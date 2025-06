L’importance de la question de l’énergie peut être comprise à travers le quotidien de ce jeune nigérian appelé Bridget Mosanya. Il y a peu de temps, alors qu’il cherchait un livre dans son sac pour étudier, il s’est mis à pleurer parce que l'électricité avait été coupée dans sa maison, comme c'est souvent le cas dans tout le pays.

Et, dans ce cas de figure, les populations ont pour plan B, les groupes électrogènes. Le gouvernement du nouveau président Bola Tinubu a décidé de supprimer une subvention qui permettait de réduire le prix de l'essence, ce qui complique encore plus l’accès à l’énergie pour des millions de foyers nigérians .

La solutıon du salaıre.

À en croire plusieurs opérateurs économiques locaux, la fin de la subvention du carburant le mois dernier a accru l'intérêt pour l'énergie solaire, ce qui pourrait accélérer les progrès en matière d'atténuation du changement climatique dans la plus grande économie d'Afrique.

Mais, les experts estiment que le gouvernement a besoin d'un plan clair pour tirer le meilleur parti de cette nouvelle opportunité de faire progresser les objectifs climatiques du Nigeria.

Ces objectifs comprennent l'élimination des générateurs fonctionnant avec des combustibles fossiles, largement utilisés pour maintenir la lumière allumée dans les foyers et les entreprises.

La réduction des coûts du carburant était un système populaire, mais coûteux sur le plan environnemental et économique.

Selon la compagnie pétrolière nationale, la NNPC, le Nigéria a dépensé 9,7 milliards de dollars en subventions l'année dernière, laissant le gouvernement dans l'incapacité de financer des projets d'infrastructure, y compris des systèmes ferroviaires qui pourraient contribuer à réduire les émissions des véhicules.

Les générateurs à gaz contribuent également de manière significative aux émissions. En effet, ils ont proliféré grâce aux subventions dans un pays où seule la moitié de la population, qui compte plus de 200 millions d'habitants, a accès au réseau électrique.

Ceux qui y ont accès subissent souvent des coupures de courant.

L'adoption de l'énergie solaire, quant à elle, a été largement entravée par des coûts initiaux relativement élevés, puisque seulement 1,25 % des ménages nigérians ont installé ces systèmes, selon une étude réalisée en 2022 par le Boston Consulting Group et All On.

Si 30 % des ménages nigérians se tournaient vers l'énergie solaire d'ici à 2030, 5 millions de tonnes de dioxyde de carbone seraient évitées, ce qui réduirait les émissions des ménages de 30 %, ajoute l'étude.

Le nouveau président a reconnu que la suppression de la subvention au carburant "imposera un fardeau supplémentaire aux masses de notre peuple", qui ont vu les prix de l'essence tripler tout en luttant contre une inflation élevée et le chômage.

Kunle Adesiyan, ingénieur en énergie basé à Lagos, estime que l'installation d'un système solaire de quatre kilowatts permettrait de répondre aux besoins de nombreux ménages.

Selon Tobi Oluwatola, économiste spécialiste de l'énergie, les avantages environnementaux potentiels de la suppression des subventions aux carburants seraient perdus sans un plan global visant à rendre les énergies renouvelables plus accessibles et plus abordables.

L’economıste propose par exemple des incitations telles que des crédits d'impôt et des financements à faible taux d'intérêt pour les personnes qui utilisent l'énergie solaire et les entreprises qui fournissent des installations solaires.

Vendre l’énergie solaire excédentaire.

"Le Nigeria doit également mettre en œuvre sa politique de facturation nette afin de permettre aux propriétaires d'installations solaires de vendre l'énergie excédentaire au réseau pendant la journée et de réduire leur facture d'électricité nette. Cela réduirait le besoin de stockage en batterie", a déclaré Oluwatola, PDG d’une entreprise d’énergie à Abuja.

Le Prıx de l’energıe solaıre.

La question du prix fâche presque toujours. Si pour Ifeanyi Ogbonna, propriétaire d'une pharmacie à Abuja, l’option de l’énergie solaire est une belle alternative, le cout de l’installation d’un système serait élève étant donné que son entreprise a besoin d'un réfrigérateur et d'un climatiseur.

"Plus d'un million de nairas en une seule fois pour obtenir la capacité solaire dont j'ai besoin", confie avec dépit le pharmacien.

Des mesures incitatives telles que l'exonération des droits de douane pour les équipements solaires importés permettraient également d'élargir l'accès à l'énergie solaire hors réseau pour les particuliers et les entreprises, a pour sa part suggéré l'Association pour les énergies renouvelables du Nigeria.

Le Nigeria est le deuxième plus grand émetteur de carbone d'Afrique, après l'Afrique du Sud, et est considérablement affecté par les retombées du changement climatique, telles que l'élévation du niveau de la mer et les inondations, qui menacent les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et l'aggravation des conflits.