reconnaissance du comportement suicidaire comme quelque chose qui nécessite de la compréhension plutôt qu'une punition.

L'emprisonnement de personnes pour tentative de suicide s'apparente à une punition pour des problèmes de santé mentale, ce qui est totalement injuste", déclare le professeur Akwasi Osei, ancien directeur de l'autorité ghanéenne chargée de la santé mentale.

Selon lui, au cours des 15 dernières années, une cinquantaine de personnes ont été condamnées et emprisonnées entre trois mois et cinq ans pour avoir tenté de se suicider.

Selon M. Osei, les données montrent qu'environ 1 500 cas de suicide sont signalés chaque année au Ghana. "Nous savons depuis longtemps que 95 %, voire plus, des comportements suicidaires sont liés à des problèmes mentaux", a déclaré Akwasi Osei à TRT Afrika.

Les causes qui poussent les gens au bord du gouffre sont la détresse mentale grave, la dépression, la honte extrême, la pauvreté ou les difficultés financières, les problèmes de santé majeurs et les problèmes liés à la famille ou à l'amour.

Dans une étude réalisée avant la modification de la loi et publiée dans l'International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, Mensah Adinkrah, de la Central Michigan University, a étudié l'ampleur de la punition infligée aux personnes ayant survécu à un suicide au Ghana à la suite de poursuites pénales.

Une méthode contre-productive

"Les résultats indiquent que la majorité des accusés ont plaidé coupable ou ont été reconnus coupables de l'accusation et condamnés à des peines allant de l'amende à l'incarcération", indique le rapport.

Avant l'amendement, l'article 57(2) de la loi, qui considère la tentative de suicide comme un "délit", était exactement le contraire de ce qui était requis, selon Vida Badu Oppong, psychologue clinicienne régionale au sein du Service de santé du Ghana.

"Les personnes suicidaires sont en détresse mentale. La criminalisation du suicide va donc à l'encontre de notre objectif d'atténuer la menace", explique-t-elle.

La tentative de suicide, ou l'expression ambivalente "je veux mourir", est en fait un appel à l'aide et l'expression névrotique d'un sentiment de désespoir et d'impuissance", a-t-elle déclaré à TRT Afrika.

L'impact collatéral de la criminalisation des actes suicidaires est ironique, dans la mesure où elle pourrait encourager les personnes ayant des idées suicidaires à utiliser des méthodes mortelles qui leur permettraient de ne pas échouer dans leur tentative de mourir.

De l'aide, pas des reproches

Selon la psychologue, la loi ne tient manifestement pas compte de l'état de santé ou de la situation sociale des personnes concernées.

"La loi a également découragé les personnes suicidaires de signaler les crises suicidaires suffisamment tôt pour obtenir de l'aide, et a conduit à une sous-déclaration, ce qui à son tour a empêché des estimations précises qui pourraient guider la planification de la prévention du suicide", souligne M. Vida.

Les défenseurs de la santé mentale soulignent que le comportement suicidaire est un trouble. Au lieu de risquer d'être arrêtés, les survivants du suicide devraient avoir accès à une assistance médicale et psychologique.

Les groupes locaux et internationaux de défense de la santé mentale au Ghana, y compris les travailleurs de la santé mentale, les psychologues, les psychiatres et les organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme, ont passé des années à demander la dépénalisation des comportements ou des actes suicidaires non mortels au Ghana.

La modification de la loi par le parlement ghanéen, qui considère désormais les personnes qui tentent de mettre fin à leurs jours comme des personnes ayant besoin d'un soutien pour surmonter leurs problèmes de santé mentale plutôt que comme des victimes de la loi, a donc constitué une immense victoire dans leur combat.

Un bond en avant

Les Ghanéens, notamment les thérapeutes en santé mentale et les défenseurs des droits de l'homme, se réjouissent de la dépénalisation des actes suicidaires, qu'ils considèrent comme une avancée vers une meilleure compréhension de ce type de comportement.

Les gens sont particulièrement heureux que les personnes ayant des tendances suicidaires soient à nouveau considérées comme des êtres humains et reconnues comme ayant besoin d'une intervention médicale.

"Cela signifie que si une personne tente de se suicider, son cas doit être considéré comme un problème de santé mentale nécessitant une évaluation par des professionnels de la santé mentale", explique le professeur Osei.

Le président ghanéen Nana Akufo-Addo aurait déclaré que la dépénalisation du suicide supprimerait la stigmatisation associée à ce comportement, tout en améliorant les résultats pour les personnes souffrant de troubles mentaux.

Les responsables d'organisations à but non lucratif avec lesquels TRT Afrika s'est entretenue sont unanimes : pour faire progresser les soins de santé mentale au Ghana, il faut améliorer la prestation des services. Des experts comme Osei sont du même avis.

"En termes de changement social, un système de soins de santé complet et accessible devrait être disponible pour que les individus puissent demander de l'aide sans craindre d'être jugés ou isolés socialement", suggère-t-il.