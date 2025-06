Dans un discours prononcé lors de la conférence internationale sur la reconstruction de l'Ukraine à Londres mercredi, le chef de la diplomatie turque, M. Hakan Fidan, a tout d’abord remercié le Royaume-Uni et l'Ukraine pour l’organisation de cet événement, avant de réitérer fermement la position de son pays : "La Turquie est déterminée à garantir l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, y compris de la Crimée, l'ancienne patrie des Turcs tatars".

M. Fidan a souligné que la Turquie soutiendrait l'Ukraine dans sa lutte contre "les conséquences économiques dévastatrices de la guerre".

"Le président (Recep Tayyip) Erdogan travaille sans relâche pour atténuer les souffrances causées par la guerre en Ukraine, a expliqué le ministre turc des Affaires étrangères, avant d’ajouter : “De l'accord sur les céréales à l'échange de prisonniers de guerre. Nous devons maintenant travailler à la conception d'un cadre financier qui contribuera à la reconstruction et au redressement durables de l'Ukraine".

M. Fidan a assuré que la Turquie jouera un rôle de premier plan dans la reconstruction de l'Ukraine, et a révélé que "depuis le début de la guerre, les entrepreneurs turcs ont pris part à 50 projets en Ukraine pour un montant de 3,2 milliards de dollars".

"Nous continuerons d'encourager nos hommes d'affaires et nos entrepreneurs à travailler pour le peuple ukrainien, quelles que soient les conditions difficiles, a rappelé le ministre turc.

Le ministre a en outre noté que la Turquie, proportionnellement à son revenu national, est le pays qui fournit l'aide humanitaire la plus importante dans le monde. "Nous mobiliserons tous les moyens à notre disposition. Nous soutiendrons la reconstruction et le redressement de l'Ukraine en nous appuyant sur ce que nous avons fait jusqu'à présent", a-t-il notifié.

La conférence 2023 sur la reconstruction de l'Ukraine, organisée conjointement par le Royaume-Uni et l'Ukraine, s'inscrit dans la continuité des événements annuels, dont le dernier a eu lieu les 4 et 5 juillet de l'année dernière à Lugano, en Suisse.

Les conférences se concentrent sur le développement de l'Ukraine et la reconstruction d'après-guerre.

Le Secrétaire d'État américain, Antony Blinken, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le ministre japonais des Affaires étrangères, Hayashi Yoshimasa, figurent parmi les participants.

Les opportunités d'investissement et les mécanismes d'atténuation des risques visant à mobiliser des fonds privés en Ukraine, ainsi que les investissements destinés à améliorer le capital humain du pays, sont examinés lors de cette conférence de deux jours, à laquelle collaborent également des institutions financières internationales, des représentants du monde des affaires et des organisations non gouvernementales.