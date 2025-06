Par Brian Okoth

La Mission de stabilisation de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUSCO) a annoncé le retrait de sa mission dans le pays.

La cheffe de la MONUSCO, Bintou Keita, a déclaré lundi lors d'une conférence de presse à Kinshasa, capitale de la RDC, que le retrait de la mission de maintien de la paix intervient après la "réalisation des conditions minimales du plan de transition".

Mme Keita a déclaré qu'elle ne savait pas exactement quand la MONUSCO quitterait la RDC, mais qu'elle pourrait le faire à partir du mois d'août. "Vers la fin du mois de juillet, à la demande du secrétaire général de l'ONU [Antonio Guterres], nous enverrons un rapport qui permettra de donner une nouvelle configuration de la mission en RDC", a-t-elle dit.

La patronne de la MONUSCO a dit espérer qu'"une fois que nous serons partis, nous n'aurons pas à revenir".

"C'est parce que nous espérons que l'autorité de l'Etat [en matière de sécurité nationale] aura été complètement restaurée", a déclaré Mme Keita.

Elle a ajouté : "Le début du retrait de la MONUSCO de la RDC est déjà engagé, mais nous avons besoin d'un retrait digne et pacifique. On ne défait pas une mission en un jour".

Un conflit de longue date

La RDC est confrontée à un conflit de longue date, en particulier dans les régions orientales du pays où des groupes rebelles, notamment les insurgés du M23, ont pris le contrôle de certaines localités.

Des exécutions illégales, des viols et d'autres crimes de guerre apparents ont été constatés dans cette région qui n'a pas connu la paix depuis des années.

La MONUSCO a démenti les allégations de certaines parties selon lesquelles elle sympathiserait avec les rebelles du M23.

"Nous avons déjà été attaqués par ce groupe. Je ne comprends pas pourquoi vous pensez que nous avons un cadre d'échange avec eux. Nous ne sommes pas alliés au M23", a déclaré M. Keita.

Les ADF en expansion

La responsable onusienne a également déclaré qu'un autre groupe d'insurgés, les Forces démocratiques alliées (ADF), récemment accusées d'avoir attaqué une école secondaire dans l'ouest de l'Ouganda et tué plus de 37 personnes, recevait des fonds qui "transitent par d'autres pays".

M. Keita a déclaré que les ADF s'étendaient à d'autres pays, où ils recrutaient activement.

Le gouvernement de la RDC a salué le retrait de la MONUSCO du pays, affirmant que la sortie devait être "structurée et civilisée" pour permettre un transfert de compétences entre le personnel sortant de la mission de maintien de la paix et les agents de sécurité locaux.

Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement de la RDC et ministre de la communication, a déclaré qu'il n'était pas possible de fixer une date limite pour le départ de la MONUSCO, car il pourrait y avoir "plusieurs événements imprévus et impondérables".

Muyaya s'est exprimé lors du point de presse conjoint avec le chef de la MONUSCO, Keita.

Créée en 1999

La MONUSCO a été créée en juillet 1999 à la suite de la signature du cessez-le-feu de Lusaka entre la RDC et cinq États de la région : l'Angola, la Namibie, le Rwanda, l'Ouganda et le Zimbabwe.

Après le génocide rwandais de 1994, certains des auteurs des violences se sont réfugiés dans la région voisine du Kivu, dans l'est de la RDC. En 1998, certains d'entre eux ont lancé une rébellion contre le président de la RDC de l'époque, Laurent Kabila.

L'Angola, le Tchad, la Namibie et le Zimbabwe ont promis à Kabila un soutien militaire, mais les rebelles ont maintenu leur emprise sur les régions orientales.

Le Rwanda et l'Ouganda auraient soutenu le mouvement rebelle, le Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD). Pour éviter un dangereux conflit régional, le Conseil de sécurité des Nations unies a appelé à un cessez-le-feu et au retrait des forces étrangères. Il a également exhorté les États à ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures de la RDC.

Le cessez-le-feu qui en a résulté a conduit à la création de la MONUSCO.