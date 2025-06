Les officiers de la mer ont déclaré jeudi avoir secouru 43 migrants clandestins qui avaient été repoussés dans les eaux territoriales turques en mer Égée par les autorités grecques.

Le commandement des garde-côtes a indiqué dans un communiqué publié sur son site internet que des équipes avaient été envoyées au large du district de Dalaman, dans la province de Mugla, en Turquie, après avoir reçu des informations sur 14 migrants en situation irrégulière.

Les migrants secourus ont été conduits à la direction provinciale de la gestion des migrations de Mugla, a ajouté le communiqué.

Par ailleurs, 29 migrants clandestins poussés dans les eaux territoriales turques par les forces grecques ont été secourus au large du district de Dikili, dans la province d'Izmir, selon un autre communiqué des garde-côtes.

La Turquie et les groupes de défense des droits de l'homme ont condamné à plusieurs reprises la pratique jugée illégale de la Grèce qui consiste à repousser les migrants en situation irrégulière, affirmant que cette pratique viole les valeurs humanitaires et le droit international ;mettant en danger la vie des migrants , notamment les femmes et les enfants.

La Turquie est un point de transit essentiel pour ces centaines de personnes qui n’hésitent pas à braver vents et marées très souvent au péril de leur vie . Un jour plus tôt, environ 700 personnes parties des côtes libyennes dans une embarcation clandestine ont fait naufrage en voulant atteindre les côtes grecques .