Par Kudra Maliro

Les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé depuis samedi une nouvelle offensive contre les miliciens CODECO en Ituri.

Selon les sources militaires, rien que pour la journée de samedi, sept localités dont un bastion de cette milice CODECO situé au village Petro dans la collectivité de Walendu Pitsi, territoire de Djugu, ont été récupérées.

"Lors de cette opération baptisée "chasse au chacal", nous avons pu neutraliser huit miliciens CODECO dont deux commandants. L’armée congolaise est très déterminée pour le retour de la paix en Ituri" a déclaré le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l’armée congolaise en Ituri.

Cette offensive intervient moins d’une semaine après l’attaque contre le camp de déplacés de Lala. Cette incursion a été également imputée à des membres de la Coopérative pour le développement du Congo (CODECO). Elle a fait au moins 45 morts et 10 blessés.

L’armée congolaise avait condamné l'attaque et parlé d'un acte de sabotage du processus de paix, de sécurité et de la cohésion sociale.

" Nous demandons aux populations de regagner leurs milieux respectifs. Les FARDC continuent avec des opérations sur le terrain. Nous demandons à la population de collaborer, de dénoncer tous les cas suspects" ajoute le lieutenant Jules Ngongo.

Pour rappel, des protocoles d’accords de paix avaient été signés par les représentants de mouvements armés tels que la Coopérative pour le Développement au Congo (CODECO), la Force Patriotique et Intégrationniste du Congo (FPIC), la Force de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI) et ceux du Mouvement d’auto-défense Populaire de l’Ituri (MAPI), sous l’égide de l’administration militaire.

Ces accords visent à mettre fin à plus d'une décennie d'affrontements entre groupes armés d'une part et des groupes armées, les forces de défense et de sécurité et les milices armés d'autre part, faisant des milliers de victimes dans la zone.