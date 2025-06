By Coletta Wanjohi

Après avoir vécu et travaillé à l'étranger pendant des années, Shakur Shidane est rentré dans son pays pour ce qu'il pensait être une mission de conseil ponctuelle dans le secteur des télécommunications en Somalie.

Il était loin de se douter qu'il choisirait non seulement de rester au pays, mais aussi de travailler à la construction d'un projet qui pourrait changer la donne dans le secteur financier de son pays.

"L'un des problèmes que je voulais résoudre concernait l'infrastructure financière du pays", explique M. Shidane à TRT Afrika. "Ce que nous avons entrepris de faire, c'est d'aider à créer une plateforme pour faciliter les paiements aussi rapidement que possible.

En 2021, il a créé la plateforme de transfert d'argent @Bixi. "Rien que l'année dernière, nous avons pu traiter plus de six millions de dollars. Nous cherchons à créer une passerelle de paiement pour la Somalie, car nous pensons que l'avenir réside dans les plateformes en ligne. Les Somaliens ont désormais une longueur d'avance dans ce domaine", explique M. Shidane.

Des dizaines d'autres Somaliens, tant dans le pays qu'à l'étranger, partagent l'optimisme de M. Shidane, alors que leur pays s'achemine vers l'autosuffisance après des décennies de croissance stagnante.

Une longue route

Alors que la Somalie se remettait d'une guerre civile de 30 ans, le défi posé par le terrorisme d'Al Shabaab a encore ralenti le développement.

Il y a actuellement au moins 687 000 réfugiés somaliens dans les pays voisins, à savoir le Kenya, l'Éthiopie, l'Ouganda et Djibouti.

Le rétablissement progressif de la Somalie après les ravages de la guerre civile a attiré de nombreuses organisations cherchant à soutenir ce processus.

Mais, comme le soulignent de nombreux experts en développement, le problème fondamental est que l'afflux d'argent et la participation se font du haut vers le bas.

La Banque mondiale reconnaît que la Somalie connaît "une urbanisation rapide, une utilisation croissante des technologies numériques et des investissements planifiés dans l'énergie, les ports, l'éducation et la santé".

Cette croissance s'est faite contre vents et marées, dont certains ne sont pas le fait du pays lui-même.

Les effets du changement climatique ont provoqué une sécheresse prolongée en Somalie. Bien que 335 organisations offrent déjà une assistance à plus de 8,25 millions de personnes souffrant de la sécheresse et de la famine, il reste encore beaucoup à faire.

Les Nations unies affirment qu'elles ont besoin d'au moins 2,6 milliards de dollars pour mettre en place une réponse graduée et efficace.

Barrages en pierre

Au-delà de la recherche de solutions, il existe des acteurs individuels du changement, comme Fatima Jibrell, 75 ans, écologiste née et élevée en Somalie.

Elle a introduit les "barrages de pierre" dans les régions de Sool et de Sanaag, qui souffrent d'une sécheresse et d'une désertification sévères.

"Nous avons formé les communautés à quelque chose qu'elles connaissaient déjà (mais qu'elles n'utilisaient probablement pas)", explique Fatima à TRT Afrika.

"Il s'agit de ramasser les pierres qui se trouvent un peu partout et de les placer sur le trajet de l'eau. Pendant la saison des pluies, ces pierres réduisent le ruissellement, et comme l'eau reste là pendant une heure environ, l'humidité s'infiltre vers le bas. Si vous gérez l'écoulement et empêchez le surpâturage, les champignons de l'herbe et les arbres commencent à germer et à pousser", explique-t-elle.

Fatima suggère que si les organisations non gouvernementales veulent soutenir les communautés touchées par la sécheresse en Somalie, elles devraient investir dans de tels projets de rétention d'eau.

"Les ONG participeront-elles à ces projets et leur donneront-elles les moyens d'acheter les outils nécessaires, tout en laissant la communauté gérer les barrages en pierre ? Sinon, l'argent donné aux personnes touchées par la sécheresse s'évanouira en un mois ou deux", dit-elle.

Lors de la cérémonie des International Somali Awards qui s'est tenue à Istanbul en mars dernier, Fatima a reçu le Lifetime Achievement Award en reconnaissance de ses réalisations exceptionnelles.

Par l'intermédiaire d'une organisation appelée Adeso, elle s'est associée à sa fille pour plaider en faveur d'une "Afrique qui ne dépende pas de l'aide".

Selon Degan Ali, directeur exécutif d'Adeso, il incombe au gouvernement somalien d'élaborer et de mettre en œuvre des politiques qui soutiendront l'industrialisation et favoriseront la croissance du secteur privé.

"L'aide n'a fait que créer une dépendance - c'est pour cela qu'elle est conçue", déclare-t-elle à TRT Afrika.

"Nous devons trouver un moyen de prendre le problème en main", ajoute Mme Degan. "Une situation dans laquelle des personnes sont déplacées à l'intérieur de leur pays pendant 20 ans et dépendent de l'aide de la communauté internationale n'est pas viable.

Des richesses inexploitées

Selon des estimations prudentes du Programme des Nations unies pour l'environnement, le rendement annuel des ressources halieutiques marines en Somalie se situe entre 180 000 et 200 000 tonnes.

Le littoral du pays, ses importants récifs coralliens, ses colonies d'oiseaux de mer et ses plages de nidification des tortues pourraient être parmi les moins exploités d'Afrique.

La présence de pétrole et de gaz, à la fois en mer et dans les eaux somaliennes, a déjà attiré de nombreuses sociétés d'exploration internationales.

En 2022, la Somalie a signé un accord de prospection pétrolière portant sur sept blocs offshore avec la société Coastline Exploration, basée aux États-Unis.

Selon le Conseil économique national de la Somalie, le secteur de l'extraction du sel et des minéraux du pays a le potentiel de développer l'industrie extractive. La Somalie figure parmi les premiers exportateurs mondiaux de bétail, principalement de chameaux.

Le potentiel d'énergie solaire reste inexploité, allant de 5 à 7 kWh/m2/jour, avec plus de 310 jours d'ensoleillement par an, soit 3 000 heures d'ensoleillement par an.

Le plan de développement national du pays indique que le pays dispose d'environ 8,9 millions d'hectares de terres cultivables, dont près de 2,3 millions d'hectares produisent ou pourraient produire des cultures dans des conditions pluviales.

La Somalie espère qu'un plus grand nombre de membres de sa diaspora rentreront au pays et investiront dans son potentiel infini, réduisant ainsi sa dépendance excessive à l'égard de l'aide.