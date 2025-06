Par Brian Okoth

C' est Herbert Hoover, 31e président des États-Unis (1929-1933), qui avait déclaré que "Les enfants sont notre ressource naturelle la plus précieuse".

Nulle part ailleurs cette phrase n'aurait autant de résonance qu'en Afrique, où les enfants de moins de 18 ans sont plus de 650 millions, soit près de la moitié de la population totale du continent, qui s'élève à 1,4 milliard d'habitants.

Le 16 juin de chaque année est consacré à la célébration de l'enfant africain, qui a surmonté plusieurs défis - de nature historique, culturelle, économique et politique pour mériter d'être honoré et de faire entendre sa voix sur la scène mondiale.

Des progrès significatifs ont été enregistrés dans l'accès des enfants africains à l'éducation, le taux net de scolarisation dans l'enseignement primaire en Afrique subsaharienne ayant atteint 79 % en 2018, contre 60 % en 2000.

Le Dr Joan Nyanyuki, directeur exécutif de l'African Child Policy Forum, attribue les progrès en matière d'éducation aux gouvernements qui ont adopté l'éducation de base et institué des politiques qui favorisent l'apprentissage à l'école.

"Il y a maintenant plus d'enfants en Afrique qui ont accès à une éducation de base gratuite. En Zambie, par exemple, il existe un programme d'enseignement primaire et secondaire gratuit. Dans de nombreux autres pays africains, l'enseignement primaire a été rendu obligatoire", explique-t-elle à TRT Afrika.

Nyanyuki lui pense que le message envoyé lors de la lutte des différentes nations africaines pour l'autonomie - à savoir que seule l'éducation permettrait au continent et à ses habitants de sortir de la pauvreté - a joué un rôle déterminant dans l'adoption de l'apprentissage à l'école.

Le défi du numérique.

Cette année, la Journée internationale de l'enfant africain a pour thème les droits de l'enfant dans l'environnement numérique.

L'accès à l'internet à domicile pour les enfants en Afrique reste cependant faible, avec seulement 13 % des mineurs en Afrique de l'Est et en Afrique australe qui peuvent se connecter à l'internet sous quelque forme que ce soit.

En Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, le chiffre est beaucoup plus bas, avec 5 %, selon un rapport de l'UNICEF. Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, seuls 25 % des jeunes disposent d'un accès à Internet à domicile.

Pour Nyanyuki, l'accès des enfants à l'internet est une arme à double tranchant. "D'une part, elle a amélioré l'accès à l'information, facilité la communication, facilité l'accès au matériel pédagogique, exposé l'enfant africain au reste du monde et permis l'apprentissage à distance", explique-t-elle.

"D'autre part, il a exposé les enfants à différentes formes de violences et de manipulation, notamment l'exploitation sexuelle, le matériel graphique et les brimades.

Les experts estiment qu'il est nécessaire de sensibiliser les enfants - en particulier ceux d'Afrique à leurs droits numériques et d'élaborer des politiques qui les protègent de l'exploitation sur les plateformes numériques.

Il y a aussi la Convention des Nations unies, qui stipule que chaque gouvernement a l'obligation de promouvoir, respecter, protéger et mettre en œuvre tous les droits de l'enfant dans l'environnement numérique.

Les perspectives éducatives

La Journée internationale de l'enfant africain met l'accent sur l'éducation et le bien-être des enfants. Photo de l'événement : Reuters

L'Agenda 2040 de l'Union africaine (UA) pour les enfants, qui vise à promouvoir une Afrique respectueuse des droits de l'enfant, demande aux États membres de fournir aux enfants un accès universel à des appareils, des contenus et une connectivité abordables dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, et d'incorporer ces éléments dans les programmes d'enseignement.

Les moteurs de recherche automatisés

Florence Ogonjo et Rachel Achieng, de l'université de Strathmore au Kenya, affirment dans un journal que les enfants, les parents et les enseignants doivent être sensibilisés à la sécurité en ligne et à l'utilisation responsable des technologies de l'information et de la communication (TIC) par les mineurs.

Le professeur Julia Sloth-Nielsen, président de Children's Rights in the Developing World à l'université de Leiden, aux Pays-Bas, a déclaré lors d'une récente présentation de l'UNICEF que les médias devraient également prendre la tête de la campagne de sensibilisation.

Elle a également proposé que les moteurs de recherche automatisés ne dirigent pas les enfants vers des contenus payants au détriment du droit à l'information. "Les filtres et autres barrières devraient être prévus par la loi et être proportionnés.

Maxim Murungweni, coordinateur de projet pour Child Helpline International en Afrique de l'Est et en Afrique australe, explique à TRT Afrika que le partage d'informations négatives en ligne sur les enfants risque de les affecter pour le reste de leur vie, car "les êtres humains oublient, mais pas l'internet".

Une histoire tragique

La Journée internationale de l'enfant africain trouve son origine dans un incident malheureux survenu le 16 juin 1976 à Soweto, en Afrique du Sud.

Ce jour-là, quelque 20 000 élèves sont descendus dans les rues de Soweto pour réclamer un enseignement dans une langue qui leur était familière.

Les policiers armés du régime de l'apartheid ont réagi en tuant des centaines de manifestants. Plus tard, après l'indépendance, le gouvernement sud-africain a décidé de faire du 16 juin de chaque année un jour férié.

Cette date a ensuite été reconnue comme la Journée internationale de l'enfant africain après que l'Organisation de l'unité africaine (OUA) a décidé de célébrer l'enfant africain le 16 juin de chaque année.

La première journée internationale a été célébrée en 1991. Cette journée attire l'attention sur les obstacles auxquels sont confrontés les enfants africains pour recevoir une éducation de qualité.

Lettre de protestation

Le professeur Enos Ngutshane, directeur de l'Institute of Retirement Funds Africa, faisait partie de la génération qui a protesté contre l'imposition de la langue en Afrique du Sud en 1976.

Il explique à TRT Afrika que les colonialistes néerlandais avaient cherché à remplacer l'anglais par l'afrikaans dans les écoles.

"J'ai été arrêté deux jours avant le 16 juin pour avoir écrit une lettre de protestation au ministre de l'apartheid de l'époque, après avoir appris que les autorités prévoyaient de changer la langue d'enseignement dans les écoles", se souvient-il.

Il a été inculpé d'incitation le 16 juin, mais l'État a abandonné les poursuites à la suite des réactions suscitées par les meurtres perpétrés lors de la journée de protestation.

"Les policiers tiraient sur les enfants sans discernement. Plusieurs de mes voisins ont perdu des êtres chers dans ces tirs", explique M. Ngutshane.

Faire de l'éducation une priorité

Environ 98 millions d'enfants d'Afrique subsaharienne âgés de 6 à 18 ans ne sont toujours pas scolarisés, indique l'UNESCO dans un rapport de 2022.

Le continent a toutefois réussi à éliminer l'écart entre les sexes en matière d'accès à l'éducation, le nombre d'apprenantes étant désormais égal à celui des apprenants.

Le nombre d'enfants scolarisés dans le primaire s'est également amélioré. En 2019, 34 millions d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire en Afrique n'étaient pas scolarisés. Ce chiffre a diminué par rapport aux 45 millions d'enfants scolarisés en 2000.

"Nous avons besoin d'une mobilisation mondiale pour placer l'éducation au sommet de l'agenda international", a déclaré Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, en septembre 2022.

Le Maroc, l'Égypte, la Zambie, le Kenya, le Zimbabwe, le Malawi, le Burundi et le Lesotho sont quelques-uns des pays du continent qui offrent un enseignement gratuit dans les écoles primaires publiques.

Lorsque la Tanzanie a introduit le programme d'enseignement primaire et secondaire gratuit en 2014, le nombre d'enfants des rues a considérablement baissé, ce qui suggère que davantage de mineurs se trouvent dans les rues en raison de la pauvreté.

Les fléaux qui menacent l’épanouissement des enfants

Parmi les autres défis majeurs auxquels l'enfant africain est confronté aujourd'hui, citons l'accès insuffisant aux soins de santé, le travail des enfants, la malnutrition, l'exploitation sexuelle, la violence domestique, les conflits et le sans-abrisme.

"Les gouvernements africains devraient veiller à consacrer une part importante de leur budget au bien-être des enfants. Il est prouvé que les pays qui investissent massivement dans les enfants obtiennent de meilleurs résultats économiques, car ils investissent dans les bonnes ressources pour l'avenir", déclare Nyanyuki.

Ngutshane se fait l'écho du sentiment exprimé par le président américain Hoover il y a plusieurs décennies. "Mon message à l'enfant africain est le suivant : s'il vous plaît, faites des études comme la classe [sud-africaine] de 1976, parce que nous comptons sur vous en tant que futurs dirigeants. C'est vous qui devez diriger l'ensemble du continent".