Par Pauline Odhiambo

Les fans africains de Beyoncé étaient prêts à faire tout ce qu'il fallait pour la voir dans les villes africaines lors de sa tournée mondiale. Mais, elle a finalement ignoré le continent, suscitant déception et critiques, certains fans affirmant qu'elle a perdu leur estime.

Bon nombre de ses fans inconditionnels, connus sous le nom de "Beyhive", avaient exprimé leur enthousiasme pour sa tournée Renaissance, certains se déclarant prêts à vendre tous leurs objets de valeur pour avoir la chance de voir leur "Queen Bey" se produire en direct.

"Commencez à économiser !", avait posté l'un d'eux sur TikTok.

Son post sur la plateforme était une réaction à un sujet en vogue où les utilisateurs spéculaient sur la possibilité d'une tournée africaine annoncée en décembre.

"Même si j'utilise tout mon salaire du mois, ce n'est pas grave, je vais la voir. Je dormirai au bureau ce mois-là", a déclaré une autre fan inconditionnelle, Yolanda Ncanywa-Pete .

Mais, de nombreux fans ont été déçus par l'exclusion de villes africaines de la liste des pays où elle doit se produire, certains contestant le fait qu'elle a bénéficié de la présence d'artistes africains.

Des faire-valoir

''Je suis déçue qu'elle ait snobé l'Afrique. Surtout après qu'elle ait utilisé de nombreux artistes africains dans son album précédent", a déclaré Helena Wairiara, une fan kényane à TRT Afrika. ''J'ai l'impression que les Africains sont bons comme accessoires pour elle, mais pas assez bons pour faire partie de sa base de fans", dit Wairiara.

Wendo Kola partage cet avis. En tant que fan de Beyoncé, j'ai souvent l'impression qu'elle est d'accord pour exploiter la culture noire, mais qu'elle ne veut pas vraiment en faire partie", a déclaré Kola à TRT Afrika.

La tournée Renaissance a débuté à Stockholm en mai et devrait s'achever en septembre à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis. La tournée a pour but de mettre en valeur le septième album de la chanteuse, intitulé "Renaissance", qui rend hommage à de nombreux genres musicaux.

"Elle ne viendra pas", a déclaré le Sud-Africain Kanyisa Mnisi sur son TikTok. "Aucune société d'événementiel en Afrique du Sud ne peut débourser près de 100 millions de rands pour elle et l'ensemble de la société de production" conclut-ıl.

La demande musıcale

Beyoncé a, à de nombreuses reprises, fait référence à la beauté des traditions africaines et de la culture noire dans plusieurs de ses albums, notamment l'album ''The Gift'', dans lequel figuraient de nombreux artistes africains tels que Burna Boy, Yemi Alade et Busiswa.

L'exclusion de villes africaines de sa tournée actuelle a jeté une ombre sur la conviction de certains fans, qui se sont demandés si elle s'intéressait vraiment à l'Afrique.

La star de la musique n'a pas dit publiquement pourquoi elle avait omis l'Afrique dans son programme de tournée. Selon Gbemiro Owolabi, représentant de Sony Music Entertainment pour l'Afrique de l'Ouest, c'est la "demande de musique de l'artiste dans des régions spécifiques" qui détermine les ventes des tournées mondiales.

Le septième album studio de Beyoncé a été en tête des classements mondiaux lors de sa sortie en juillet 2022 et, dans l'industrie musicale, les tournées mondiales ont une incidence considérable sur l'exposition du travail de l'artiste et sur ses revenus.

La dernière fois que Beyoncé s'est produite en Afrique dans le cadre d'une tournée mondiale, c'était en 2009, lors d'une visite en Égypte et en Éthiopie pour la promotion de son album "I Am".

Mais, en 2019, elle a été la tête d'affiche du concert Global Citizen à Johannesburg, en Afrique du Sud.