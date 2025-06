Par Abdulwasiu Hassan

L'artiste, illustratrice et écrivaine américaine Maira Kalman a déclaré : "Toutes les personnes que je connais sont à la recherche de réconfort, d'espoir et d'un en-cas savoureux".

L'awara, la version nigériane du tofu ou du fromage blanc à base de soja ou de lait, est peut-être un peu les trois à la fois.

Dans la plus grande économie d'Afrique, l'awara - également appelé wara - est plus qu'un simple aliment de réconfort. Les écoliers, qui sont habituellement l'incarnation de l'inconstance gastronomique, ne semblent étonnamment pas s'en lasser.

Les personnes soucieuses de leur santé succombent volontiers à ses charmes épicés ou assaisonnés, sans la moindre culpabilité. Les vendeurs ne jurent que par le fait qu'il peut être vendu comme un en-cas pour toutes les saisons.

"Cinq mesures de graines de soja peuvent rapporter 20 000 nairas d'awara", explique à TRT Afrika Fati Malam Hussaini, qui a bâti un commerce florissant autour de cet en-cas simple mais enrichissant.

La fabrication de l'awara à partir d'une mesure de soja coûte environ 1 600 N à Fati. Avec 8 000 N, les vendeurs qu'elle approvisionne peuvent potentiellement réaliser un bénéfice de plus de 11 000 N en vendant au détail l'awara qu'elle prépare pour eux.

Un goût versatile

Ce qui fait de l'awara un best-seller au Nigéria, c'est sa polyvalence - qu'il s'agisse d'un en-cas autonome, d'une portion de protéines végétariennes pour accompagner un repas, ou d'un choix évident lorsque l'on a besoin d'une bouchée sans avoir à parcourir un menu et à compter les calories.

Appelé awara dans le nord du Nigeria et wara dans le sud du pays, l'alternative courante au fromage frais traditionnel à base de soja est la variante fabriquée à partir de lait de vache ou de chèvre.

Le processus de fabrication de l'awara est aussi simple que la qualité des graines de soja cultivées à la maison qui entrent dans sa composition. Le soja est broyé après avoir été trempé dans l'eau, puis la balle est tamisée.

Le liquide est ensuite mélangé à des ingrédients tels que la potasse et l'alun ou de l'eau acidulée et cuit jusqu'à ébullition.

Le liquide est à nouveau versé à travers un tamis, laissant derrière lui une substance solide ressemblant à du fromage, l'awara. Il est ensuite découpé et frit avec des condiments choisis pour émoustiller le palais.

Une histoire riche en saveurs

Dans certains États du centre et du sud du Nigeria, où l'en-cas prend le nom de wara, l'ingrédient principal est le lait.

La tradition culinaire locale de la région du sud-ouest veut que le wara tire son nom d'une ville du même nom dans l'État de Kwara, où la production de fromage blanc aurait vu le jour.

La variante à base de lait de vache serait l'apanage des femmes des familles pastorales du sud-ouest, en majorité des Fulanis. La première étape après la traite des vaches consiste à égoutter les impuretés à l'aide d'un tamis.

Du jus de feuilles de pomme de Sodome est pressé dans le lait comme coagulant avant que le mélange ne soit cuit pendant un certain temps.

Une fois que le lait a atteint la température d'ébullition et s'est coagulé, le wara ou awara est façonné en blocs, coupé et frit.

Outre le fait qu'il s'agit d'un en-cas populaire parmi les élèves des écoles primaires du nord du Nigeria, l'awara est depuis longtemps utilisé comme substitut de la viande et du poisson dans une variété de plats cuisinés à la maison.

Dans certains cas, l'awara comble les lacunes en termes de besoins alimentaires lorsque les protéines animales traditionnelles comme la viande et le poisson sont hors de portée en raison de contraintes budgétaires.

Les avantages nutritionnels de l'awara sont immenses. Outre les protéines, elle contient des nutriments tels que le magnésium, le calcium, les fibres, les acides gras insaturés, les glucides, les vitamines B, C et K, le fer et le manganèse.

Les médecins affirment qu'il facilite la digestion et le transit intestinal, stimule le système immunitaire, renforce les vaisseaux sanguins, réduit le cholestérol, améliore la santé des os et constitue un choix facile pour les personnes souffrant de diabète et d'intolérance au lactose.

Comme on le dit dans le secteur alimentaire, le bonheur, c'est de pouvoir manger sans avoir à se soucier de ce que l'on mange. Pour les Nigérians, c'est l'awara.