Me Moustapha Cissé, président de l'Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE), a précisé que ce taux pourrait évoluer avec l'arrivée continue des résultats du vote anticipé des forces de défense et de sécurité.

"La commission nationale de centralisation est en mesure d'assurer et d'annoncer avec certitude que 24 000 bureaux de vote sur un total de 24 416 ont été traités. À ce stade de la centralisation des résultats de l'intérieur et de l'étranger, le taux de participation est de 38%", a annoncé Cissé.

Les résultats provisoires seront proclamés au plus tard le vendredi 23 juin, a encore indiqué le Président de l'AIGE.

Me Moustapha Cissé précise que "ce pourcentage ne concerne que les résultats du scrutin général du 18 juin 2023 et est susceptible d'évoluer favorablement avec l'arrivée continue des résultats de la prise en compte dans le décompte final du vote anticipé des forces de défense et de sécurité déroulé une semaine plus tôt".

Les Maliens étaient aux urnes dimanche dernier pour s'exprimer sur le projet de la nouvelle Constitution, dans toutes les régions du pays, à l'exception de celle de Kidal contrôlée par la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA) qui a estimé que le projet ne prend pas en charge les dispositions principales de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu de processus d'Alger.

Les Forces de défense et de sécurité, à l'exception de celles de Kidal, ont voté par anticipation le 11 juin au projet de Constitution.

Pour rappel, le Front uni contre le référendum au Mali, composé de partis et regroupements politiques et d'organisations de la société civile, a dénoncé mardi, dans une déclaration à la presse, "de nombreuses irrégularités qui ont entaché" le référendum du 18 juin courant, entre autre le rejet par la Cour Constitutionnelle des requêtes argumentées, relatives à l'annulation du décret de convocation du collège électoral pour le référendum.