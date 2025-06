Par Nuran Gunduz

Un jour de juin 2021, Nuran Eksi s'est assise devant quelques pots de miel. Elle est restée assise pendant des heures, les mains croisées, l'air détendu, des perles de coquillages autour du poignet droit et ses boucles reposant sur ses épaules.

Les pots contenaient environ 25 kilogrammes de miel de châtaignier, le fruit de son travail. C'est la première fois qu'elle extrait du miel des ruches qu'elle a commencé à récolter un an auparavant.

Au plus fort de la pandémie, qui a plongé l'économie mondiale dans un cycle de blocages et nous a montré à quel point nous sommes vulnérables face à une maladie qui se propage, Eksi, 53 ans, a pris sa retraite après avoir occupé un poste de direction confortable dans le secteur des entreprises.

Elle a installé un nouveau "bureau" dans un chalet de fortune sur la côte de la mer Noire, à Sile, un quartier éloigné d'Istanbul. C'est ainsi qu'elle a commencé son voyage pour sauver le monde.

"Récolter le miel, c'est bien plus que l'extraire des rayons. C'est la façon dont je me connecte directement à la nature, en laissant mon empreinte sur les efforts visant à rendre notre planète plus vivable", explique-t-elle à TRT World.

"Cela aidera l'ensemble de notre écosystème.

Eksi fait partie des dizaines de petits apiculteurs qui bénéficient d'un programme du gouvernement turc visant à stimuler la production de miel et à aider les entrepreneurs indépendants à prospérer.

Depuis 2006, les apiculteurs sont autorisés à installer gratuitement des ruches sur les terres de l'État dans les régions forestières.

La Turquie est le deuxième producteur mondial de miel. L'année dernière, elle a exporté 17 000 tonnes vers 56 pays, ce qui lui a rapporté environ 46 millions de dollars.

Pour l'amour de la nature

Par un récent après-midi de juin, sous un soleil de plomb, Eksi enfile une combinaison de protection blanche et se promène parmi les plants de lavande, de romarin, de trèfle et de sauge qu'elle a elle-même plantés.

"Ce petit bout de terre donne vie à tant de choses".

L'apiculture est un travail fastidieux. Eksi fait tout sur les 2 500 mètres carrés de terrain qui lui ont été attribués par le gouvernement. Elle passe en moyenne 12 heures par jour à s'occuper des ruches et à récolter le miel.

Lorsqu'elle est fatiguée, elle se réfugie dans la petite cabane qu'elle a construite elle-même avec des tôles ondulées et des rondins de bois, qu'elle a fait peindre en jaune et rouge avec les mots "S'il y a des abeilles, il y a de la vie" inscrits sur la façade. Elle s'assoit sur son canapé, inspecte ses ruches et boit du thé dans une tasse en bois de noyer.

Pour quiconque est habitué à un travail de bureau normal de 9 à 5, l'apiculture peut être accablante. Mais Eksi a passé la majeure partie de sa vie à travailler en plein air. Dès qu'elle en avait le temps, elle empruntait les chemins de terre de la campagne et longeait les rivières à bord de sa jeep - une expérience qui lui permettait d'être "proche de la nature".

Son exploitation apicole s'est développée au cours des deux dernières années et elle s'occupe désormais d'environ 2,7 millions d'abeilles. L'année dernière, elle a vendu 800 kg de miel.

"Je suis devenue très attentive aux fleurs et aux plantes qui nous entourent. Je n'arrache plus une fleur d'une plante, même si elle me plaît, parce que je sais que des abeilles pourraient se nourrir de son nectar."

Dans la ferme d'Eksi, des essaims d'abeilles bourdonnent à l'intérieur et à l'extérieur de boîtes en bois jaunes perchées sur des rondins de bois. Elle utilise de la fumée pour calmer les abeilles dans l'une des boîtes avant de retirer le couvercle et d'extraire les cadres contenant les rayons de miel.

"Je suis impressionnée par cette scène chaque fois que je la regarde. C'est une société méticuleusement organisée de milliers d'abeilles travaillant dans un but commun. Les abeilles ouvrières produisent du miel, la reine pond des œufs et des centaines de faux-bourdons mâles sont chargés de s'accoupler avec elle.

Les vagabonds

En Turquie, l'apiculture est une sorte d'héritage familial où une génération transmet le savoir-faire à une autre.

Le pays, deuxième producteur de miel après la Chine, vend son miel aux États-Unis, à l'Espagne, à l'Allemagne et à de nombreux autres pays.

Au mois de juin, des apiculteurs d'autres provinces s'installent à Sile, installant leurs ruches parmi les châtaigniers, ce qui permet de produire un miel particulier, très apprécié pour le traitement des problèmes respiratoires.

Le directeur de la coopérative de développement agricole des apiculteurs de Sile, Ahmet Can, explique à TRT World que 300 familles vivent des revenus de la vente du miel à Sile et s'occupent de quelque 10 000 colonies d'abeilles.

Le miel de châtaignier de Sile, connu pour sa saveur amère et sa couleur plus foncée, n'est qu'un des nombreux types de miel produits en Turquie grâce au climat versatile de l'Anatolie et aux nombreux types de flore qui s'y épanouissent.

Pris principalement au petit-déjeuner avec une cuillerée de crème, le miel de fleurs, le miel de pin et le miel de montagne sont des produits de base sur de nombreuses tables turques.

Lorsque le temps commence à changer en juillet, les apiculteurs comme Eksi empilent leurs ruches dans des camions et déplacent leur base dans la province plus ensoleillée de Tekirdag, au nord-ouest du pays, pour une durée de deux mois.

Ces migrations de colonies aident les abeilles à polliniser d'autres plantes et empêchent les colonies de s'effondrer. "Elles ne sont calmes et productives qu'au soleil", explique Eksi.

Les migrations annuelles mettent les abeilles en contact avec différents types de fleurs et leur permettent de se nourrir d'une variété de nectars sucrés, ce qui permet à Eksi et aux autres abeilles de produire un miel à la texture et à l'arôme distincts.

Mais les apiculteurs sont désormais inquiets. Les abeilles sont sensibles aux changements météorologiques et Eksi estime que la crise climatique pourrait avoir une incidence sur le rendement actuel.

"Une seule ruche dans ma ferme pouvait auparavant produire jusqu'à 30 kilogrammes de miel. Aujourd'hui, la production n'est plus que de sept à huit kilos, principalement en raison du changement climatique", explique-t-elle.

Les éco-guerriers volants

Un fait souvent ignoré à propos des abeilles est que ces minuscules insectes sont essentiels à la chaîne alimentaire mondiale. Voire impératif.

Plus des deux tiers des cultures les plus importantes sont pollinisées par les abeilles, qui transportent le pollen attaché à leurs pattes collantes d'une fleur à l'autre à la recherche de nectar, selon le programme des Nations unies pour l'environnement.

Chaque bouchée de nourriture sur trois que nous absorbons dépend d'elles.

Eksi est profondément consciente de l'impact de ses colonies sur l'écosystème et affirme que c'est l'une des principales forces motrices qui l'ont poussée à devenir apicultrice.

En plus de contribuer à l'équilibre de la chaîne alimentaire, les abeilles mellifères et les autres insectes pollinisateurs sont responsables de la préservation naturelle de près de 90 % des espèces de plantes à fleurs sauvages dans le monde.

Mais selon les experts, les changements climatiques radicaux, qui entraînent des pluies plus abondantes, davantage de sécheresses, d'inondations et d'incendies de forêt, ainsi que l'utilisation généralisée de pesticides, menacent les colonies d'abeilles.

"Les abeilles jouent un rôle important dans la construction des habitats, car elles favorisent la croissance des arbres, des fleurs et d'autres plantes, qui deviennent une source majeure de nourriture et d'abri pour de nombreuses autres espèces animales", explique Becca Farnum, écologiste politique et géographe à l'université de Syracuse, dans l'État de New York.

"En outre, elles font partie intégrante de la chaîne alimentaire, puisque les oiseaux, les ratons laveurs et d'autres espèces critiques se nourrissent d'abeilles."