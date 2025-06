La Namibie a annoncé jeudi qu'elle allait vendre aux enchères des dizaines de crocodiles et délivrer davantage de permis de chasse à ces grands reptiles, dont la population croissante entraîne de plus en plus d'attaques sur les humains.

Le ministre de l'Environnement, Pohamba Shifeta, a déclaré à l'AFP que cette mesure intervient alors que le nombre de crocodiles dans certaines parties du pays d'Afrique australe a atteint un niveau tel qu'il n'est plus viable.

"Nous avons ciblé différentes zones où la population de crocodiles dépasse la capacité de charge et se déplace sur le rivage où ils commencent à attaquer les gens", a déclaré M. Shifeta.

Mercredi, le ministère avait annoncé dans un communiqué que 40 crocodiles seraient capturés dans les rivières des régions de Kavango et du Zambèze, riches en faune et en flore, et vendus aux enchères.

Le gouvernement a déclaré qu'ils seraient vendus à toute personne pouvant prouver qu'elle dispose d'un habitat approprié pour les crocodiles et qu'elle possède des documents d'exportation en bonne et due forme.

"Nous examinons également les endroits où les attaques humaines ont lieu dans les réserves et nous augmenterons leur quota de trophées, nous pourrions même le doubler", a déclaré M. Shifeta.

La décision était basée sur une étude de la population de reptiles après une augmentation des rapports de crocodiles pataugeant dans les zones habitées, a déclaré Shifeta.

Depuis 2019, le ministère a versé plus de 2,3 millions de dollars namibiens (125 000 dollars) en compensation aux familles touchées par des attaques de crocodiles, dont certaines ont été fatales.

Cette somme comprend 14 paiements pour des blessures subies par des personnes, ainsi que des compensations pour la perte de bétail.

Les enchères pour les crocodiles devraient commencer le 17 juillet et les ventes seront répétées périodiquement pour contrôler le nombre de crocodiles.