Entre le 24 juin et 1er juillet 2023, le deuxième tournoi international de cécifoot (football pour déficients visuels – sport paralympique), se tiendra dans la ville de Schiltigheim dans la banlieue de Strasbourg dans l’est de la France. La Turquie fait partie des huit équipes en compétition.

"Blind football grand prix France 2023" est un tournoi préparatoire pour les jeux paralympiques de 2024. Huit équipes nationales d’hommes et trois équipes locales de femmes sont engagées. Les équipes participantes seront la France, Brésil, Angleterre, Allemagne, Italie, Roumanie, Japon et la Turquie.

En effet, comme l’année dernière, l’équipe de la Turquie fait partie de la compétition. Ainsi, les joueurs et le staff seront accueillis par une délégation du Consulat Général de la Turquie à Strasbourg.

"Dès leurs arrivés, on accueillera les joueurs à l’aéroport", explique à Anadolu, le consul général Bekir Sarp.

Ajoutant que les employés du consulat accompagneront tout au long du tournoi les joueurs et di espérer "qu’ils atteignent les finales".

Par ailleurs, chaque soir une équipe organisera un évènement culturel et cette année "la Turquie a préparé un évènement exceptionnel mercredi soir, soit le premier jour de la fête de l’Aïd qui coïncide avec le calendrier sportif" selon le consul général Bekir Sarp.

Pour le consul ce tournoi est très "symbolique" et d’ailleurs il se félicite que "la Turquie accorde une importante place aux sports paralympiques".

En effet, le pays a mis en place des infrastructures pour soutenir le sport pour les personnes à mobilité réduite et de ce fait "les équipes turques se montrent très offensives dans ce domaine".

L'Intérêt des citoyens est au plus haut niveau

Rappelant que le sport amateur en France est très prisé des citoyens Turcs de France, il se dit satisfait de l’intérêt des citoyens pour ce tournoi. En effet, Anadolu a pu constater sur les réseaux sociaux que l’affiche du tournoi a été partagée par plusieurs comptes.

Invitant les citoyens à se rendre au stade pour soutenir l’équipe de la Türkiye, le consul Sarp souhaite bonne chance à toutes les équipes et "promet que ça sera une journée mémorable, remplie d'émotions fortes".

Le cécifoot se développe

Lors de la première édition, le Brésil s’était imposé en finale contre le Japon et la France terminait à la troisième place. Le tournoi débutera le 24 juin 2023 à 17h00 avec la France qui joue face au Brésil. La finale du tournoi aura lieu le 1er Juillet 2023 à 20h30.

Cette compétition, désormais annuelle qui réunit des joueurs aveugles et malvoyants du monde entier, rassemblera des équipes venues des quatre coins du globe pour célébrer l'inclusion et le talent exceptionnel de ces athlètes.

Organisé par l'Association internationale des sports pour aveugles (IBSA), ce tournoi est un hommage à la force et à la persévérance des joueurs aveugles qui surmontent les obstacles pour pratiquer le sport qu'ils aiment.

Les équipes participantes représenteront différents pays et apporteront avec elles leur passion, leur détermination et leur habileté.

Le football des aveugles est une variante du football traditionnel qui se joue avec un ballon équipé de grelots afin que les joueurs puissent entendre où il se trouve.

Les joueurs se repèrent sur le terrain grâce à des repères tactiles et des indications verbales de leurs coéquipiers et de leurs entraîneurs. La coordination, la communication et l'écoute sont essentielles pour réussir dans ce sport.

Les matchs du tournoi se dérouleront dans le stade de Schiltigheim, qui a été spécialement adapté pour répondre aux besoins des joueurs aveugles et des spectateurs. Des mesures spéciales ont été prises pour garantir la sécurité des joueurs et pour permettre aux spectateurs de vivre pleinement cette expérience unique.

Outre la compétition elle-même, le tournoi de football des aveugles est également l'occasion de promouvoir l'inclusion et de sensibiliser le public aux défis auxquels sont confrontés les personnes aveugles dans leur vie quotidienne.

Cet événement sportif met en lumière les capacités et les talents exceptionnels des joueurs aveugles, dépassant les limites perçues de la déficience visuelle.

Le tournoi se clôturera par une cérémonie de remise des prix, au cours de laquelle les joueurs, les entraîneurs et les équipes seront honorés pour leurs performances remarquables.