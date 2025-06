Le ministre tunisien de l'Intérieur, Kamel Fékih, a accueilli les deux hôtes, dimanche soir à l'aéroport international de Tunis-Carthage, selon un communiqué succinct partagé sur la page officielle Facebook du ministère.

"Darmanin et Faeser sont arrivés dans le cadre d'une visite de travail conjointe à Tunis qui se poursuivra jusqu'au 19 juin", a ajouté la même source.

Cette visite intervient après une semaine de celle de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, de la présidente du conseil italien Georgia Meloni et du Premier ministre néerlandais Mark Rutte, qui avaient rencontré le président tunisien Kaïs Saïed, dimanche 11 juin.

La Tunisie et l'Union européenne avait annoncé, dans une déclaration commune à l'issue de cette visite, leur accord sur un package de "partenariat global" qui sera adopté dans le cadre d'un mémorandum d'entente avant la fin du mois de juin courant.

Le programme de partenariat comprend "le renforcement des relations économiques et commerciales, la mise en place d'un partenariat dans le domaine de l'énergie renouvelable et compétitive, la migration et le rapprochement entre les peuples".

Samedi dernier, le président Kaïs Saïed avait affirmé que "la solution concernant les flux migratoires ne sera pas aux dépens de la Tunisie", soulignant que "son pays ne sera pas un garde-frontière de pays (qu'il n'a pas cités)".