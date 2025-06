Par Coletta Wanjohi

La vie des enfants de l'orphelinat de Maygoma, dans la capitale soudanaise Khartoum, a été traumatisante, car les combats entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide se sont intensifiés.

L'orphelinat, qui accueille 280 enfants, se trouve à 800 mètres de la ligne de front. Ils font partie des quelque 2,2 millions de personnes déplacées par les violences qui ont débuté en avril.

"Lorsque les combats ont éclaté, le directeur de l'orphelinat s'est efforcé de convaincre le personnel qui travaillait ici de rester", explique Abeer Abdullah, l'aide-soignante des enfants.

Certains collègues sont restés quelques jours, mais comme ils s'inquiétaient pour leurs proches, ils ont dû partir", ajoute-t-il.

Une équipe du Comité international de la Croix-Rouge a évacué les enfants et les 70 personnes qui s'occupaient d'eux vers Wad Mani, à environ 200 km de Khartoum. Voici quelques-unes des personnes déplacées à l'intérieur du pays.

Le Soudan est devenu un pays d'origine des réfugiés, alors qu'avant le conflit, il était l'un des principaux pays d'accueil des réfugiés en Afrique.

À des centaines de kilomètres de là, en Tanzanie, l'université Muhimbili de la santé et des sciences connexes vient d'accueillir 150 étudiants en médecine soudanais dont les études ont été interrompues par le conflit, qui a débuté le 15 avril. Ils y achèveront leurs études.

Les malchanceux

"Ces étudiants ont tous fui avec leurs parents les combats au Soudan", explique Mohamed Janabi, directeur exécutif de l'hôpital.

Nous leur avons permis de terminer leur cinquième année de médecine ici, dans notre hôpital", ajoute-t-il.

Aux frontières du Tchad, de la République centrafricaine, de l'Égypte et de l'Éthiopie, les agences humanitaires signalent également un afflux de réfugiés.

Des milliers de réfugiés n'ont pas eu la chance de franchir les frontières de manière ordonnée, comme les enfants de l'orphelinat et les étudiants en médecine.

"Depuis le début du conflit, plus de 2,1 millions de personnes ont fui les combats. Près d'un demi-million d'entre elles sont passées dans les pays voisins, dont beaucoup sont déjà confrontés à leur propre crise humanitaire", a déclaré Martin Griffiths, secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordinateur des secours d'urgence des Nations unies, lors d'une conférence sur l'aide humanitaire organisée lundi.

Déracinés deux fois

Avant le conflit actuel, le Soudan était l'un des principaux pays d'accueil des réfugiés en Afrique, avec 1,1 million de réfugiés.

Environ 800 000 d'entre eux ont fui le Sud-Soudan voisin en raison du conflit armé interne qui sévit depuis 2013. D'autres ont traversé le Soudan depuis l'Érythrée et l'Éthiopie. Toutefois, le sort du Soudan a radicalement changé

"Nous avons enregistré 365 000 réfugiés depuis le début de ce conflit, l'Égypte et le Tchad accueillant la majorité d'entre eux, mais des personnes fuient également vers d'autres pays voisins", a déclaré lundi Philipo Grande, le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés.

"Nous ne sommes peut-être plus qu'à quelques jours de la saison des pluies, qui va encore exacerber les souffrances des centaines de milliers de personnes qui ont fui, et limiter notre portée logistique dans les zones rurales et reculées, par exemple dans l'est du Tchad et en République centrafricaine", a-t-il ajouté.

"J'ai pu constater par moi-même l'état désastreux dans lequel de nombreux Soudanais arrivent en Égypte - déshydratés, épuisés et ayant désespérément besoin d'une assistance médicale.

La situation est plus difficile pour certains Sud-Soudanais qui ont fui la violence dans leur propre pays et qui sont maintenant contraints de quitter le Soudan en raison du conflit.

"Jusqu'à présent, quelque 113 000 personnes sont retournées dans leur pays d'origine sans rien. Ils retournent dans des endroits qui ne sont pas prêts à les accueillir, ce qui accroît la pression sur des communautés appauvries", a déploré M. Grande.

Manque de financement

L'organisation médicale humanitaire internationale Médecins sans frontières (MSF) signale que des personnes sont régulièrement abattues et tuées alors qu'elles tentent de quitter la région du Darfour occidental au Soudan.

MSF indique que 15 000 Soudanais, dont 900 blessés, sont arrivés au Tchad au cours des quatre derniers jours en provenance du Soudan.

Le mercredi 14 juin, le gouverneur du Darfour occidental a été tué, ce qui a provoqué le déplacement d'un grand nombre de personnes de la capitale régionale, El Geneina, dont certaines ont franchi la frontière avec le Tchad.

Nous savions que la situation allait empirer et les habitants d'El Geneina ont décidé collectivement de partir", explique Nour, un jeune homme de 25 ans qui est arrivé à l'hôpital Adre.

"J'ai vu beaucoup de morts et de blessés allongés sur le sol. La seule solution pour nous était de nous diriger vers l'ouest et les gens ont commencé à marcher vers Adre au Tchad", ajoute Nour.

Selon les Nations unies, 24,7 millions de personnes, soit près de la moitié de la population soudanaise, ont besoin d'une aide humanitaire et d'une protection. Il s'agit de personnes vivant à l'intérieur du pays et de réfugiés fuyant vers les pays voisins.

L'agence des Nations unies pour les réfugiés indique qu'elle recherche 566,4 millions de dollars pour son plan régional d'intervention en faveur des réfugiés au Soudan, qui vise à soutenir les réfugiés, les rapatriés et les communautés d'accueil en République centrafricaine, au Tchad, en Égypte, en Éthiopie et au Sud-Soudan.

Les fonds sont destinés à aider plus de 1,2 million de personnes, mais jusqu'à présent, seuls 15 % des fonds nécessaires ont été obtenus.

Processus de paix

Les Nations unies redoublent d'efforts pour améliorer le financement de la gestion de la crise des réfugiés provoquée par le conflit au Soudan.

J'alloue aujourd'hui 22 millions de dollars supplémentaires du Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires afin de répondre aux besoins prioritaires", a déclaré M. Griffith lundi.

"25 millions de dollars ont déjà été alloués, à partir du Fonds, pour soutenir les efforts humanitaires dans les pays voisins", a ajouté le coordinateur humanitaire de l'ONU.

Lors d'une conférence sur la situation au Soudan et dans la région, organisée sous l'égide des Nations unies, les donateurs ont annoncé des contributions de l'ordre de 10 millions d'euros.

Lors d'une conférence organisée par les Nations unies sur la situation au Soudan et dans la région, les donateurs se sont engagés à verser près de 1,5 milliard de dollars pour financer des opérations de secours vitales.

Le conflit au Soudan est né de tensions sur l'avenir politique du pays, entre d'anciens alliés, le chef de l'armée Abdel Fatah al Burhan et son adjoint et chef des forces de soutien rapide Mohammed Hamdan Dagalo, dont il est séparé.

Les efforts visant à mettre fin à la bataille armée pour le contrôle du Soudan ont jusqu'à présent échoué malgré les annonces répétées de cessez-le-feu, dont la dernière en date a été négociée par les États-Unis et l'Arabie saoudite.

Alors que les efforts se poursuivent, le bloc régional, l'Autorité intergouvernementale pour le développement, dont le Soudan est membre, a formé un comité de cinq pays pour continuer à travailler sur un processus de paix.

Cependant, on craint de plus en plus qu'en l'absence d'une fin au conflit, de plus en plus de personnes soient forcées de quitter leur foyer.