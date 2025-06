Le podcast est une forme de média numérique qui permet de créer et de distribuer du contenu audio ou vidéo sur l'internet.

Le concept de podcast a vu le jour au début des années 2000, à l'époque où les lecteurs multimédias portables sont devenus populaires, permettant aux utilisateurs de télécharger et d'écouter des fichiers audio.

Deux décennies plus tard, les podcasts deviennent de plus en plus populaires et s'établissent dans le monde entier. Ils gagnent du terrain en Afrique, devenant un moyen de communication en plein essor.

L'essor du podcast en Afrique est attribué à plusieurs facteurs. L'augmentation du taux de pénétration des smartphones et de la connectivité à l'internet a joué un rôle important.

Toutefois, la passion des créateurs africains pour ce média a également contribué à son succès. Ils aiment ce média parce qu'il leur permet, ainsi qu'à leurs auditeurs, de créer des communautés, d'être autonomes, d'interagir, d'être accessibles et inclusifs.

Selon une étude menée par Africa Podfest, les podcasts produits en Afrique existent depuis plus d'une décennie. Ils ont connu une augmentation constante et rapide entre 2017 et 2023, l'Afrique du Sud, le Nigéria et le Kenya étant les plus grands marchés de podcasts du continent.

Les podcasts font désormais partie intégrante du paysage médiatique africain et donnent aux créateurs africains la liberté et le droit d'exprimer leurs points de vue avec peu ou pas de restrictions éditoriales et de censure gouvernementale. Ils ont également ajouté de la valeur au journalisme multimédia.

Selon les rapports de l'IJNet, les podcasts aident même les journalistes à lutter contre la désinformation dans leurs salles de presse multimédias. Pour eux, les podcasts sont un moyen précieux de réaliser des reportages crédibles.

D'autre part, les études d'Africa Podfest ont montré que dans de nombreux pays et régions, les podcasts favorisent l'inclusion et la représentation des groupes marginalisés, notamment les femmes, les personnes handicapées et les locuteurs de langues maternelles.

Plusieurs auditeurs affirment que les podcasts permettent de mieux comprendre les questions complexes qui touchent l'Afrique et permettent aux Africains de raconter leurs propres histoires pour remettre en question les stéréotypes sur le continent et ses habitants. Par ailleurs, les jeunes Africains vivant en milieu urbain trouvent les podcasts intéressants car ils reflètent leurs intérêts, leurs luttes et leurs aspirations.

Célébrer la résilience

Cependant, les podcasts se heurtent à des obstacles importants en Afrique. Le coût élevé des données Internet rend les podcasts inaccessibles pour de nombreux Africains qui dépendent de leur téléphone portable pour accéder à Internet.

En outre, le manque d'infrastructures et d'équipements pour une production de haute qualité entrave le développement du Podcast.

Certaines personnes ignorent encore ce que sont les podcasts, ce qui signifie que de nombreux podcasteurs ont du mal à trouver et à élargir leur public et à monétiser leur contenu.

Cependant, les podcasteurs africains continuent de trouver des moyens de faire connaître les podcasts.

Par exemple, plusieurs festivals de podcasts africains ont vu le jour dans de nombreuses régions d'Afrique, comme le Nigeria et l'Égypte, et l'Africa Podcast Day est une journée officielle qui célèbre la résilience et la créativité des podcasteurs africains le 12 février de chaque année.

En outre, la baladodiffusion offre aux créateurs de nombreuses possibilités d'innovation et d'entrepreneuriat dans le domaine des médias.

Population jeune

Selon Josephine Karianjah, cofondatrice d'Africa Podfest, l'année 2020 a été marquée par une augmentation substantielle de l'intérêt pour le podcasting africain et le lancement de podcasts africains.

Depuis, le nombre de podcasts africains et d'associations, de communautés et de festivals de podcasts n'a cessé d'augmenter.

Malgré les défis, Karianjah note que "les podcasts offrent des opportunités de collaboration et d'apprentissage entre podcasteurs africains et avec des podcasteurs d'autres régions".

Avec les prévisions selon lesquelles l'Afrique aura la plus grande population de jeunes d'ici 2050, l'avenir du podcasting s'annonce prometteur. La jeunesse africaine constituera un public important pour les podcasts.

Si l'on y ajoute les auditeurs d'autres régions du monde, les podcasts africains sont sur le point de devenir une industrie de grande envergure.

Les transcriptions, les sous-titres, les sites web, l'intelligence artificielle et les podcasts vidéo ont également aidé le podcast à évoluer vers un moyen de communication totalement inclusif.

En conclusion, le podcasting change la donne pour les médias africains. Il permet aux créateurs africains de raconter leurs histoires et leurs points de vue, en remettant en question les récits et les stéréotypes des médias dominants sur l'Afrique et les Africains.

En tant que tel, ce média représente un "média libre" au sens propre du terme. C'est pourquoi il mérite d'être davantage soutenu en Afrique.

Une croissance soutenue

Il est donc essentiel de promouvoir les podcasts en tant que forme de média. Les podcasteurs chevronnés devraient perpétuer l'idée de collaboration afin d'aider les podcasteurs en difficulté et les débutants à prospérer dans l'industrie. Cela garantira une croissance régulière et rapide du podcasting sur le continent.

Parallèlement, les dirigeants et les entreprises de podcasting, ainsi que les gouvernements, devraient travailler main dans la main avec les podcasteurs indépendants pour mettre en valeur la grande variété des histoires africaines, qui ne sont pas encore devenues la norme dans les médias grand public.

Les gouvernements peuvent investir dans l'infrastructure de podcasting et trouver des moyens de réduire le coût élevé des données afin d'accroître l'accès aux podcasts. Le parrainage, l'investissement et la collaboration dans des entreprises de narration et des programmes de sensibilisation aux podcasts sont également essentiels.

Les auditeurs ont également un rôle à jouer en faisant des suggestions précieuses sur la manière d'améliorer les podcasts pour mieux les servir. En travaillant ensemble, nous pouvons aider le podcast à continuer à se développer et à prospérer en Afrique.