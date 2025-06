Innovation. Créativité. L'audace. Esprit d'entreprise. Ce sont des mots qui sont lancés aux demandeurs d'emploi si souvent qu'ils commencent à perdre leur forme à force d'être répétés.

Il s'agit d'un phénomène mondial pour une bonne raison : à l'ère de la technologie, la plupart des entreprises sont convaincues que ces qualités leur permettront d'aller de l'avant.

Seul problème : les systèmes d'éducation publique sont presque universellement conçus pour décourager précisément ces qualités individualistes, chaotiques, imprévisibles et irrépressibles qui conduisent si souvent à de grands bonds en avant dans la science.

TRT AFRIKA a mis l'accent sur les noms méconnus qui ont été à l'origine de percées scientifiques majeures, comme Erasto Mpemba, décédé en mai dernier.

Il est connu pour l'effet Mpemba, selon lequel l'eau chaude gèle plus vite que l'eau froide. Des milliers de personnes ont étudié cet effet et l'article de TRT Afrika est un excellent aperçu du monde de la science.

Deux choses m'ont frappé : Erasto Mpemba a fait sa découverte à l'âge de 13 ans et il lui a fallu toute sa vie pour que sa découverte continue à soulever des questions dans la communauté scientifique.

Un talent inexploité

Certains pensent qu'elle a été prouvée, d'autres qu'elle a été réfutée, mais le destin d'un jeune garçon dont l'impatience a conduit à une possible découverte et ce que l'éducation a à voir avec tout cela, semble plus intéressant.

Erasto Mpemba n'est finalement pas devenu un scientifique. Vers la fin de sa vie, j'ai eu le plaisir de m'entretenir un peu avec lui dans le cadre de mon travail.

Il était alors à la retraite et résigné à la vie simple qu'il menait, bien que son nom soit connu de la communauté scientifique internationale.

Dans les années 1960, il a dû faire preuve d'une volonté impressionnante pour insister sur le fait que ce qu'il avait fait et ce qu'il avait découvert n'était pas une erreur.

Tout cela face à un système éducatif qui n'était pas favorable aux apprenants autonomes et aux perturbateurs.

Je dis qu'il s'agit d'un phénomène mondial afin d'écarter la réponse facile de la pauvreté de la Tanzanie comme seul facteur explicatif de tous les Erasto Mpembas qui naissent, vivent et meurent sans que leurs talents soient pleinement exploités et reconnus au service de l'humanité.

Mais il ne fait aucun doute qu'il existe des pays dont les systèmes éducatifs semblent avoir trouvé le moyen de faire ressortir le meilleur des étudiants, en laissant libre cours à la créativité, à l'innovation, à l'audace et à l'esprit d'entreprise tant vantés.

Des institutions merveilleuses

Ken Robinson, peut être cité ici en ce qui concerne le lien entre le besoin de l'État de produire une main-d'œuvre fiable et obéissante et la suppression de la curiosité naturelle et de la diversité des individus.

Il est rare de pouvoir faire abstraction de tout le bruit et d'en venir à une vérité fondamentale sur l'humanité en général.

Alors que nous parlons des capacités infinies de la technologie, certains d'entre nous rêvant qu'elle fera la différence que tant d'entre nous désirent pour mettre fin à la pauvreté et à la faim et améliorer la santé et le bien-être, combien d'entre nous pensent à ce qu'il faut pour que cela se produise ? De merveilleuses universités, d'excellents enseignants, des étudiants en sécurité sont des éléments qui entrent en ligne de compte.

Cependant, si nous nous référons à Mpemba qui, à l'âge de 13 ans, sans aucune aide du système éducatif qui l'entourait, a fait une découverte et s'est accroché à ses convictions, combien d'Erasto Mpemba ont-ils pensé à ce qu'il fallait faire pour mettre fin à la pauvreté et à la faim ?

Combien y a-t-il d'Erasto Mpemba ? Votre enfant est-il l'un d'entre eux ? Peut-être que oui. Si c'est le cas, nous devrions peut-être écouter plus souvent la sagesse des enfants et des non-conformistes. Au nom de Mpemba, c'est la meilleure gratitude et la meilleure inspiration que je puisse offrir.

L'auteur, Elsie Eyakuze, est une consultante indépendante en médias et une blogueuse basée à Dar es Salaam, en Tanzanie. Clause de non-responsabilité : les points de vue exprimés par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.