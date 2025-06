L’ex-Premier ministre britannique a délibérément menti aux députés au sujet des fêtes organisées, violant les règles du confinement pendant la pandémie de Covid-19, a la commission des privilèges

Chargé d'examiner les violations des règles de la Chambre des communes, elle a conclu que M. Johnson s'était rendu coupable d'"outrages répétés (au Parlement) et d'avoir cherché à saper le processus parlementaire".

"L'outrage est d'autant plus grave qu'il a été commis par le premier ministre, chef du gouvernement", ont-ils déclaré dans un rapport accablant de 106 pages", ont-ils déclaré dans un rapport accablant de 106 pages.

"Il n'y a pas de précédent où un premier ministre ait été reconnu coupable d'avoir délibérément induit l'Assemblée en erreur" ont-ils ajouté.

"Il a trompé l'Assemblée sur une question de la plus haute importance pour l'Assemblée et le public, et ce de manière répétée".

La commission, composée de sept membres, dont une majorité de députés du parti conservateur de M. Johnson, a le pouvoir de recommander des sanctions à l'encontre des contrevenants, sanctions qui doivent être votées par les députés.

Mais M. Johnson, 58 ans, a évité d'avoir à affronter ses pairs - et l'humiliation de devoir éventuellement se représenter aux élections dans sa circonscription - en démissionnant de son poste de député quelques jours avant la publication du rapport.

"Jour terrible pour la démocratie"

Dans sa déclaration de démission vendredi dernier, M. Johnson, qui avait quitté son poste de premier ministre en juillet dernier en raison du "Partygate" et d'une série d'autres scandales, a affirmé qu'il avait été victime d'un coup monté par ses adversaires politiques dans le cadre d'un "tribunal kangourou".

Il s'est à nouveau montré impénitent jeudi, qualifiant le rapport de "dérangé" et l'enquête de 14 mois sur ses déclarations au Parlement de "mascarade".

Il a insisté sur le fait que sa participation aux soirées de Downing Street en question était "légale et requise" par son travail.

"C'est un jour terrible pour les députés et pour la démocratie", a déclaré M. Johnson dans un

"La commission des privilèges utilise ses prérogatives de cette manière anti-démocratique, pour provoquer ce qui est censé être le dernier coup de couteau d'un assassinat politique prolongé, c'est indigne", a –t-il asséné.

Angela Rayner, vice-présidente du parti travailliste, principal parti d'opposition, a comparé la réaction de M. Johnson à celle d’"un enfant qui a jeté ses jouets du landau parce qu'il a été pris en flagrant délit et qu'il n'aime pas ça".