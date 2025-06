Des millions d'électeurs de Sierra Leone se rendent aux urnes pour les élections présidentielles et parlementaires de samedi.

Il y a 13 candidats à la présidence, mais l'élection devrait être une course à deux cavaliers entre le président sortant Julius Maada Bio du Sierra Leon People's Party (SLPP) et Samura Kamara du All People's Congress (APC), le principal parti d'opposition.

Les deux candidats principaux se connaissent bien dans la course à la présidence, puisqu'ils ont participé aux élections précédentes en 2018.

Leurs partis ont gouverné le pays d'Afrique de l'Ouest à différents stades de son évolution démocratique et la compétition de cette année devrait être animée, selon les analystes. Les campagnes ont officiellement pris fin jeudi.

Le parti APC a perdu le pouvoir en 2018 au profit du SLPP lorsque le président Bio a été élu pour la première fois, battant Kamara qui était alors le candidat du parti au pouvoir.

Il y a 3,4 millions d'électeurs inscrits. Pour qu'un candidat soit déclaré vainqueur de l'élection présidentielle, il doit obtenir au moins 55 % du total des suffrages exprimés.

Si aucun des candidats n'y parvient au premier tour, la loi prévoit un second tour dans deux semaines.

"Ils (les partis principaux) savent qu'ils ne peuvent pas gagner une élection tout seuls, alors ce qu'ils font normalement, c'est coordonner le soutien d'autres groupes minoritaires pour qu'ils obtiennent les 55 % constitutionnels requis pour gagner", a déclaré Andrew Lavalie, directeur de l'Institut de la réforme de la gouvernance, à TRT Afrika.

Enthousiasme

Le pays se remet encore du traumatisme d'une guerre civile sanglante qui a duré 11 ans et qui s'est achevée il y a une vingtaine d'années.

De nombreux Sierra-Léonais espèrent que ces élections, les cinquièmes depuis la fin de la guerre en 2002, consolideront le processus de rétablissement et renforceront la démocratie du pays.

L'enthousiasme pour les élections est élevé et les électeurs connaissent bien les enjeux, selon les analystes.

Les Sierra-Léonais ont besoin de se rassembler, d'oublier le passé et de penser à l'avenir, et l'avenir, c'est que nous avons besoin d'un développement durable", a déclaré Alhassan Fabunge, un habitant de la capitale, Freetown, à TRT Afrika.

Certains analystes considèrent les élections comme un référendum sur les cinq années de pouvoir du président Maada Bio et sur son bilan.

Des marchés de Freetown aux rues des villes régionales, l'économie est au cœur des préoccupations de nombreux Sierra-Léonais.

L'opposition affirme que l'économie du pays ne se porte pas bien, que les prix des produits de base ont fortement augmenté et que le taux de chômage est élevé.

Elle a organisé des manifestations anti-gouvernementales en août de l'année dernière, au cours desquelles quatre officiers de police et un certain nombre de manifestants ont trouvé la mort dans des affrontements.

Le candidat de l'opposition à la présidence, Samura Kamara, ancien ministre des affaires étrangères, promet d'améliorer l'économie.

Mais les partisans du gouvernement affirment que l'inflation est un problème mondial qui touche de nombreux pays, et pas seulement la Sierra Leone.

Changement de dernière minute

Le taux de pauvreté est également élevé : près de 81% des ménages sierra-léonais n'ont pas pu satisfaire leurs besoins alimentaires de base l'année dernière, 15% d'entre eux souffrant d'une grave insécurité alimentaire et ayant besoin d'une aide alimentaire, selon une analyse du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies.

Cependant, le président Bio affirme que son gouvernement a bien géré l'économie "malgré les turbulences mondiales". Il cite également son programme phare d'éducation gratuite parmi les réalisations de son administration.

Dans le cadre de ce programme, le gouvernement a alloué 22 % de son budget annuel au cours des cinq dernières années pour scolariser tous les enfants aux niveaux primaire et secondaire.

Sa lutte contre la corruption a également permis à la Sierra Leone de gagner 19 places et de se classer au 110e rang de l'indice de Transparency International en 2022.

Le slogan de la campagne de réélection du président est "Le manifeste du peuple 2023", promettant de "consolider les acquis" obtenus au cours de ses cinq premières années.

Outre les élections présidentielles, les électeurs choisiront également samedi les membres du parlement et les représentants des conseils locaux.

Le résultat de ces élections pourrait battre des records, car le nombre de femmes au parlement devrait augmenter de manière significative à la suite d'un changement de dernière minute dans les lois électorales.

Des élections équitables

La loi impose aux partis politiques de veiller à ce qu'au moins 30 % de leurs candidats à tous les sièges du parlement et des conseils locaux soient des femmes.

"Les partis politiques ont dû faire des pieds et des mains pour simplement placer une femme sur ces listes", a déclaré Femi Cludious, présidente du seul parti dirigé par une femme dans le pays.

Selon elle, cette précipitation a soulevé des questions quant à la compétence de certaines candidates. Son parti Cole Unity a été disqualifié un mois avant l'élection.

Le candidat de l'opposition à la présidence, Samura Kamara, a demandé que les commissaires électoraux du pays démissionnent et soient remplacés par "une équipe indépendante accréditée au niveau international".

Il a affirmé la semaine dernière qu'il n'y avait pas de "registre électoral crédible" et que les cartes d'identité des électeurs étaient "floues et de qualité inférieure".

Mais le commissaire électoral en chef, Mohamed Kenewui Konneh, a rejeté ces accusations et a déclaré qu'aucun membre de son équipe ne démissionnerait.

Le parti au pouvoir a également déclaré que les allégations concernant la commission électorale étaient "absurdes".

Les dirigeants de l'opposition se sont également plaints de l'intimidation de leurs partisans, affirmant qu'une personne avait été tuée par la police lors d'un rassemblement au siège de leur parti mercredi.

La police n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.